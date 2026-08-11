Hôm nay miền Bắc nắng nóng nhất 39,6°C và dự báo thời tiết cả nước 1 tháng tới

Hôm nay, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc là 39,6°C quan trắc được ở trạm Bắc Mê (Tuyên Quang), đồng thời, cơ quan khí tượng nhận định thời tiết cả nước 1 tháng tới.

Tin nắng nóng ở miền Bắc

Hôm nay 11/8, Đông Bắc Bộ, Lào Cai, từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục trải qua một ngày nắng nóng hầm hập, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37°C, có nơi trên 38°C như trạm Bắc Mê (Tuyên Quang) 39,6°C, đây cũng là điểm nắng nóng nhất cả nước; Thất Khê (Lạng Sơn) 38,2°C; Láng (Hà Nội) 38°C...

Hôm nay 11/8, miền Bắc nắng nóng nhất 39,6°C, tuy nhiên, nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể cao hơn 1-3°C, thậm chí cao hơn tuỳ bề mặt tiếp xúc. (Ảnh minh hoạ)

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ngày mai 12/8, nắng nóng tập trung chính ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C. Nắng nóng tại Trung Bộ gia tăng và mở rộng dần xuống phía Nam, nhiều khả năng khu vực nóng nhất sẽ tập trung ở ven biển các tỉnh, thành phố Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.

Cụ thể, ngày 12/8, Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La) nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Ngày 13/8, Bắc Bộ (trừ Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng) nắng nóng với nhiệt độ cao nhất dao động 35-36°C, có nơi trên 36°C.

Ngày 12-13/8, Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Gia Lai nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Từ 14/8, nắng nóng trên khu vực Bắc Bộ xu hướng dịu dần, tuy nhiên vẫn có khả năng kéo dài ở khu vực Trung Bộ.

Cơ quan khí tượng lưu ý, nhiệt độ trong các bản tin dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế có thể chênh nhau 1-3°C, thậm chí cao hơn, phụ thuộc vào bề mặt tiếp xúc như bê tông, đường nhựa...

Dự báo thời tiết cả nước trong 1 tháng tới (từ nay đến 10/9)

Trong thời kỳ dự báo, nắng nóng tại Bắc Bộ khả năng xuất hiện và tập trung chính trong khoảng thời gian từ nay đến hết tháng 8, sau đó giảm dần từ đầu tháng 9. Tại Trung Bộ, nắng nóng vẫn duy trì và xuất hiện nhiều ngày có nắng nóng gay gắt, trong đó, duyên hải Nam Trung Bộ số ngày nắng nóng khả năng cao hơn trung bình nhiều năm.

Cũng trong 1 tháng tới, hoạt động của bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và đổ bộ vào đất liền Việt Nam có thể tương đương so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên khu vực Biển Đông là 2,4 cơn và đổ bộ vào đất liền Việt Nam là 0,9 cơn).

Mưa lớn diện rộng sẽ tập trung chủ yếu tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ sẽ xuất hiện nhiều ngày mưa rào và dông, trong đó, cao nguyên Trung Bộ có ngày mưa vừa đến mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm.

“Hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khả năng tiếp tục xuất hiện trên phạm vi cả nước, tập trung nhiều hơn ở Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ”, cơ quan khí tượng cảnh báo.