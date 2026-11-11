Hôm qua - 10/11, sân bay Nội Bài ghi nhận một máy bay đặc biệt hạ cánh

Chiếc máy bay này có gì mà được đánh giá là đặc biệt?

Sáng 10/11/2026, sân bay quốc tế Nội Bài đã đón chuyến bay mang số hiệu VJ1957 của hãng hàng không Vietjet, khởi hành từ sân bay quốc tế Mactan-Cebu (Philippines). Theo dữ liệu từ hệ thống theo dõi chuyến bay FlightStats, VJ1957 được khai thác bằng máy bay Airbus A321, cất cánh từ Cebu lúc 6h37 theo giờ địa phương và đến Nội Bài lúc 9h29 cùng ngày, theo giờ Việt Nam. Chuyến bay hoàn thành hành trình sau khoảng 3 giờ 52 phút.

Điều đáng chú ý là chuyến bay này nằm trong đợt khai trương đường bay thẳng mới kết nối Hà Nội với Cebu, một trong những trung tâm du lịch biển đảo nổi tiếng của Philippines.

Không chỉ Nội Bài, sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP.HCM) cũng ghi nhận các chuyến bay đáng chú ý trong dịp này. Dữ liệu từ Flightradar24 cho thấy chuyến VJ1871 từ sân bay quốc tế Clark (Philippines) đã hạ cánh tại Tân Sơn Nhất ngày 10/11. Tiếp đó, chuyến VJ1893 từ Cebu đến Tân Sơn Nhất vào khoảng 4h37 sáng 11/11.

Theo thông tin chính thức từ Vietjet ngày 10/11, hãng đã đồng loạt khai trương ba đường bay mới gồm TP.HCM – Cebu, Hà Nội – Cebu và TP.HCM – Clark. Mỗi đường bay được khai thác với tần suất ba chuyến khứ hồi mỗi tuần, tương đương tổng cộng chín chuyến khứ hồi mỗi tuần.

Ở chiều ngược lại, hành khách từ Hà Nội và TP.HCM có thể bay thẳng đến Cebu, trong khi hành khách từ TP.HCM có thêm lựa chọn bay trực tiếp đến Clark. Đặc biệt, Vietjet cho biết hiện hãng là đơn vị duy nhất khai thác đường bay thẳng giữa TP.HCM và sân bay Clark.

Các lễ khai trương được tổ chức tại sân bay quốc tế Mactan-Cebu và Clark, với sự tham dự của lãnh đạo địa phương, đại diện sân bay, đối tác và hành khách. Những chuyến bay đầu tiên được chào đón bằng nghi thức phun vòi rồng, đánh dấu sự khởi đầu của các kết nối hàng không mới.

Vì sao Vietjet mở rộng mạng bay đến Philippines?

Việc đưa vào khai thác đồng loạt ba đường bay mới đánh dấu bước mở rộng đáng chú ý của Vietjet tại thị trường Philippines.

Trước đó, hãng đã khai thác đường bay giữa TP.HCM và thủ đô Manila. Với việc bổ sung Cebu và Clark, mạng bay của Vietjet tiếp tục vươn tới các trung tâm kinh tế, du lịch khác của Philippines, thay vì chỉ tập trung vào thủ đô.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Tổng Giám đốc hãng, cho biết việc liên tiếp mở thêm các đường bay thẳng đến Cebu và Clark thể hiện cam kết phát triển lâu dài của Vietjet tại Philippines. Đồng thời, các kết nối này được kỳ vọng góp phần thúc đẩy dòng khách hai chiều, giao thương và hợp tác du lịch giữa hai nước.

Ở phía Philippines, ông Athanasios Titonis, Tổng Giám đốc điều hành đơn vị vận hành sân bay quốc tế Mactan-Cebu, đánh giá hai đường bay kết nối Cebu với Hà Nội và TP.HCM mang đến thêm lựa chọn cho người dân địa phương khám phá Việt Nam, đồng thời giúp du khách Việt tiếp cận trực tiếp Cebu và các hòn đảo lân cận.

Trong khi đó, Clark là cửa ngõ hàng không quan trọng phục vụ khu vực Trung và Bắc Luzon. Việc mở đường bay trực tiếp từ TP.HCM giúp hành khách thuận tiện hơn khi đến khu vực này mà không cần nối chuyến qua Manila.

Ở chiều ngược lại, du khách Philippines cũng có thêm cơ hội đến Hà Nội, TP.HCM và tiếp tục khám phá những điểm đến khác của Việt Nam thông qua mạng bay nội địa và quốc tế.

Hai điểm đến mới của Philippines có gì đặc biệt?

Không chỉ mang ý nghĩa kết nối hàng không, các đường bay mới còn mở ra thêm lựa chọn cho du khách Việt Nam muốn khám phá Philippines, quốc gia nổi tiếng với những hòn đảo nhiệt đới và cảnh quan thiên nhiên đa dạng.

Trong đó, Cebu được xem là một trong những trung tâm du lịch biển đảo nổi bật của Philippines. Theo Cổng thông tin du lịch tỉnh Cebu, địa phương này sở hữu hơn 500 km đường bờ biển, cùng nhiều hòn đảo, bãi biển và điểm du lịch sinh thái.

Một trong những trải nghiệm đặc biệt nhất tại đây là lặn biển ở Moalboal. Nơi này nổi tiếng với hiện tượng sardine run, khi những đàn cá mòi khổng lồ bơi thành từng khối dày đặc dưới làn nước. Du khách có thể lặn ngắm những đàn cá, rùa biển và hệ sinh thái san hô tại khu vực lân cận.

Ngoài ra, Cebu còn có thác Kawasan với làn nước xanh ngọc bích giữa núi rừng, đảo Bantayan nổi tiếng với những bãi cát trắng hay Thánh giá Magellan, địa danh gắn với lịch sử Philippines. Du khách yêu thích ẩm thực cũng có thể thưởng thức món lechon, đặc sản heo quay nổi tiếng của Cebu.

Khác với Cebu, Clark hấp dẫn du khách nhờ sự kết hợp giữa thiên nhiên, lịch sử và các khu nghỉ dưỡng, giải trí.

Theo thông tin giới thiệu từ sân bay quốc tế Clark, một trong những điểm khám phá nổi bật của khu vực lân cận là núi lửa Pinatubo, nơi có hồ nước xanh nằm giữa miệng núi lửa hình thành sau vụ phun trào năm 1991.

Để đến đây, du khách có thể tham gia những hành trình kết hợp xe địa hình và đi bộ đường núi, tùy điều kiện thời tiết và quy định của địa phương.

Ngoài ra, khu vực Clark còn có công viên nước Aqua Planet, bảo tàng Clark Museum cùng nhiều khu nghỉ dưỡng. Tỉnh Pampanga, nơi có sân bay Clark, cũng được biết đến với nền ẩm thực đặc sắc, trong đó có món sisig truyền thống.

Với việc các đường bay mới chính thức đi vào khai thác từ ngày 10/11, hành khách Việt Nam có thêm lựa chọn tiếp cận hai điểm đến mang màu sắc khác biệt của Philippines. Đồng thời, những kết nối này cũng được kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch, giao thương và giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.