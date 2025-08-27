Hôm nay, tạm ngưng giao dịch tại nhiều phòng giao dịch Vietcombank, Sacombank, VPBank,…

Sacombank mới đây đã thông báo tạm ngưng giao dịch tiền mặt tại một số phòng giao dịch (PGD) khu vực Hà Nội thuộc tuyến đường hạn chế giao thông trong ngày Sơ duyệt & Tổng duyệt diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm 80 năm Cách Mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 02/09. Thời gian tạm ngưng giao dịch trong ngày 27 & 29/08/2025.

Cụ thể, ngân hàng tạm ngưng giao dịch tiền mặt từ 11h30 đến 17h00 đối với: PGD Hoàn Kiếm (61A phố Đường Thành, Phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội); PGD Đồng Xuân (37 phố Hàng Chiếu, Phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội); PGD Phan Đình Phùng (25A Phan Đình Phùng, Phường Ba Đình, TP.Hà Nội); PGD Hàng Bồ (88 phố Hàng Bồ, Phường Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội).

Tạm ngưng giao dịch tiền mặt từ 15h00 đến 17h00 đối với: PGD Đội Cấn (149 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, TP.Hà Nội); PGD Hoàng Cầu (163 Đặng Tiến Đông, Phường Đống Đa, TP.Hà Nội); PGD Trần Duy Hưng (82 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP.Hà Nội); PGD Nam Trung Yên (Căn 20-C, Ô đất A10 khu đô thị Nam Trung Yên, Phường Yên Hòa, TP.Hà Nội); PGD Giảng Võ (205 Giảng Võ, Phường Giảng Võ, TP.Hà Nội); PGD Hà Thành (25-27 Cửa Bắc, Phường Ba Đình, TP.Hà Nội); PGD Đào Tấn (60 Đào Tấn, Phường Ngọc Hà, TP.Hà Nội).

Các kênh giao dịch: Sacombank Pay, iBanking/mBanking, thẻ, ATM, CDM, STM vẫn hoạt động bình thường.

VPBank cũng vừa cập nhật thời gian giao dịch của một số chi nhánh khu vực Hà Nội trong ngày 27/8/2025.

Theo đó, 67 CN/PGD tại Hà Nội nằm trong khu vực hạn chế sẽ thay đổi thời gian giao dịch, ngừng giao dịch tại quầy từ 11h00 sáng. Giao dịch tiền mặt chỉ giải quyết tại CN Sở Giao dịch, VPBank Láng Hạ, VPBank Kinh Đô trước 10h30 sáng. Các CN/PGD còn lại không thực hiện các giao dịch tiền mặt.

VPBank cũng lưu ý, trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, thời gian giao dịch của các CN/PGD VPBank có thể thay đổi, điều chỉnh tùy thuộc vào thông báo của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm. VPBank sẽ thường xuyên cập nhật đến khách hàng. Ngoài 3 ngày nêu trên, Chi nhánh/Phòng giao dịch khu vực Hà Nội vẫn hoạt động bình thường theo lịch của ngân hàng.

Để không ảnh hưởng tới các giao dịch tài chính, VPBank khuyến khích khách hàng lựa chọn các giao dịch trực tuyến để tiện lợi thực hiện giao dịch tại bất cứ đâu và vào bất kỳ thời gian nào.

Trước đó, Vietcombank cho biết, căn cứ thông báo của Công an Thành phố Hà Nội về thời gian cấm triệt để các phương tiện lưu thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) trong tháng 8/2025 tại Hà Nội để phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngân hàng thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt tại một số phòng giao dịch (PGD).

Thời gian dừng giao dịch tiền mặt tại quầy: từ 9h30 sáng ngày 21/8/2025; từ 14h30 chiều ngày 27/8/2025 & 29/8/2025;

Các PGD không thuộc danh sách trên, ATM và các giao dịch khác ngoài dịch vụ tiền mặt tại quầy tại các PGD thuộc danh sách phục vụ như bình thường. Để thuận tiện và tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng ưu tiên sử dụng các kênh giao dịch số.

Techcombank thông báo, nhằm đảm bảo trải nghiệm khách hàng, ngân hàng ngừng giao dịch tiền mặt tại các chi nhánh như sau:

Các chi nhánh trên các tuyến đường hạn chế giao thông:

- Ngày 21, 27 và 29/08/2025: Ngừng giao dịch tiền mặt từ 14h00

(Riêng 7 chi nhánh: Sở Giao Dịch, CN Hà Nội, CN Hai Bà Trưng, CN Thụy Khuê, CN Thăng Long, CN Bát Đàn và CN Ba Đình không giao dịch tiền mặt vào cả ngày 21/08/2025).

- Ngày 30/08/2025: Không giao dịch tiền mặt cả ngày.

Các chi nhánh trên các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc tại khu vực lân cận:

- Ngày 21, 27 và 29/08/2025: Ngừng giao dịch tiền mặt từ 16h00.

- Ngày 30/08/2025: Ngừng giao dịch tiền mặt từ 11h00.

Trong thời gian này, khách hàng ưu tiên giao dịch qua các ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile, Techcombank Business và giao dịch qua thẻ.



