Hồi sinh một loài cổ xưa: Đưa bò rừng châu Âu thoát khỏi sự tuyệt chủng

Con bò đực “Lucio” từ dự án Taurus và một tác phẩm điêu khắc cổ xưa bằng bạc về một con bò rừng.

Bò rừng châu Âu (Bos primigenius) là một sinh vật to lớn từng lang thang trên đồng cỏ và rừng ở Âu Á và Bắc Phi. Nó là một trong những loài động vật ăn cỏ lớn nhất trong Thế Holocene, với chiều cao đến vai lên tới 180 cm (71 in) ở bò đực và 155 cm (61 in) ở bò cái. Nó có cặp sừng dài và rộng, dài tới 80 cm (31 in).

Bò rừng châu Âu cũng là một phần của quần thể động vật cỡ lớn thuộc Thế Pleistocene trước đó, và có lẽ đã tiến hóa ở châu Á và di cư về phía tây và phía bắc trong thời kỳ gian băng ấm áp.

Bò rừng châu Âu đóng một vai trò quan trọng trong văn hóa và tôn giáo của các dân tộc cổ đại. Nó được mô tả trong các bức tranh hang động thời kỳ đồ đá cũ (chẳng hạn như các bức tranh ở hang động Lascaux và Chauvet ở Pháp), tranh khắc đá thời kỳ đồ đá mới, phù điêu Ai Cập cổ đại và các bức tượng nhỏ thời kỳ đồ đồng.

Nó tượng trưng cho quyền lực, khả năng sinh sản và sức mạnh trong các tôn giáo của vùng Cận Đông cổ đại. Sừng của nó được sử dụng làm đồ dùng trong các nghi lễ tế lễ, làm chiến lợi phẩm và sừng uống nước. Người La Mã cổ đại cũng dùng loài vật này để đọ sức với những đấu sĩ giỏi nhất của họ.

Thật không may, bò rừng châu Âu cũng trở thành nạn nhân của sự bóc lột và ngược đãi của con người. Khi dân số loài người mở rộng và nông nghiệp phát triển, loài bò rừng mất đi phần lớn môi trường sống và nguồn thức ăn.

Chúng cũng bị săn lùng để lấy thịt, da và sừng, cũng như vì mục đích thể thao. Đến thời Trung cổ, số lượng của loài động vật này đã giảm đáng kể và nó chỉ tồn tại ở những vùng hoang dã biệt lập. Con bò rừng châu Âu cuối cùng được biết đến đã chết ở Ba Lan vào năm 1627, đánh dấu sự tuyệt chủng của loài này.

Tuy nhiên, câu chuyện về loài bò rừng này không dừng lại ở đó. Trong khi tổ tiên hoang dã của gia súc hiện đại đã biến mất, gen của nó vẫn tồn tại trong một số con cháu của nó. Trong cuộc Cách mạng Đồ đá mới, con người đã thuần hóa hai phân loài bò rừng châu Âu: một ở Cận Đông sinh ra bò taurine (Bos taurus) và một ở Ấn Độ sinh ra bò zebu (Bos indicus). Những loài gia súc nuôi này đã được du nhập đến các khu vực khác nhau trên thế giới, nơi chúng lai giống với gia súc hoang dã địa phương hoặc thích nghi với các môi trường khác nhau. Một số giống gia súc hiện đại có các đặc điểm gợi nhớ đến bò rừng châu Âu, chẳng hạn như màu sẫm và sọc lươn nhạt dọc theo lưng bò đực, màu nhạt hơn của bò cái hoặc hình dạng sừng giống bò rừng châu Âu.

Với mối liên hệ tổ tiên của bò rừng châu Âu với hầu hết các giống gia súc hiện đại, việc hồi sinh thông qua chọn lọc hoặc nhân giống ngược là khả thi. Nỗ lực ban đầu được Heinz và Lutz Heck thực hiện bằng cách sử dụng các giống bò hiện đại để tạo ra giống bò Heck. Trong khi được đưa vào các khu bảo tồn thiên nhiên trên khắp châu Âu, bò Heck có đặc điểm thể chất khác biệt đáng kể so với bò rừng châu Âu. Những nỗ lực hiện tại nhằm mục đích tạo ra một loài động vật gần giống với bò rừng về hình thái, hành vi và di truyền.

Trong những năm gần đây, các nhà khoa học đang cố gắng cứu loài bò rừng châu Âu khỏi tuyệt chủng bằng cách sử dụng công nghệ hiện đại và nhân giống chọn lọc. Hai dự án đang dẫn đầu nỗ lực này là Chương trình Tauros ở Hà Lan và Dự án Auerrind ở Đức. Cả hai dự án đều chia sẻ hoạt động nghiên cứu và chăn nuôi, đồng thời nhằm mục đích tái tạo một loài động vật giống bò rừng châu Âu về kích thước, ngoại hình, hành vi và DNA.

Các dự án này sử dụng các ghi chép lịch sử, bằng chứng khảo cổ học, phân tích di truyền và các hình ảnh nghệ thuật làm hướng dẫn cho mục tiêu nhân giống của họ. Họ cũng sử dụng các giống hiện đại mang một phần đáng kể DNA của bò rừng châu Âu, chẳng hạn như bò trắng Chillingham ở miền bắc nước Anh, bò đực chiến Tây Ban Nha ở Bán đảo Iberia và Bò Chianina ở Tuscany.

Các dự án nhằm hồi sinh bò rừng châu Âu đã đạt được tiến bộ đáng kể kể từ khi chúng bắt đầu hơn một thập kỷ trước. Họ đã tạo ra nhiều thế hệ động vật ngày càng có nhiều điểm tương đồng với bò rừng châu Âu ban đầu. Một số loài động vật này đã được thả vào các khu bảo tồn thiên nhiên hoặc các khu vực tái hoang dã trên khắp châu Âu, nơi chúng có thể góp phần phục hồi hệ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học. Các dự án hy vọng đạt được mục tiêu cuối cùng là tạo ra một loài động vật không thể phân biệt được về mặt di truyền với loài bò rừng đã tuyệt chủng trong thế kỷ này.

Sự hồi sinh của bò rừng châu Âu không chỉ là một thành tựu khoa học mà còn là một thành tựu văn hóa và đạo đức. Đó là một nỗ lực nhằm khắc phục một số thiệt hại mà con người đã gây ra cho thiên nhiên và khôi phục một số vẻ đẹp và sự đa dạng đã mất của sự sống trên Trái Đất. Bằng cách đưa loài bò rừng châu Âu khỏi sự tuyệt chủng trở lại, chúng ta cũng đang mang lại một phần lịch sử và di sản của chính mình.

