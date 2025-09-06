HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hỏi xoáy: Thứ gì khiến giấy ăn thì dai, còn giấy vệ sinh lại "bở tơi"?

Trang Ly |

Có phải giấy chất lượng cao thì càng dai không?

Quiz về Bí mật đằng sau sự dai và bở của giấy ăn, giấy vệ sinh
Thứ gì khiến giấy ăn thì dai, còn giấy vệ sinh lại "bở tơi"? - Ảnh 1.

Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao giấy vệ sinh thì dễ dàng tan ngay trong nước, còn giấy ăn thì dai? Hãy thử sức với 5 câu hỏi này để khám phá bí mật của những cuộn giấy quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhé.


CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ

  1. Hỏi: Điều gì khiến giấy ăn dai hơn giấy vệ sinh như "siêu nhân"?

  2. Hỏi: Tại sao giấy vệ sinh tan nhanh như "phép màu" trong nước?

  3. Hỏi: Giấy 3 lớp (3-ply) có gì "đỉnh" hơn giấy 1 lớp?

  4. Hỏi: Kỹ thuật dập nổi (embossing) làm gì với giấy?

  5. Hỏi: Chất kết dính (wet strength additives) có vai trò gì?

