Chiếc máy bay này đã gặp phải vấn đề gì là điều mà nhiều người quan tâm.

Ngày 4/11, một chiếc Boeing 787-9 Dreamliner của hãng hàng không quốc gia Thái Lan (Thai Airways) đã phải quay trở lại sân bay quốc tế Phố Đông, Thượng Hải. Máy bay thực hiện chuyến bay mang số hiệu TG663, số đăng ký HS-TWA, khởi hành từ Thượng Hải, dự kiến đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan.

Theo thông tin từ Thai Airways được tờ The Nation Thailand đăng tải, chuyến bay TG663 khởi hành từ sân bay Phố Đông, Thượng Hải lúc 8h08 ngày 4/11, theo giờ địa phương. Trong quá trình bay, tổ lái phát hiện vết nứt trên kính chắn gió bên trái buồng lái. Để bảo đảm an toàn, cơ trưởng quyết định đưa máy bay quay trở lại sân bay khởi hành theo quy trình khai thác hàng không.

Trước khi hạ cánh, phi công đã điều khiển máy bay bay vòng và thực hiện thao tác xả nhiên liệu trên không nhằm giảm trọng lượng. Sau đó, chiếc Boeing 787-9 được đưa trở lại sân bay Phố Đông và hạ cánh an toàn. Theo Jimu News (Trung Quốc), dữ liệu từ ứng dụng theo dõi hàng không Umetrip cho thấy máy bay thực tế cất cánh lúc khoảng 8h41 và quay trở lại sân bay Phố Đông lúc 10h17 cùng ngày.

Sân bay quốc tế Phố Đông (Shanghai Pudong International Airport) nằm tại khu vực Phố Đông, phía đông thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. Theo Chính quyền Thượng Hải, sân bay nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, là một trong hai sân bay quốc tế của Thượng Hải, cùng với sân bay Hồng Kiều. Đây cũng là đầu mối hàng không quan trọng, phục vụ nhiều đường bay nội địa và quốc tế của Trung Quốc. Sân bay này cũng có nhiều đường bay trực tiếp tới Nội Bài, Việt Nam. Theo dữ liệu từ Great Circle Mapper, sân bay Phố Đông cách sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội, Việt Nam) khoảng 1.937 km theo đường chim bay, tương đương gần 2.000 km.

Ảnh minh họa - Nguồn Thai Airways

Một nữ hành khách có mặt trên chuyến bay kể với Jimu News rằng khoảng 30 phút sau khi cất cánh, cơ trưởng thông báo qua hệ thống phát thanh rằng máy bay gặp trục trặc kỹ thuật và cần quay lại Thượng Hải. Người này cho biết đây là lần đầu tiên cô gặp tình huống như vậy. Sau khi máy bay hạ cánh, cô đã lựa chọn chuyển sang chuyến bay khác để tiếp tục hành trình đến Chiang Mai, Thái Lan.

Toàn bộ hành khách và thành viên phi hành đoàn đều an toàn, không ghi nhận người bị thương trong sự cố.

Chiếc máy bay dài gần 63 m, sải cánh hơn 60 m có gì đặc biệt?

Chiếc máy bay gặp sự cố thuộc dòng Boeing 787-9 Dreamliner, một trong những dòng máy bay thân rộng hiện đại được Boeing phát triển để phục vụ các đường bay trung và dài.

Theo thông số kỹ thuật trên website chính thức của Boeing, Boeing 787-9 có chiều dài 62,8 m, sải cánh 60,1 m và chiều cao 17 m, tương đương một tòa nhà khoảng 5 tầng. Máy bay có tầm bay tối đa khoảng 15.370 km, với sức chứa tham khảo từ 250 đến 325 hành khách tùy cấu hình.

Đáng chú ý, theo tổ chức nghiên cứu hàng không CAPA, chiếc Boeing 787-9 mang số đăng ký HS-TWA chính là máy bay đầu tiên thuộc phiên bản này được Thai Airways tiếp nhận, vào tháng 9/2017.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, chiếc máy bay đã được hãng đưa vào khai thác khoảng 9 năm. Cấu hình được công bố khi tiếp nhận gồm 30 ghế thương gia và 268 ghế phổ thông, tổng cộng 298 ghế.

Một chi tiết đáng chú ý khác là thao tác xả nhiên liệu giữa không trung.

Theo các chuyên gia, việc xả nhiên liệu giúp giảm trọng lượng máy bay xuống mức phù hợp trước khi hạ cánh. Thông thường, máy bay đường dài có thể mang lượng nhiên liệu lớn khi cất cánh để phục vụ hành trình kéo dài nhiều giờ. Trong trường hợp phải quay đầu ngay sau khi khởi hành, trọng lượng máy bay có thể vượt giới hạn hạ cánh tối đa thông thường. Khi đó, tùy tình huống, tổ lái có thể thực hiện thao tác xả bớt nhiên liệu theo quy trình kỹ thuật để bảo đảm điều kiện hạ cánh an toàn.

Đối với sự cố của Thai Airways, nguyên nhân chính xác khiến kính chắn gió buồng lái bị nứt hiện chưa được công bố.

Thai Airways lên tiếng, diễn biến mới nhất ngày 5/11

Sau sự cố, Thai Airways đã chính thức xác nhận vụ việc và triển khai các phương án hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng. Theo The Nation Thailand, hãng hàng không đã bố trí nơi lưu trú cho hành khách và tổ bay, đồng thời phối hợp với các hãng đối tác để sắp xếp chuyển khách sang những chuyến bay khác.

Một số hành khách đã lựa chọn đổi chuyến ngay trong ngày 4/11, trong khi những người khác được bố trí khách sạn để chờ phương án di chuyển tiếp theo.

Đáng chú ý, Thai Airways thông báo sử dụng máy bay có sức chứa lớn hơn cho hai chuyến TG662 và TG663 trong ngày 5/11, nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng và hạn chế gián đoạn hành trình.

Theo dữ liệu từ nền tảng theo dõi hàng không Flightera, chuyến TG663 ngày 5/11 đã được thực hiện bằng máy bay Airbus A350-900, mang số đăng ký HS-THY, thay cho chiếc Boeing 787-9 gặp sự cố trước đó. Máy bay đã hoàn thành hành trình từ Thượng Hải đến Bangkok trong buổi sáng cùng ngày.

Trong khi đó, theo Jimu News, bộ phận chăm sóc khách hàng của Thai Airways tại Thượng Hải cho biết chiếc máy bay gặp sự cố không thể tiếp tục khai thác trong ngày 4/11. Thời điểm khôi phục hoạt động phụ thuộc vào tiến độ sửa chữa và kiểm tra kỹ thuật.

Tính đến đầu giờ chiều 5/11, chưa có thông báo chính thức xác nhận chiếc Boeing 787-9 mang số đăng ký HS-TWA đã hoàn tất sửa chữa và trở lại khai thác.

Thai Airways khẳng định an toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu, đồng thời gửi lời xin lỗi vì những bất tiện phát sinh từ sự cố. Nguyên nhân khiến kính chắn gió buồng lái bị nứt vẫn đang là vấn đề chưa có kết luận được công bố.