Hôm nay, ứng dụng VNeID có thay đổi mới, người dân cần nắm rõ

Nguyệt Lượng |

Theo Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, từ năm 2024, đơn vị đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị tổ chức đồng hành triển khai cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua VNeID.

Hôm nay, ứng dụng VNeID có thay đổi mới, người dân cần nắm rõ- Ảnh 1.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Bộ Công an bắt đầu triển khai chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 10 và 11 trên ứng dụng VNeID từ ngày hôm nay (ngày 10/10).

Thông qua nền tảng VNeID, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) mong muốn nhân dân cả nước ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ khắc phục hậu quả.

Theo đó, mọi thông tin tiếp nhận đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão lũ qua nền tảng VNeID sẽ được tiếp nhận qua tài khoản của các ngân hàng do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp.

Theo C06, từ năm 2024, Cục đã đề xuất lãnh đạo Bộ Công an phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đơn vị tổ chức đồng hành triển khai cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão, lũ qua ứng dụng VNeID.

Để tiến hành hỗ trợ người dân vùng bão lũ thông qua ứng dụng VNeID, chủ tài khoản cần đăng nhập ứng dụng. Sau đó, nhấn truy cập "Chương trình chung tay cứu trợ khẩn cấp đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ trên nền tảng VNeID năm 2025".

Sau đó, người dân chọn "Nhấn vào đây để thực hiện ủng hộ", tiến hành chọn ngân hàng kèm mã QR để hỗ trợ thông qua các tài khoản của đơn vị phối hợp với C06 và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

