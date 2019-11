Hội những người thừa kế 'máu mặt' nhất châu Á: Giàu thôi đã là gì, họ còn đẹp, giỏi và sở hữu tư chất hơn người!

Người thừa kế có lẽ là hình mẫu mà chúng ta đều quen thuộc trong các bộ phim truyền hình. Họ là những người sinh ra đã ngậm thìa vàng - sống cuộc đời nhung lụa mà vạn người mơ ước.

Chưa kể, nhờ được thừa hưởng ngoại hình cùng tư chất vượt trội của cha mẹ, cộng thêm điều kiện giáo dục trên cả tuyệt vời thì ai cũng sẽ sở hữu những điểm xuất sắc hơn người.

Những tưởng hình ảnh này chỉ có trong phim nhưng ngoài đời, có không ít những "crazy rich Asian" - con nhà giới siêu giàu châu Á với profile khiến ai cũng phải ngã ngửa vì quá choáng ngợp.

Đều là con nhà trâm anh thế phiệt sở hữu những tập đoàn, công ty nổi tiếng toàn châu Á nên việc họ sau một đêm có sương sương trong tay vài tỷ USD cũng là điều không quá khó hiểu.

Cùng xem đâu là những thiếu gia - người thừa kế có "máu mặt" nhất hiện nay nhé!

1. Eric Tse

Eric Tse là thiếu gia của tập đoàn dược phẩm Sino Biopharmaceutical rất nổi tiếng tại Hong Kong. Eric Tse được sinh ra ở Seattle (Mỹ), theo học tại Bắc Kinh, Hong Kong và sau đó tốt nghiệp Đại học Pennysylvania (Mỹ) với bằng tài chính hồi năm ngoái.

Anh tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Tsinghua của Bắc Kinh theo chương trình học bổng quốc tế Schwarzman Scholar.

Cách đây không lâu, cha của Eric Tse - ông Ping Tse - quyết định "tặng" cho cậu con trai 21,45% cổ phần Tập đoàn dược phẩm Sino Biopharmaceutical, tương đương 3,8 tỷ USD.

Tỷ phú 24 tuổi cũng được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành Sino Biopharmaceutical với mức lương 498.000 USD/năm.

Một người vừa giàu lại vừa có tài năng, học thức lại sở hữu ngoại hình bảnh bao như Eric Tse thì chẳng có gì để chê. Không quá lời khi nói Eric Tse như 1 hoàng tử đích thực trong mắt các cô gái.

2. Lee Huyn Gyu

Có thể bạn không biết đến cái tên Lee Huyn Gyu nhưng chắc chắn phải biết Lee So Man - ông trùm truyền thông tại Hàn Quốc, người sở hữu công ty giải trí SM Entertaiment.

Lee Huyn Gu là con trai cả của Lee So Man và là người được kì vọng sẽ ngồi vào chiếc ghế chủ tịch của bố tại SM trong tương lai.

Chủ tịch Lee So Man và cậu con trai Lee Huyn Gyu

Là con trai cả của chủ tịch quyền lực, Lee Hyun Gyu được cha định hướng cho con đường trải lụa dát vàng từ nhỏ.



Anh từng theo học tại ngôi trường Harvard-Westlake ở Mỹ - trường tư thục dành cho tầng lớp thượng lưu và chọn lọc những học sinh thông minh nhất nước Mỹ.

Sau đó, anh chàng này tiếp tục học lên trường Đại học California, chuyên ngành đồ hoạ máy tính.

Lee còn thể hiện khả năng xuất chúng về ngôn ngữ, khả năng thuyết trình chuyên nghiệp khi đảm nhận vai trò phiên dịch viên trực tiếp cho chính cha của mình tại hội thảo Đại học Stanford.

Hình ảnh hiếm hoi của rich kid nhà họ Lee.

Lee Hyun Gyu từng khiến cả làng giải trí xôn xao khi hoạt động với tư cách người viết nhạc, viết lời. Anh từng chắp bút cho ca khúc "Let Out the Beast" của EXO và bản hit "Hoot" của SNSD.

Không chỉ dừng ở đó, vị "thái tử" gia tộc nhà SM còn từng xuất hiện trong danh sách bộ máy giám đốc của Culture Technology Group Asia (CTGA Co Ltd) - tập đoàn công nghệ và nghệ thuật do Lee Soo Man đứng đầu, chuyên quản lý nghệ sĩ toàn cầu.

3. Mario Ho - Hà Du Quân

Mario Ho hay còn gọi là Hà Du Quân, sinh năm 1995, là một trong số 17 người con của ông vua sòng bạc Macau Stanley Ho - tỷ phú 96 tuổi, xếp thứ 13 trong số người giàu nhất Hong Kong, Trung Quốc.

Mario Ho rất nổi tiếng vì có bộ não siêu việt.

Hà Du Quân từng nổi tiếng trong giới trẻ bởi tài năng Toán học siêu đỉnh, tham gia và đạt huy chương vàng cuộc thi Olympiad Toán học thế giới 5 năm liền.

Thiếu gia Hà cũng theo học tại trường đại học Oxford và được trường Đại học MIT, Mỹ mời nhập học. Năm 2016, anh chọn đại học MIT và trở thành thạc sĩ Tài chính trẻ nhất trong lịch sử của trường.

Mới đây, Hà Du Quân nhận được nhiều sự chú ý khi vợ anh - siêu mẫu Hề Mộng Dao đã sinh được cháu đích tôn - nam đinh đời thứ 5 cho nhà họ Hà.

Điều này khiến nhiều người cho rằng chắc chắn, ông Stanley Ho sẽ để lại gia tài không nhỏ cho con trai và cháu trai mình.

Anh chàng mới lên chức bố.

4. Steven Zang

Steven Zhang sinh năm 1991, là con trai của tỷ phú Zhang Jindong, ông chủ của Suning Group - tập đoàn bán lẻ hàng điện tử hàng đầu Trung Quốc.

Với tổng tài sản lên tới 6,4 tỷ USD (2018), Zhang Jindong là tỷ phú giàu thứ 28 Trung Quốc và đứng thứ 403 thế giới.

Steve ngồi vào vị trí chủ tịch CLB Inter Milan khi mới 27 tuổi.

Tháng 10 năm ngoái, Steven Zhang (Zhang Kangyang), lúc này mới 27 tuổi đã được bổ nhiệm vào vị trí chủ tịch thứ 21 của CLB Inter Milan khiến cả thế giới phải choáng váng.

Là "người thừa kế" đúng chuẩn, thành tích của Steven cũng không phải dạng vừa. Anh chàng theo học Học viện Mercersburg (Mỹ) từ khi 15 tuổi.

Tiếp sau đó, thiếu gia người Trung Quốc này tiếp tục vào học Đại học Pennsylvania - một trong những trường kinh tế hàng đầu thế giới. Ở tuổi 27, Steven đã trở thành Phó chủ tịch của Suning International.

Anh chàng luôn ra dáng của một người thừa kế đích thực.

5. Abdul Mateen

Abdul Mateen (sinh năm 1991) là chàng hoàng tử rất nổi tiếng ở châu Á. Anh chàng này đích thị là một "Crazy Rich Asian" vì là con trai của Quốc vương Brunei - Hassanal Bolkiah.

Ước tính, khối tài sản mà Mateen được thừa hưởng từ cha của mình có thể lên đến 20 tỷ USD.

Chàng hoàng tử điển trai, nam tính.

Cực kì điển trai, quyến rũ.

Mateen đã cực kì nổi tiếng trên MXH với 1,2 triệu người follow trên Instagram. Điển trai, siêu giàu và có xuất thân quý tộc, anh chàng đích thực là hình mẫu lý tưởng của mọi cô gái.

Thay vì sa đà vào các cuộc vui thì Mateen lại thích tham gia các hoạt động chính trị. Ngoài ra, anh chàng cũng yêu thích thể thao với các môn như cưỡi ngựa, bắn súng, bơi lội...

6. Kuok Meng Ru

Kuok Meng Ru, là con thứ 3 của ông trùm dầu cọ, tỷ phú người Singapore Kuok Khoon Hong, người xây dựng đế chế Wilmar International - nhà sản xuất dầu cọ hàng đầu thế giới từ năm 1991.

Thời tiểu học, Meng Ru được gửi đến môt trường nội trú của Anh. Từ nhỏ, anh đã bộc lộ là một người rất thông minh, khi lớn lên anh đã tốt nghiệp Toán học tại Đại học Cambridge danh giá bậc nhất thế giới.

Anh cùng cộng sự Steve Skillings đã khởi nghiệp với công ty Bandlab - một cộng đồng chia sẻ âm nhạc quy mô toàn cầu, vận hành trên nền tảng điện toán đám mây.

Kuok Meng Ru sở hữu công ty bán lẻ thiết bị âm nhạc Swee Lee; nắm giữ 49% cổ phần của tạp chí Rolling Stone; tung ra nền tảng sáng tạo âm nhạc dựa trên công nghệ điện toán đám mây BandLab Technologies.