Hôm nay đi mua vàng: Số thứ tự 77 chỉ cần đợi 5 phút là đến lượt, phát hiện 1 nơi mua vàng không cần xếp hàng

Hôm nay (11/3), các tiệm vàng trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) - nơi từng chật kín người xếp hàng, thậm chí tràn cả xuống lòng đường, giờ lại khá vắng vẻ.

Quá trình mua vàng vì thế cũng dễ thở hơn nhiều.

Hoàn thành giao dịch trong 5-10 phút, đi mua vàng trong TTTM còn nhanh hơn

Ghi nhận lúc 9h30 sáng nay tại cửa hàng Phú Quý số 329 Cầu Giấy (Hà Nội): Lượng khách hàng đến giao dịch vàng - bạc khá vắng, hoàn toàn không còn cảnh tượng phải xếp hàng chờ trong mòn mỏi như mọi khi. Khách hàng được vào thẳng trong tiệm, trung bình tổng thời gian chờ và hoàn thành giao dịch tối đa 10 phút là xong.

Nhân viên cửa hàng cho biết sáng nay (11/3), Phú Quý phục vụ đồng thời cả giao dịch vàng lẫn giao dịch bạc, và không giới hạn số lượng vàng - bạc trên mỗi giao dịch.

Cảnh tượng tại Phú Quý số 329 Cầu Giấy lúc sáng nay (11/3)

Lượng khách đến giao dịch khá vắng, trung bình 5-10 phút là hoàn thành giao dịch

Cùng thời điểm, Bảo Tín Mạnh Hải số 163 Cầu Giấy (Hà Nội) cũng khá vắng vẻ. Nhân viên cửa hàng cho biết khoảng hơn 1 tuần gần đây, Bảo Tín Mạnh Hải không phục vụ các sản phẩm vàng nhẫn trơn, vàng miếng do đang hết hàng. Với vàng 0,1 chỉ, cửa hàng vẫn phục vụ 80 sản phẩm mỗi ngày như thường lệ.

Đến khoảng 10h30 sáng nay (11/3), sản phẩm vàng 0,1 chỉ vẫn “còn slot”. Khách mua lấy số thứ tự, vào thẳng trong tiệm. Vì lượng khách khá vắng nên trung bình cũng chỉ cần chờ khoảng 4-5 phút là đến lượt giao dịch, có vàng mang về.

Bảo Tín Mạnh Hải cơ sở Cầu Giấy lúc 10h sáng nay

Khách mua vàng 0,1 chỉ được phát phiếu. Số thứ tự 77 nhưng chỉ cần đợi khoảng 5 phút là đến lượt giao dịch

Còn tại Bảo Tín Minh Châu số 139 Cầu Giấy, theo ghi nhận của chúng tôi lúc gần 11h, lượng khách hàng chờ giao dịch khá đông nhưng nếu so với thời điểm ngày Thần Tài vừa qua, thời gian chờ cũng không “nhằm nhò” gì. Nhân viên Bảo Tín Minh Châu cơ sở Cầu Giấy cho biết: Hôm nay (11/3), Bảo Tín Minh Châu không giới hạn số lượng vàng trên mỗi giao dịch. Tuy nhiên, khách hàng mua trên 5 chỉ vàng thì chỉ thanh toán và nhận giấy hẹn, chỉ có khách hàng mua dưới 5 chỉ vàng mới được nhận vàng luôn.

Bảo Tín Minh Châu lúc gần 11h trưa nay (11/3)

Đặc biệt, tại cửa hàng DOJI trong TTTM Vincom Royal City, khách hàng đến giao dịch được phục vụ luôn mà không cần xếp hàng. Nhân viên cửa hàng cho biết DOJI vẫn phục vụ sản phẩm vàng nhẫn trơn tích lũy. Tuy nhiên đến khoảng 11h30 trưa nay, DOJI tại TTTM Vincom Royal City đã hết các sản phẩm vàng tích lũy nói chung, chỉ còn vàng trang sức.

“Số lượng vàng tích lũy mà DOJI phục vụ không cố định mỗi ngày, cửa hàng không nhận giao dịch đặt trước. Cửa hàng DOJI tại Vincom Royal City và các TTTM khác nói chung sẽ mở cửa vào lúc 10h sáng hàng ngày” - Nhân viên DOJI cho biết.

Cửa hàng DOJI tại Vincom Royal City lúc 11h30 trưa nay (11/3)

Giá vàng hôm nay diễn biến ra sao?

Ghi nhận lúc 13h chiều nay, vàng miếng thương hiệu SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải đều được niêm yết ở mức 184,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 187,2 triệu đồng/lượng (bán ra) - tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với hôm qua (10/3).

Riêng tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá vàng miếng tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào, và tăng 1,1 triệu đồng/lượng chiều bán ra so với hôm qua. Cụ thể: Hôm nay (11/3), giá vàng miếng của 2 thương hiệu này niêm yết ở mức 184,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 187,2 triệu đồng/lượng (bán ra).

Như vậy, tính trong hai ngày gần đây, giá vàng trong nước đã tăng hơn 3 triệu đồng/lượng và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng một tuần qua.

Giá vàng biến động, người mua vàng cần lưu tâm 1 điều để vững tâm lý

Khi giá vàng liên tục biến động, điều quan trọng nhất người mua vàng cần lưu tâm để vững tâm lý là xác định rõ mục đích mua vàng và nắm giữ của mình ngay từ đầu.

Nếu coi vàng là một kênh tích lũy dài hạn, giống như một cách để cất giữ giá trị theo thời gian, thì những dao động lên xuống trong ngắn hạn thường không quá đáng lo. Thực tế, giá vàng hiếm khi đi theo một đường thẳng mà luôn có những nhịp tăng giảm đan xen, vì vậy việc nhìn vào biến động từng ngày hay từng tuần rất dễ khiến người mua rơi vào trạng thái lo lắng không cần thiết.

Ảnh minh họa

Khi đã xác định rằng mình mua vàng để tích lũy cho các kế hoạch trong tương lai hoặc đơn giản là để đa dạng hóa tài sản, người mua sẽ dễ giữ được sự bình tĩnh hơn trước các con số thay đổi trên thị trường. Cách suy nghĩ này giúp chuyển sự chú ý từ việc “giá hôm nay tăng hay giảm bao nhiêu” sang câu hỏi quan trọng hơn là “mình đang đi đúng kế hoạch tài chính của mình hay chưa”. Bên cạnh đó, việc nhìn giá vàng trong một khung thời gian dài hơn cũng giúp người mua có góc nhìn cân bằng hơn, bởi những đợt điều chỉnh ngắn hạn thường chỉ là một phần tự nhiên của thị trường.

Khi hiểu rằng biến động giá là điều bình thường, người nắm giữ vàng sẽ ít bị cuốn theo tâm lý đám đông hoặc những cảm xúc nhất thời. Nói cách khác, vàng không chỉ là một tài sản mà còn là một bài kiểm tra về sự kiên nhẫn của người mua. Vì vậy, trước khi quan tâm quá nhiều đến biến động giá, người mua vàng nên dành thời gian tự trả lời một câu hỏi đơn giản: Mình mua vàng để làm gì và dự định giữ trong bao lâu. Khi câu trả lời đủ rõ ràng, những biến động của thị trường sẽ chỉ còn là thông tin tham khảo, thay vì trở thành yếu tố chi phối cảm xúc mỗi ngày.