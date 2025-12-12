Hội thi “Sứ giả nhân ái Everest” sân chơi cho trẻ 5 - 6 tuổi

Sân khấu Everest sẵn sàng cho Hội thi Sứ giả nhân ái Everest 2025

Đây là sân chơi thiết thực giúp trẻ Mầm non không chỉ phát triển khả năng nghệ thuật mà còn hình thành những giá trị sống tích cực ngay từ những năm đầu đời. Với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ VNĐ, chương trình thu hút sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo Quý CMHS và các em học sinh trên toàn Thủ đô, tạo nên không khí háo hức và kỳ vọng cao ngay từ những ngày đầu mở cổng đăng ký.

Năm nay, Sứ giả nhân ái Everest tiếp tục khẳng định triết lý giáo dục của Everest Schools: nuôi dưỡng tài năng song hành với bồi đắp nhân cách. Tham gia cuộc thi, trẻ không chỉ được thỏa sức biểu diễn, thể hiện năng khiếu qua hát, múa, kể chuyện, vẽ tranh,… mà còn được trải nghiệm những bài học về sự sẻ chia, đồng cảm và yêu thương – những kỹ năng sống quan trọng để hình thành một thế hệ trẻ giàu lòng nhân ái. Mỗi khoảnh khắc trên sân khấu, từ ánh mắt tự tin của các bé khi trình diễn đến nụ cười rạng rỡ của cha mẹ khi chứng kiến con trưởng thành, đều mang đến những xúc cảm khó quên, minh chứng rằng đây không chỉ là một cuộc thi, mà là một hành trình gieo mầm hạnh phúc cho trẻ.

Danh sách 26 trường lọt vào vòng Sơ khảo gồm:

1. Trường Mầm non Everest Kindergarten

2. Trường Mầm non Hoa Sơn Trà CS Tây Hồ Tây

3. Trường Mầm non Hoa Sơn Trà CS TP Giao Lưu

4. Trường Mầm non Kids Smile Ngoại Giao Đoàn

5. Trường Mầm non Kids Smile Đông Quan

6. Trường Mầm non Smart Kids

7. Trường Mầm non A Plus Smart Kids

8. Trường Mầm non Vietkids

9. Trường Mầm non Lá Phong Xanh Vườn Đại Sứ

10. Trường Mầm non Lá Phong Xanh Vườn Xuân

11. Trường Mầm non Song ngữ Small World

12. Trường Mầm non Cây Xanh

13. Trường Mầm non Bông Mai

14. Trường Mầm non Tuổi Hoa

15. Trường Mầm non VSK Thăng Long

16. Trường Mầm non Amis

17. Trường Mầm non Chích Bông

18. Trường Mầm non Hanaki Academy

19. Trường Mầm non Ngôi Nhà Xanh

20. Trường Mầm non Hạt Giống Nhỏ

21. Trường Mầm non Việt Hà

22. Trường Mầm non Pink House

23. Trường Mầm non Sao Hà Nội

24. Trường Mầm non Pony

25. Trường Mầm non Hà Nội Tokyo Việt Pháp

26. Trường Mầm non Ánh Sao

Sân chơi năm nay tiếp tục được đầu tư chuyên nghiệp và định hướng nhân văn rõ rệt. Ngoài việc trao giải thưởng giá trị cùng học bổng học đường ý nghĩa, chương trình còn kết nối các em với những hạt giống lan tỏa yêu thương, gieo mầm hạnh phúc giúp trẻ trải nghiệm cảm giác mang lại niềm vui cho người khác qua các hoạt động thiện nguyện, sẻ chia với các bạn nhỏ kém may mắn hơn mình, từ đó thấm nhuần ý nghĩa của lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng ngay từ khi còn nhỏ. Đây chính là điểm khác biệt giúp Sứ giả nhân ái Everest trở thành một "thương hiệu" sự kiện giáo dục đáng tự hào của Hà Nội.

Toàn cảnh Hội thi Sứ giả nhân ái

Quy mô của hội thi năm nay tiếp tục được nâng cao đáng kể với sự tham gia của gần 50 trường mầm non trên toàn địa bàn Hà Nội, thu hút hàng trăm thí sinh nhí đăng ký dự thi. Các em được trải nghiệm một sân khấu chuyên nghiệp, được trang bị âm thanh, ánh sáng và backdrop sống động, tạo nên một không gian vừa ấn tượng vừa thân thiện, giúp các bé tự tin biểu diễn trước đông đảo khán giả. Bên cạnh việc tranh tài, chương trình còn là cơ hội để các trường mầm non giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tăng cường sự kết nối giữa Nhà trường, Quý CMHS và học sinh. Đây chính là dịp hiếm có để trẻ vừa rèn luyện tài năng nghệ thuật, vừa hiểu thêm về giá trị cộng đồng, đồng thời tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ trong tuổi thơ.

Hình ảnh các cuộc thi năm trước

Hội thi không chỉ là nơi trẻ rèn luyện kỹ năng mềm, trí tưởng tượng và phát triển nhân cách, mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Các hoạt động nhân ái trong cuộc thi góp phần lan tỏa giá trị tốt đẹp đến cộng đồng và đóng góp vào quỹ thiện nguyện "Sưởi ấm trái tim", hỗ trợ trẻ em khó khăn, giúp các em cảm nhận được sự sẻ chia và yêu thương. Khoảnh khắc các thí sinh nhí trao quà, tham gia các hoạt động thiện nguyện khiến phụ huynh và giáo viên không khỏi xúc động.

Chiến dịch Sưởi ấm con chữ vùng cao do Everest thực hiện sau chương trình

Trưởng ban Tổ chức, ThS Nghiêm Nhật Anh, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống Giáo dục Everest, chia sẻ: "Hội thi 'Sứ giả nhân ái Everest' không chỉ là một sân chơi nghệ thuật, mà còn là nơi gieo mầm giá trị nhân văn cho trẻ có những kỷ niệm đẹp nhất của mình trước khi rời trường Mầm non bước vào Lớp 1. Chúng tôi mong muốn các em không chỉ tỏa sáng với tài năng mà còn học được cách sẻ chia, đồng cảm và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi mùa thi là một hành trình đầy cảm xúc, nơi trẻ được khích lệ khám phá bản thân, trải nghiệm niềm vui khi giúp đỡ người khác và cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội." Thầy Nghiêm Nhật Anh cũng nhấn mạnh rằng Everest Schools sẽ tiếp tục đầu tư và đổi mới để các sân chơi nghệ thuật, giáo dục ngày càng phong phú, bài bản, giúp phụ huynh và trẻ yên tâm đồng hành, nuôi dưỡng tài năng, bồi đắp nhân cách và tinh thần sẻ chia cho thế hệ trẻ.

"Sứ giả nhân ái Everest" tiếp tục khẳng định sức hút và giá trị nhân ái mà trẻ và các nhà trường nhận được từ sân chơi nghệ thuật này. Không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng và sự sáng tạo, chương trình còn là hành trình gieo những hạt giống yêu thương, giúp trẻ nhận thức được giá trị của việc quan tâm, sẻ chia và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Everest Schools mong muốn phụ huynh và các em tiếp tục đồng hành, tham gia các hoạt động giáo dục và nghệ thuật trong tương lai, nhằm bồi đắp nhân cách, phát triển tài năng và nuôi dưỡng tinh thần sẻ chia từ khi còn nhỏ.

Với cam kết tổ chức những sân chơi bổ ích và giàu cảm xúc, Everest Schools không ngừng nâng cao chất lượng chương trình, từ hệ thống sân khấu, âm thanh ánh sáng, đến các phần thi, quà tặng và trải nghiệm thiện nguyện đi kèm. Sự kiện hứa hẹn là kỷ niệm đẹp nhất của các em trước khi bước vào Lớp 1, ghi dấu những trải nghiệm nghệ thuật, tình bạn, và giá trị nhân văn mà các em sẽ mang theo suốt chặng đường học tập tiếp theo.. Mỗi mùa thi là một hành trình riêng, nơi trẻ được khám phá bản thân, rèn luyện sự tự tin, học cách yêu thương và thấu hiểu người khác. Bên cạnh đó, hội thi còn góp phần tạo nên những câu chuyện đẹp, lan tỏa giá trị tích cực trong cộng đồng giáo dục mầm non, để thế hệ trẻ mai sau trưởng thành với trái tim nhân ái và tinh thần sống vì cộng đồng.