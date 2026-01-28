Hôm nay, FPT chính thức tuyên bố lập nhà máy kiểm thử và đóng gói chip bán dẫn

Theo ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Ủy ban Phát triển Công nghiệp Bán dẫn, Chủ tịch FPT, hơn 25 năm trước, FPT – doanh nghiệp từng tiên phong Go Global, mở cửa ra thế giới từ những năm 1990 nhưng đơn độc vì không lan tỏa tinh thần xuất khẩu phần mềm, khiến cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam chậm chân trong làn sóng toàn cầu hóa công nghệ.

Ông Bình nhấn mạnh rằng bán dẫn chính là lương thực của kỷ nguyên số. Thế giới sẽ cần vi mạch như con người cần ăn. Cùng với đó, AI được xem như dầu khí của thời đại mới, như dầu khí trong tương lai. Trong đó, sản xuất chip được đánh giá là một trong những quy trình phức tạp nhất thế giới: từ quang khắc ở cấp độ nanomet, cấy ion siêu chính xác, đến hệ thống phòng sạch gần như tuyệt đối. Đây là cuộc chơi mà chỉ rất ít quốc gia làm chủ được.

Các mô hình AI, đặc biệt công nghệ chip AI Edge, đòi hỏi chip hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng, độ chính xác lớn và đây chính là phân khúc mà Việt Nam có thể tham gia mạnh mẽ.

Vị lãnh đạo Tập đoàn FPT nhận định, dù từng bỏ lỡ cơ hội với ngành bán dẫn hơn 25 năm trước, giờ là lúc Việt Nam không được phép chậm chân thêm một lần nào nữa.

"Chúng tôi đã không đầu tư vào bán dẫn dù từng đến tận Đài Loan (Trung Quốc) và thấy trước tiềm năng. FPT sẽ không lặp lại những lỗi lầm đó lần nữa. Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu vào ngành bán dẫn toàn cầu, với hai lợi thế cốt lõi làm nền tảng. Trước hết, nước ta sở hữu nguồn nhân lực trẻ, thông minh, nhanh nhạy, sẵn sàng học hỏi và làm chủ công nghệ cao. Không chỉ có năng lực, thế hệ này còn mang trong mình khát vọng đổi đời, khát vọng đưa đất nước vươn lên mạnh mẽ bằng tri thức và sáng tạo", ông Trương Gia Bình nói.

"Tôi tin công nghệ 1-2 nano sẽ vẫn phát triển ở Mỹ, Nhật. Nhưng những công nghệ ứng dụng rộng rãi như chip AI Edge, linh hoạt, tinh gọn phải được sản xuất ở Việt Nam. Tương lai Việt Nam có trở thành quốc gia hùng cường, dân tộc ta có thể phồn vinh hay không, phụ thuộc vào chính chúng ta", ông Trương Gia Bình nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 16/1, Viettel đã khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Dự án do Viettel triển khai theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao, trên cơ sở Nghị quyết của Chính phủ.

Đây là dấu mốc quan trọng, lần đầu tiên Việt Nam hình thành năng lực chế tạo chip bán dẫn trong nước, tạo nền tảng cho mục tiêu từng bước làm chủ công nghệ lõi và phát triển hệ sinh thái bán dẫn trong nước.

Nhà máy này cũng được kỳ vọng trở thành trung tâm đào tạo thực hành cho nguồn nhân lực bán dẫn, gắn đào tạo với môi trường sản xuất thực tế. Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026–2030, với lộ trình từ xây dựng nhà máy, tiếp nhận công nghệ đến hoàn thiện quy trình và nâng cao hiệu quả vận hành. Về dài hạn, nhà máy tại Hòa Lạc được quy hoạch để có thể mở rộng quy mô, tạo nền tảng cho Việt Nam từng bước tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến hơn.