Hôm nay (20/10), Việt Nam chính thức khởi công siêu dự án năng lượng hơn 1,5 tỷ USD tại tỉnh hẹp nhất cả nước

Sáng 20/10, tại tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia.

Các dự án Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I và Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II do EVN làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án điện 2 thực hiện quản lý dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị.

Quy mô gồm 4 tổ máy, tổng công suất là 3.015,8MW với tổng mức đầu tư của cả hai dự án là hơn 82.145 tỷ đồng, trong đó 2 Tổ máy dự án Quảng Trạch I (công suất mỗi tổ máy 701,5 MW) sử dụng nhiên liệu than và 2 Tổ máy dự án Quảng Trạch II (công suất mỗi tổ máy 806,4 MW) sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG).

Đây là các dự án trọng điểm, có ý nghĩa rất quan trọng, khi hoàn thành sẽ bổ sung sản lượng điện dự kiến trên 17,2 tỷ kWh mỗi năm, cung cấp cho hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, hỗ trợ quá trình chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng bền vững, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và cải thiện đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng và phát triển Trung tâm Điện lực Quảng Trạch thành tổ hợp năng lượng đồng bộ. Dự án có tổng công suất 1.612,8 MW, sử dụng công nghệ tua-bin khí chu trình hỗn hợp, nhiên liệu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), với tổng mức đầu tư trên 40 nghìn tỷ đồng (tương đương khoảng hơn 1,5 tỷ USD). Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp sản lượng điện bình quân dự kiến khoảng 9,5 tỷ kWh/năm.

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án tại Quyết định số 1155 ngày 4/9/2024. Đây là dự án năng lượng quan trọng quốc gia theo Quy hoạch Điện VIII với quy mô công suất 1.612,8 MW, áp dụng công nghệ turbine khí chu trình hỗn hợp.

Dự án giữ vai trò then chốt trong chuyển dịch cơ cấu nguồn điện theo hướng chuyển đổi xanh, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao độ tin cậy của hệ thống điện và thực hiện các cam kết của Việt Nam về giảm phát thải khí nhà kính. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 40.123,455 tỷ đồng, trong đó 20% vốn chủ sở hữu và 80% vốn vay thương mại. Dự án được đồng tài trợ bởi nhóm 4 ngân hàng thương mại trong nước Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank.

Với tính chất quan trọng và cấp bách của Dự án, ngay từ những ngày đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 18/01/2026 về nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, trong đó giao EVN khẩn trương đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành đưa vào vận hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho Hệ thống điện quốc gia giai đoạn 2027-2030.

Sáng 20/10, tại tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Lễ khởi công dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quảng Trạch II và công bố phát điện nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I lên lưới điện quốc gia (Ảnh: BTC)

Đây nguồn điện bổ sung hiệu suất cao, khả năng vận hành linh hoạt, góp phần đáp ứng nhu cầu phụ tải và hỗ trợ vận hành hệ thống điện trong quá trình chuyển dịch cơ cấu nguồn điện. Theo kế hoạch, dự án sẽ đưa vào vận hành trong năm 2030.

Việc triển khai dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đồng thời mở ra dư địa phát triển kinh tế-xã hội cho tỉnh Quảng Trị. Trong quá trình xây dựng và vận hành, dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thúc đẩy các hoạt động dịch vụ và công nghiệp hỗ trợ, tăng sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, đóng góp nguồn thu ngân sách và khai thác hiệu quả tiềm năng của địa phương.

Dịp này, dự án Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I có tổng công suất 1.403 MW, với tổng mức đầu tư trên 42 nghìn tỷ đồng cũng đã được công bố chính thức phát điện lên điện lưới quốc gia. Khi vận hành, nhà máy dự kiến cung cấp khoảng 8,4 tỷ kWh điện mỗi năm. Đây là dấu mốc quan trọng, không chỉ khẳng định sự thành công của dự án, mà còn thể hiện sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, chính quyền địa phương, sự phối hợp của các đối tác, nhà thầu và sự chia sẻ, đồng hành của Nhân dân trong vùng dự án.

Dự kiến tổ máy 1 dự án nhiệt điện Quảng Trạch II sẽ phát điện thương mại vào tháng 2/2030

Thông tin về tiến độ các dự án, Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cho biết, đến nay, 2 tổ máy của dự án Nhiệt điện Quảng Trạch I đã cơ bản hoàn thành và đã phát điện lên lưới điện quốc gia sản lượng điện là 620 triệu kWh. Đối với Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II, đến thời điểm hiện tại, EVN đã hoàn thành việc thu xếp vốn tín dụng, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cho toàn bộ dự án, hoàn thành lựa chọn nhà thầu để ký kết hợp đồng gói thầu EPC. Theo tiến độ dự kiến của dự án nhiệt điện Quảng Trạch II, tổ máy 1 sẽ phát điện thương mại vào tháng 2/2030 và tổ máy số 2 dự kiến phát điện thương mại vào tháng 4/2030.

Ông Nguyễn Tài Anh khẳng định, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết chỉ đạo Ban QLDA, các Nhà thầu, đơn vị Tư vấn, phối hợp tốt với chính quyền địa phương, quyết tâm hoàn thành công tác chạy thử, chạy tin cậy để phát điện thương mại các tổ máy Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch I đúng tiến độ yêu cầu và tập trung triển khai thi công Dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch II để hoàn thành phát điện theo đúng tiến độ quy định trong Hợp đồng EPC đã ký kết.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Bùi Hoàng Phương nhấn mạnh, việc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư, xây dựng Trung tâm Điện lực Quảng Trạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị là một bước đi chiến lược hết sức quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực năng lượng của tỉnh Quảng Trị nói riêng và thực hiện mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng trên phạm vi toàn quốc.

Khi được đầu tư một cách đồng bộ, Trung tâm Trung tâm Điện lực Quảng Trạch sẽ bổ sung nguồn điện công suất lớn, góp phần tăng cường năng lực cung ứng điện, nâng cao độ tin cậy, tính ổn định và an toàn của hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước, từng bước cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.