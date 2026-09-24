Hôm qua 23/9, sân bay Cam Ranh thực hiện nghi thức phun vòi rồng đón 1 máy bay đặc biệt chở 370 hành khách

Tại Nhà ga quốc tế, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện cảng hàng không và doanh nghiệp lữ hành đã trực tiếp đón đoàn, tặng hoa và quà lưu niệm cho hành khách và phi hành đoàn. Du khách còn được thưởng thức tiết mục múa lân truyền thống thể hiện nét văn hóa và sự hiếu khách của người dân Khánh Hòa. Du khách Nga rất hào hứng khi được đón tiếp nồng nhiệt và cho biết sẽ dành thời gian để đi tour biển đảo, thưởng thức các dịch vụ ẩm thực của xứ Trầm Hương…
Theo kế hoạch, đường bay Moscow - Khánh Hòa sẽ được khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần và dự kiến nâng lên 5 chuyến/tuần vào đầu năm 2027. Với đường bay mới này, mạng lưới kết nối Nga - Việt Nam của Anex Việt Nam sẽ mở rộng lên 28 chuyến/tuần.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, trong 8 tháng năm 2026, tỉnh đã đón hơn 851.000 lượt khách Nga, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2025 và đóng góp tích cực vào tăng trưởng khách quốc tế cùng hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
Du khách Nga đến Khánh Hòa chủ yếu lưu trú tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài (xã Cam Lâm) và khu vực Nha Trang, ưa thích đi các tour du lịch biển đảo, sinh thái, tham quan VinWonders Nha Trang.