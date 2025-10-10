Bệnh viện Bạch Mai có thông báo quan trọng, người dân cập nhật càng sớm càng tốt

Ngày 4/10/2025, Bệnh viện Bạch Mai - một trong những Trung tâm y học tuyến cao nhất cả nước - đã chính thức công bố bước đột phá chiến lược: triển khai Hệ thống quản trị bệnh viện, Trường học thông minh toàn trình không giấy tờ và đặc biệt là tích hợp xác thực, ký số qua VNeID ngay trên ứng dụng Bach Mai Care.

VNeID – Mở khóa hồ sơ bệnh án điện tử

Việc tích hợp VNeID (ứng dụng định danh điện tử quốc gia) vào hệ thống bệnh viện không chỉ là một tiện ích hành chính đơn thuần. Theo PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, đây là tiền đề then chốt để tạo ra một cơ chế định danh và xác thực điện tử an toàn, hợp pháp cho mọi hồ sơ bệnh án.

Đây chính là bước đi chiến lược, tạo nền móng vững chắc hướng tới việc triển khai Hồ sơ Sức khỏe điện tử cấp quốc gia – một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Y tế. Bằng cách này, Bạch Mai đang tạo ra dữ liệu chuẩn hóa, sẵn sàng cho việc liên thông và trao đổi dữ liệu khám, chữa bệnh giữa các cơ sở y tế trong cả nước.

Quan trọng hơn, việc chuyển đổi từ bệnh án giấy sang bệnh án điện tử đã giúp Bệnh viện Bạch Mai ước tính tiết kiệm được 100 tỷ đồng mỗi năm, minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của chuyển đổi số.

Hệ thống quản trị thông minh

Cùng với việc ứng dụng VNeID, Bệnh viện Bạch Mai chính thức công bố hệ thống quản trị thông minh toàn trình. Đây là bước đi chiến lược để đặt nền móng hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế, xây dựng một văn hóa và quản trị toàn diện trong kỷ nguyên số.

PGS.TS Đào Xuân Cơ chia sẻ, trải qua lịch sử hơn một thế kỷ, Bệnh viện Bạch Mai đã trở thành bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên của cả nước, và sự ghi nhận qua Cờ thi đua của Chính phủ chính là động lực để Bệnh viện tiếp tục phấn đấu. Việc kết hợp giữa "Bệnh viện thông minh" và "Trường học thông minh" (Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai tổ chức khai giảng lứa sinh viên đầu tiên được thụ hưởng trong môi trường quản trị số này) được kỳ vọng sẽ kiến tạo hệ sinh thái y tế khép kín, vừa nâng cao năng lực chuyên môn, vừa bảo đảm sự phát triển bền vững.

Đây cũng là nền tảng để Bạch Mai mở rộng hợp tác quốc tế, thu hút chuyên gia, học giả, sinh viên y khoa từ nhiều nước đến nghiên cứu và đào tạo, hướng tới tầm nhìn vươn tầm khu vực và quốc tế.



