Hội "mặt búng ra silicon" nổi tiếng Trung Quốc: Trùm cuối được trả 14 tỷ để xem mặt mộc

Đó đều là những hot girl tên tuổi trên Douyin (tương tự mạng xã hội TikTok ở Việt Nam). Song, vì can thiệp thẩm mỹ quá nhiều, liên tục, trong một thời gian dài mà gương mặt những cô gái này dần... nhựa đi trông thấy.

1. Vương Tĩnh

Nổi bật nhất trong danh sách này chắc chắn phải kể tới Vương Tĩnh - hot girl Douyin với gần 1 triệu người theo dõi. Cô nàng sở hữu gương mặt chuẩn “baby face”: mắt to tròn, bọng mắt đầy đặn phía dưới, cằm nhỏ như búp bê,...

Mặt cô nàng ghi chưa trang điểm, cả gương mặt gần như "đập đi xây lại".

Nhan sắc khi đã trang điểm của Vương Tĩnh.

Đằng sau diện mạo này hành trình phẫu thuật thẩm mỹ dày đặc, đến nỗi bây giờ nhìn Vương Tĩnh, nhiều dân mạng gọi là "mặt búng ra silicon" hoặc mặt "nhựa quá đi".

Được biết, hot girl này từng chi hơn 1 triệu nhân dân tệ (hơn 3,7 tỷ đồng) chỉ để điều chỉnh khuôn mặt, các lần làm mắt, sửa cằm, bơm đầy vùng dưới mắt… Có lần sau phẫu thuật bị “lõm, lồi” và phải chỉnh lại nhiều lần mới đạt được nhan sắc như hiện tại.

Đáng nói, hot girl này còn trở thành “hình mẫu thẩm mỹ” của giới trẻ Trung Quốc khi có hơn 500 cô gái khác quyết định đi dao kéo để sở hữu khuôn mặt giống hệt thần tượng của mình. Chính vì thế, Vương Tĩnh được dân mạng gọi vui là “bản gốc của trào lưu mặt búng ra silicon” trên Douyin.

Rất nhiều cô gái phẫu thuật để giống với gương mặt của Vương Tĩnh.

2. Hạ Diễm Phi

Một cái tên gây chú ý khác là Hạ Diễm Phi, chủ nhân series “Nhật ký làm đẹp” trên Douyin. Chỉ với những clip so sánh trước - sau, Hạ Diễm Phi đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ gương mặt thay đổi đến mức khó tin: từ đường nét thô mộc ban đầu, sau nhiều lần can thiệp thẩm mỹ, cô đã sở hữu diện mạo búp bê với đôi mắt to tròn, mũi cao và chiếc cằm nhọn V-line.

Nhan sắc không thể "nhựa" hơn của Hạ Diễm Phi.

Dù hút lượng fan đông đảo, gương mặt của Hạ Diễm Phi cũng trở thành đề tài tranh cãi. Không ít người nhận xét cô đã “quá tay” với dao kéo, khiến biểu cảm kém tự nhiên và lộ rõ cảm giác “mặt búng ra silicon”.

Thậm chí, một số video so sánh (trước và sau) của Hạ Diễm Phi còn trở thành meme trên mạng xã hội Trung Quốc, minh chứng cho trào lưu “công nghiệp hóa nhan sắc” đang ngày càng lan rộng.

Hành trình tân trang nhan sắc của Hạ Diễm Phi chưa có dấu hiệu dừng lại, mới đây cô lại tiếp tục sửa mũi, tiêm cằm.

3. Damei

Đến từ Chiết Giang, hot girl Douyin có biệt danh là Damei gây xôn xao cộng đồng mạng nhờ gương mặt “búng ra silicon” đúng nghĩa. Thay vì né tránh, cô nàng thẳng thắn thừa nhận chuyện dao kéo: trong một đoạn clip so sánh trước - sau, Damei còn mạnh miệng đáp trả anti-fan bằng câu nói: “Đúng vậy, toàn thân tôi đều là sửa, bỏ tiền ra thì sao chứ?”

Mặt Damei trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Sự thẳng thắn này khiến Damei vừa nhận được sự ngưỡng mộ vì dám sống thật, vừa hứng chịu không ít chỉ trích vì gương mặt lộ rõ dấu vết phẫu thuật, biểu cảm thiếu tự nhiên. Dù gây tranh cãi, nhưng cô vẫn sở hữu lượng fan lớn với gần 300 nghìn người theo dõi, khi thường xuyên chia sẻ bí quyết chăm da, làm đẹp,...

4. Abby

Cô nàng hiện có hơn 4,1 triệu người theo dõi trên Weibo và hơn 3,5 triệu follower trên Douyin. Abby bắt đầu “dao kéo” từ năm 16 tuổi và từng thẳng thắn thừa nhận câu nói “sống đến già, sửa đến già” chính là phương châm làm đẹp của mình.

Trong một lần chia sẻ, Abby thú nhận mũi của cô bị “cắt cánh quá đà”, đến mức mỗi khi muốn hít thở sâu phải dùng tay để kéo rộng lỗ mũi. Diện mạo mới cũng khiến gương mặt đôi khi thiếu biểu cảm, bị dân mạng nhận xét là “như búp bê nhựa”, “toàn mặt nhân tạo”.

Thế nhưng, với sự khéo léo trong việc xây dựng hình ảnh, cộng thêm khả năng livestream bán hàng, Abby vẫn giữ được lượng fan trung thành bất chấp những chỉ trích về thẩm mỹ quá tay.

Sửa quá nhiều, gương mặt của Abby gần đây đã trông như thế này.

5. Barbie Dilila

Cuối cùng và cũng gây sốc nhất là một cô gái có tên Barbie Dilila đến từ Chiết Giang, Trung Quốc. Hot girl này hiện sở hữu hơn 7 triệu người theo dõi trên Douyin, nổi bật với danh xưng “búp bê sống” sau khi trải qua hơn 100 ca dao kéo lớn nhỏ.

Mặt của Barbie Dilila khi trang điểm.

Truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ có người trả đến 4 triệu NDT (hơn 14 tỉ đồng) chỉ để được nhìn thấy mặt mộc của cô. Tổng chi phí phẫu thuật thẩm mỹ của Dilila đã lên đến hàng triệu NDT, đủ để đổi lấy cả siêu xe hạng sang.

Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang là gương mặt ngày càng “nhựa” và những khó khăn sinh hoạt thường nhật, từ việc ăn uống, biểu cảm đến lời chê bai “toàn thân đều nhân tạo”.

Và đây chính là mặt mộc của Barbie Dilila.

Nguồn: Douyin, Sina, Sohu