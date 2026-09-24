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Hôm qua 23/9, sân bay Cam Ranh thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón 1 máy bay đặc biệt chở 370 hành khách

Đinh Anh
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Ngay khi hạ cánh, toàn bộ phi hành đoàn và hành khách trên chuyến bay đã được tặng hoa và quà lưu niệm tại nhà ga của sân bay Cam Ranh.

Theo thông tin từ báo Khánh Hòa, ngày 23/9, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh đã đón chuyến bay đầu tiên từ Moscow (Nga) đến Khánh Hòa. Chuyến bay mang số hiệu VJ5074 khởi hành từ Sân bay quốc tế Sheremetyevo (Moscow) lúc 0 giờ 25 ngày 23-9 và hạ cánh tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh lúc 15 giờ 20 ngày 23-9 chở 370 hành khách. Ngay khi hạ cánh, máy bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng trang trọng.
- Ảnh 1.

Chuyến bay được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng (Ảnh: Sân bay Cam Ranh)

Tại Nhà ga quốc tế, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện cảng hàng không và doanh nghiệp lữ hành đã trực tiếp đón đoàn, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách và phi hành đoàn. Du khách còn được thưởng thức tiết mục múa lân truyền thống thể hiện nét văn hóa và sự hiếu khách của người dân Khánh Hòa. Du khách Nga rất hào hứng khi được đón tiếp nồng nhiệt và cho biết sẽ dành thời gian để đi tour biển đảo, thưởng thức các dịch vụ ẩm thực của xứ Trầm Hương…

- Ảnh 2.

Hành khách trên chuyến bay được chào đón khi đến nhà ga của sân bay Cam Ranh (Ảnh: Sân bay Cam Ranh)

Theo kế hoạch, đường bay Moscow - Khánh Hòa sẽ được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần và dự kiến nâng lên 5 chuyến/tuần vào đầu năm 2027. Với đường bay mới này, mạng lưới kết nối Nga - Việt Nam của Anex Việt Nam sẽ mở rộng lên 28 chuyến/tuần.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 8 tháng năm 2026, tỉnh đã đón hơn 851.000 lượt khách Nga, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2025 và đóng góp tích cực vào tăng trưởng khách quốc tế cùng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Du khách Nga đến Khánh Hòa chủ yếu lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài (xã Cam Lâm) và khu vực Nha Trang, ưa thích đi các tour du lịch biển đảo, sinh thái, tham quan VinWonders Nha Trang.

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Tags

Cam Ranh

Khánh Hòa

Moscow

cảng hàng không quốc tế Cam Ranh

phun vòi rồng

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