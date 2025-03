Hỏi DeepSeek và Grok “3 ngành nghề thu nhập cao, không lo thất nghiệp tại Việt Nam trong 5 năm tới”: Câu trả lời của AI khiến nhiều người ngỡ ngàng

Việc lựa chọn ngành nghề phù hợp với đam mê và nhu cầu của xã hội đang là vấn đề được nhiều bạn trẻ quan tâm, đặc biệt là học sinh đang trong thời gian chuẩn bị thi đại học. Khi tham khảo ý kiến từ ứng dụng chatbot DeepSeek và Grok về “3 ngành nghề có mức thu nhập cao, không lo thất nghiệp ở Việt Nam trong 5 năm tới”, 2 công cụ này đều đưa ra cùng câu trả lời là ngành Công nghệ thông tin, Y tế - Chăm sóc sức khoẻ và Digital Marketing (Tiếp thị số).

Ngành Công nghệ thông tin

Về lý do ngành Công nghệ thông tin có nhu cầu nhân lực cao, Grok nêu lên lý do như sau: “Công nghệ thông tin là ngành mũi nhọn trong thời đại số hóa. Nhu cầu về lập trình viên, chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning) và phân tích dữ liệu lớn đang tăng vọt do các doanh nghiệp chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ vào mọi lĩnh vực.

Tại Việt Nam, mỗi năm cần hàng chục nghìn nhân lực IT, nhưng nguồn cung vẫn chưa đáp ứng đủ. Với sự phát triển của AI, blockchain, và Internet vạn vật (IoT), ngành này sẽ tiếp tục "khát" nhân lực chất lượng cao”.

Ứng dụng này đưa ra mức lương trung bình 15-25 triệu đồng cho các vị trí khởi đầu ở ngành Công nghệ thông tin, có thể lên đến 50-100 triệu đồng/tháng cho chuyên gia AI hoặc quản lý cấp cao.

Ảnh minh hoạ

Chatbot DeepSeek gợi ý các vị trí tiềm năng cho nhân sự theo đuổi ngành này bao gồm: Lập trình viên (Front-end, Back-end, Full-stack), Kỹ sư phần mềm, Chuyên gia AI (Trí tuệ nhân tạo) và Machine Learning, Nhà phát triển ứng dụng di động, Kỹ sư bảo mật thông tin…

Mức lương ngành Công nghệ thông tin được DeepSeek đưa ra là 10-15 triệu đồng/tháng cho cấp bậc Junior (người mới trong ngành, ít kinh nghiệm) và 25-50 triệu đồng/ tháng hoặc cao hơn tùy kinh nghiệm và kỹ năng cho cấp bậc Senior (nhân sự có thâm niên, giỏi chuyên môn).

Ngành Y tế - Chăm sóc sức khỏe

Grok nêu lên thực tế nhu cầu chăm sóc sức khoẻ tại Việt Nam ngày càng tăng khi dân số già hoá và ý thức bảo vệ sức khỏe của người dân được nâng cao. Ngành y tế trong nước đang thiếu hụt nghiêm trọng nhân lực, đặc biệt là điều dưỡng (tỷ lệ hiện tại chỉ 11,4 điều dưỡng/10.000 dân, thấp hơn nhiều so với mức trung bình thế giới). Trong 5 năm tới, Grok dự đoán sự phát triển của y học cá nhân hóa và công nghệ y tế (MedTech) sẽ tạo thêm nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho ngành này.

Ảnh minh hoạ

Trong khi đó, DeepSeek trả lời tiềm năng phát triển ngành Y tế - Chăm sóc sức khỏe xuất phát từ thực tế “Dân số già hóa và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, đặc biệt là sau đại dịch COVID-19. Các dịch vụ y tế chất lượng cao đang được chú trọng”. Công cụ này đưa ra các vị trí tiềm năng như bác sĩ chuyên khoa, y tá, điều dưỡng viên, chuyên gia dinh dưỡng… làm việc tại bệnh viện, phòng khám tư nhân với mức lương tham khảo từ 8-50 triệu đồng/tháng tuỳ vào chuyên môn.

Digital Marketing (Tiếp thị số)

Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, mạng xã hội và quảng cáo trực tuyến, Grok cho rằng “các doanh nghiệp không thể thiếu đội ngũ chuyên gia kinh doanh số và marketing kỹ thuật số. Đây là ngành nghề linh hoạt, dễ thích nghi với mọi lĩnh vực kinh tế. Với sự gia tăng của livestream bán hàng, quảng cáo AI và nội dung số, ngành này sẽ tiếp tục mở rộng và cần nhiều nhân lực sáng tạo, am hiểu công nghệ.”.

Grok gợi ý thu nhập nhân viên marketing kỹ thuật số mới vào nghề có thể kiếm từ 10-20 triệu đồng/tháng, còn những người có kinh nghiệm hoặc làm tự do (freelancer) cho các dự án lớn có thể đạt mức thu nhập 50-100 triệu đồng/tháng hoặc hơn, tùy vào hiệu quả chiến dịch.

Ảnh minh hoạ

Mức thu nhập mà DeepSeek đưa ra cho nhân lực ngành Digital Marketing (Tiếp thị số) là 8-12 triệu đồng/tháng cho cấp bậc Junior và 20-40 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn tùy vào hiệu quả công việc cho cấp bậc Senior. Các vị trí tiềm năng chatbot này gợi ý là Chuyên gia SEO/SEM, Quản lý truyền thông xã hội (Social Media Manager), Content Creator/Content Marketer và Chuyên gia quảng cáo Facebook, Google Ads.

Cuối cùng, 2 chatbot đưa ra lời khuyên: Để thành công trong các ngành này, cần đầu tư vào kỹ năng chuyên môn (lập trình, ngoại ngữ, phân tích dữ liệu, giao tiếp...) và cập nhật xu hướng mới. DeepSeek lưu ý mọi người nên học thêm tiếng Anh vì ngoại ngữ mang lại lợi thế lớn, giúp tiếp cận với cơ hội việc làm tốt hơn, đặc biệt trong lĩnh vực IT và Digital Marketing.

Nội dung bài viết là câu trả lời của AI, không phản ánh quan điểm của người viết.