Khẩn trương sắp xếp lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Sắp xếp lại Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương theo hướng chuyên sâu, chuyên ngành

Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương chủ trì Hội nghị “Báo cáo về việc sắp xếp lại tổ chức, biên chế cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương”.

Dự hội nghị có Trung tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu Văn phòng Bộ Quốc phòng, cơ quan chức năng Tổng cục Chính trị.

Tại hội nghị, Trung tướng Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương trình bày dự thảo tờ trình về việc sắp xếp lại tổ chức, biên chế và quy định chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương.

Tờ trình nêu rõ: Thời gian tới, nhiệm vụ xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và công tác kiểm tra, giám sát, nhằm xây dựng Đảng bộ Quân đội tiêu biểu, mẫu mực, lãnh đạo toàn quân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Do đó, yêu cầu cần sắp xếp lại tổ chức, biên chế của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương theo hướng chuyên sâu, chuyên ngành, đảm bảo số lượng, chất lượng cán bộ kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực công tác là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương giao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung nghiên cứu, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào xây dựng dự thảo về việc sắp xếp lại tổ chức, biên chế Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc.

Khẩn trương sắp xếp lại tổ chức, biên chế Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh: Việc sắp xếp lại tổ chức, biên chế và quy định về chức năng, nhiệm vụ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phải kế thừa, phát huy được những ưu điểm, khắc phục những bất cập, hạn chế trong tổ chức, hoạt động của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương thời gian qua.

Tổ chức, biên chế bảo đảm khoa học, hợp lý, chuyên sâu theo lĩnh vực; phát huy đầy đủ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết lưu ý: Việc sắp xếp lại tổ chức, biên chế và quy định về chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương phải bảo đảm nguyên tắc đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, đúng định hướng của Quân ủy Trung ương, Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn mới.

Đại tướng Trịnh Văn Quyết yêu cầu Ban chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện việc sắp xếp lại tổ chức, biên chế Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, để trình Ban Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị trong thời gian sớm nhất để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương.