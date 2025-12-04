Hôm nay, 3 công ty tỷ USD trên sàn chứng khoán vừa được một thế lực tung hàng trăm tỷ "gom" ồ ạt

Thị trường chứng khoán phiên 4/12 tương đối giằng co, khối ngoại tiếp tục mua ròng là động lực tích cực. Chỉ số chính có phiên thứ 6 liên tiếp tăng điểm nhẹ, hướng về vùng đỉnh giá cao nhất tháng 10/2025. Đóng cửa, VN-Index tăng 5,47 điểm (+0,32%) lên mức 1.737,24 điểm. Giao dịch của khối ngoại là điểm cộng khi mua ròng khoảng 1.086 tỷ đồng.

Tự doanh CTCK ghi nhận mua ròng 567 tỷ đồng trên HOSE.

Cụ thể, STB được mua ròng mạnh nhất với giá trị 106 tỷ đồng, theo sau là HPG (100 tỷ), VIX (100 tỷ), SSI (81 tỷ), FPT (79 tỷ), VCI (53 tỷ), VCG (37 tỷ), MSN (28 tỷ), HDB (23 tỷ) và VHM (22 tỷ đồng) – đều nằm trong nhóm được tự doanh CTCK mua ròng tích cực.

Chiều ngược lại, nhóm CTCK bán ròng mạnh nhất tại MWG với giá trị -121 tỷ đồng, tiếp theo là VIB (-34 tỷ), MBB (-16 tỷ), TPB (-4 tỷ) và FRT (-4 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng đáng kể như KBC (-4 tỷ), PC1 (-4 tỷ), ACG (-4 tỷ), VNM (-3 tỷ) và VPL (-3 tỷ đồng).