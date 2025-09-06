Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao giấy vệ sinh thì dễ dàng tan ngay trong nước, còn giấy ăn thì dai? Hãy thử sức với 5 câu hỏi này để khám phá bí mật của những cuộn giấy quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhé.
CHỌN ĐÁP ÁN VÀ XEM KẾT QUẢ
-
Hỏi: Điều gì khiến giấy ăn dai hơn giấy vệ sinh như "siêu nhân"?
-
Hỏi: Tại sao giấy vệ sinh tan nhanh như "phép màu" trong nước?
-
Hỏi: Giấy 3 lớp (3-ply) có gì "đỉnh" hơn giấy 1 lớp?
-
Hỏi: Kỹ thuật dập nổi (embossing) làm gì với giấy?
-
Hỏi: Chất kết dính (wet strength additives) có vai trò gì?