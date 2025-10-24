HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hôm nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự

Luân Dũng |

Theo chương trình của trình kỳ họp, chiều 24/10, Quốc hội sẽ họp riêng để xem xét, quyết định công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Trước đó, Trung ương đã có ý kiến nhân sự để Bộ Chính trị giới thiệu Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội; 2 Chủ nhiệm Ủy ban và phê chuẩn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 10.

Hôm nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự- Ảnh 1.

Hôm nay, Quốc hội sẽ họp riêng về công tác nhân sự.

Trao đổi với phóng viên tại họp báo trước kỳ họp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên cho biết, trên cơ sở quyết định của Ban Chấp hành Trung ương và tờ trình của các cơ quan có thẩm quyền, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định một số nội dung nhân sự thuộc thẩm quyền.

Đây là quy trình thường xuyên, nhằm bảo đảm sự kế thừa, ổn định và hiệu quả hoạt động của bộ máy trong tình hình mới.

Toàn bộ quy trình nhân sự được tiến hành đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan, minh bạch.

Đại biểu Quốc hội thực hiện quyền và trách nhiệm trước nhân dân thông qua hình thức bỏ phiếu kín, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ và đúng thẩm quyền.

Nội dung về công tác nhân sự sẽ được tiếp tục thực hiện trong ngày 25/10.

Sáng 24/10, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường: nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND (sửa đổi), sau đó sẽ tiến hành thảo luận về nội dung này.

