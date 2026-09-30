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Hôm qua - ngày 29/9, sân bay nhộn nhịp bậc nhất Việt Nam vừa có chứng nhận đặc biệt

Minh Ánh
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Cột mốc này đưa Nội Bài trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam tham gia và đạt cấp độ đầu tiên của chương trình chứng nhận quản lý carbon quốc tế, đồng thời đánh dấu bước đi mới của cảng trong quá trình xây dựng hệ thống dữ liệu, kiểm kê và quản lý phát thải khí nhà kính.

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài vừa trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận Airport Carbon Accreditation (ACA) cấp độ 1 – Mapping, chương trình quản lý phát thải carbon dành riêng cho các sân bay trên toàn cầu do Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI) triển khai.

Airport Carbon Accreditation (ACA) là chương trình chứng nhận quản lý phát thải carbon dành riêng cho các sân bay, được triển khai dưới sự quản lý của Airports Council International (ACI).

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Cảng HKQT Nội Bài chính thức đạt Cấp độ 1 của Chương trình Airport Carbon Accreditation (ACA), trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận ACA cấp độ 1.

Chương trình được xây dựng theo 7 cấp độ, từ Level 1 đến Level 5 cùng các cấp độ nâng cao. Trong đó, Level 1 – Mapping tập trung vào việc giúp sân bay nhận diện các nguồn phát thải, xác định phạm vi kiểm kê và tính toán lượng phát thải khí nhà kính thuộc Phạm vi 1 (Scope 1) và Phạm vi 2 (Scope 2).

Với việc đạt Level 1 trong năm 2026, Nội Bài đã hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình xây dựng hệ thống quản lý carbon theo chuẩn quốc tế. Đây cũng là nền tảng dữ liệu để sân bay tiếp tục theo dõi, kiểm soát và từng bước giảm phát thải trong các hoạt động khai thác.

Để đáp ứng yêu cầu của chương trình ACA, Cảng HKQT Nội Bài đã rà soát các hoạt động thuộc phạm vi quản lý, xác định nguồn phát sinh khí nhà kính và thu thập dữ liệu phục vụ kiểm kê.

Các nguồn phát thải được tính toán bao gồm nhiên liệu sử dụng cho phương tiện, máy phát điện, máy móc và thiết bị; hoạt động xử lý nước thải; môi chất lạnh và lượng điện năng mua từ lưới điện.

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Điểm đáng chú ý là việc đạt chứng nhận không chỉ mang ý nghĩa về mặt danh hiệu. Quá trình thực hiện ACA Level 1 giúp Nội Bài từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phát thải, phương pháp kiểm kê và phạm vi quản lý cụ thể – những yếu tố cần thiết để theo dõi lượng khí nhà kính phát sinh trong quá trình vận hành sân bay.

Không chỉ là sân bay đầu tiên tại Việt Nam đạt ACA Level 1, Nội Bài còn là một trong những cảng hàng không có quy mô khai thác lớn nhất cả nước, góp mặt trong top 10 sân bay có công suất ghế theo lịch trình lớn nhất Đông Nam Á trong tháng 9, theo dữ liệu OAG.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của Nội Bài là cửa ngõ hàng không quốc tế quan trọng của Thủ đô Hà Nội và khu vực phía Bắc; đồng thời phản ánh nhu cầu đi lại, giao thương và du lịch ngày càng tăng của Việt Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Cảng HKQT Nội Bài phục vụ hơn 111.300 lượt chuyến bay, khoảng 18,2 triệu lượt hành khách và hơn 548.000 tấn hàng hóa, bưu kiện. Với tần suất khai thác lớn, việc kiểm soát năng lượng và phát thải carbon tại sân bay có ý nghĩa đáng kể trong quá trình chuyển đổi sang mô hình hàng không xanh.

Việc trở thành sân bay đầu tiên tại Việt Nam đạt ACA Level 1 vì vậy có thể xem là bước khởi đầu trong lộ trình đưa công tác quản lý phát thải carbon vào hoạt động khai thác thường xuyên của Nội Bài, đồng thời mở đường cho cảng tiếp tục hướng tới các cấp độ cao hơn của chương trình trong tương lai.

Theo Cảng HKQT Nội Bài

- Ảnh 4.Sân bay Tân Sơn Nhất, sân bay Nội Bài bất ngờ lọt top nhộn nhịp nhất Đông Nam Á

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Tags

Nội Bài

carbon

phát thải carbon

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