Hôm qua - 16/8, Việt Nam vừa có thêm 1 kỷ lục Guinness thế giới

Kỷ lục được chính thức ghi nhận và công bố vào trưa ngày 16/8 trong một sự kiện diễn ra ngay ở Việt Nam.

“Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới” đã diễn ra sau hành trình đặc biệt với sự tham gia của hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng. Trưa 16/8, trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk, lễ trao chứng nhận Kỷ lục Guinnessđã diễn ra sau hành trình đặc biệt với sự tham gia của hơn 500 xe bán tải chở sầu riêng.

Cụ thể, trước đó vào buổi sáng, chương trình “Hành trình Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa” được khai mạc tại Quảng trường Tân An, xã Krông Pắc. Hàng trăm xe bán tải chở loại trái cây đặc trưng của địa phương cùng di chuyển trên các tuyến đường, trước khi tập trung tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp để hoàn tất hành trình. Theo Báo Đắk Lắk, đây là lần đầu tại Việt Nam một hành trình đoàn xe bán tải chở nông sản được tổ chức với quy mô lớn như vậy.

Cũng theo công bố của địa phương, đoàn xe quy mô 500 xe bán tải, vận chuyển và trưng bày 100-150 tấn sầu riêng. Trên suốt chặng đường di chuyển, đông đảo người dân và du khách có mặt, chứng kiến khoảnh khắc chưa từng có này.

Một vài hình ảnh về đoàn 500 xe bán tải chờ sầu riêng vừa được xác lập kỷ lục Guinness (Ảnh Báo Đắk Lắk)

Đại diện Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness công bố và trao Chứng nhận Guinness “Đoàn xe bán tải chở sầu riêng dài nhất thế giới” cho Ban tổ chức (Ảnh Báo Đắk Lắk)

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk cho biết việc xác lập kỷ lục không chỉ nhằm tạo dấu ấn trong nước mà còn hướng đến quảng bá thương hiệu Đắk Lắk ra thế giới. Hình ảnh hàng trăm xe bán tải cùng chở sầu riêng vì thế trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất của mùa lễ hội năm nay.

Kỷ lục đặc biệt giữa Lễ hội Sầu riêng kéo dài đến 2/9

Kỷ lục Guinness được xác lập trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, mang chủ đề “Sầu riêng Đắk Lắk - Kết nối vươn xa”. Lễ hội diễn ra từ ngày 15/8 đến 2/9 tại phường Buôn Ma Thuột, xã Krông Pắc, phường Tuy Hòa cùng một số địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh. Đây cũng là lần đầu lễ hội được tổ chức ở quy mô cấp tỉnh.

Theo Báo Đắk Lắk, sau khi bổ sung “Tuần lễ Văn hóa Sầu riêng Đắk Lắk năm 2026”, chương trình năm nay có tổng cộng 18 hoạt động. Tỉnh đặt mục tiêu thu hút ít nhất 300.000 lượt khách, đồng thời đưa hoạt động trải nghiệm du lịch trở thành một phần quan trọng của lễ hội thay vì chỉ tập trung vào trưng bày và giao thương nông sản.

Một trong những điểm dễ nhận biết nhất tại trung tâm Buôn Ma Thuột là Tháp Sầu riêng cao 18 m, rộng 16 m đặt tại Quảng trường 10/3. Công trình được thiết kế theo hình chiếc gùi - vật dụng quen thuộc gắn với đời sống và văn hóa của các dân tộc Tây Nguyên - kết hợp hình ảnh trái sầu riêng để tạo không gian check-in cho người dân, du khách trong suốt lễ hội

Ảnh Báo Nông nghiệp và môi trường

Ẩm thực cũng là một điểm nhấn. Tại không gian Eco Palace, Lễ hội Ẩm thực Sầu riêng diễn ra từ 15-23/8, quy tụ gần 200 gian hàng. Đáng chú ý, 102 món ăn kết hợp với sầu riêng được trình diễn, qua đó xác lập Kỷ lục Việt Nam, bên cạnh các hoạt động chế biến, pha chế và biểu diễn nghệ thuật.

Du khách có thể vào tận vườn, thử “gõ” sầu riêng

Nếu đến Đắk Lắk trong những ngày lễ hội, du khách không chỉ tham quan các gian hàng trong thành phố. Ngành du lịch địa phương đã xây dựng 6 khung tour và 8 chương trình tour từ 1-3 ngày, đưa khách tới những vùng trồng sầu riêng trọng điểm để tìm hiểu quá trình chăm sóc, thu hoạch và thưởng thức sầu riêng chín ngay tại vườn.

Theo gợi ý của Báo Đắk Lắk, từ Buôn Ma Thuột, du khách có thể theo Quốc lộ 26 về Krông Pắc hoặc Ea Knuếc, tham quan những vườn Dona, Ri6 đang vào mùa, tìm hiểu quy trình sản xuất VietGAP, mã số vùng trồng hay quy trình thu mua, đóng gói. Một trải nghiệm khá thú vị là tập “gõ” sầu riêng, nghe âm thanh trên vỏ để thử nhận biết trái đã đạt độ chín hay chưa, sau đó thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn.

Ảnh Vina Durian

Ở khu vực lễ hội, chương trình “Check-in Lễ hội - Nhận quà liền tay” kéo dài đến hết ngày 2/9 với 12 booth check-in đặt tại nhiều điểm như Quảng trường 10/3, Bảo tàng Đắk Lắk, Eco Palace, Quảng trường Krông Pắc, đường Võ Nguyên Giáp, Quảng trường Nghinh Phong và Quảng trường Phú Yên. Du khách tham gia theo thể lệ có cơ hội nhận các voucher du lịch, dịch vụ.