Hồi chuông cảnh báo của Toyota Fortuner: Bị loại khỏi danh mục sản phẩm ở thị trường này vì khách đổ xô sang Land Cruiser, Prado

Mẫu SUV địa hình Toyota Fortuner đã bị "khai tử" tại thị trường Úc sau hơn một thập kỷ góp mặt, do luôn nằm trong nhóm xe bán chậm nhất của hãng.

“Fortuner là một sản phẩm tuyệt vời của chúng tôi trong nhiều năm qua, thu hút một nhóm khách hàng tuy nhỏ nhưng rất nhiệt thành. Tuy nhiên, khi xu hướng tiêu dùng tại Úc thay đổi, chúng tôi đã quyết định ngừng phân phối Fortuner”, ông Sean Hanley - Phó chủ tịch phụ trách bán hàng và marketing của Toyota Úc – chia sẻ trong buổi họp báo.

Việc biến mất khỏi thị trường Úc là tín hiệu cho thấy tương lai của Toyota Fortuner ở các thị trường khác? Ảnh: Toyota

Fortuner sẽ chính thức rời khỏi các đại lý Toyota ở Úc vào giữa năm 2026. Dù vậy, Toyota cho biết phần lớn khách hàng của Fortuner đã chuyển sang các dòng xe khác trong danh mục sản phẩm của hãng.

"Phần lớn họ quay lại với Hilux, hoặc chuyển sang các mẫu SUV như LandCruiser Prado hay LandCruiser 300 Series", ông Hanley cho biết thêm.

Từ tháng 1 đến hết tháng 10 năm 2025, doanh số Toyota Fortuner đạt 2.928 xe - kém xa so với các đối thủ cùng phân khúc như Ford Everest (21.915 xe) và Isuzu mu-X (12.499 xe).

Mẫu SUV 7 chỗ này được Toyota giới thiệu tại thị trường Úc vào năm 2015, với giá khởi điểm dưới 50.000 AUD (47.990 AUD/825 triệu đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh).

Fortuner được Toyota định vị là lựa chọn thay thế chạy dầu cho mẫu Kluger chỉ dùng động cơ xăng (hiện đã chuyển hoàn toàn sang hệ hybrid). Xe sử dụng khung gầm của Hilux, trang bị động cơ diesel tăng áp 4 xy-lanh 2.8L, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu sau hoặc 4 bánh.

Fortuner là mẫu xe bán chậm thứ hai mà Toyota Úc ngừng sản xuất trong năm nay, sau mẫu xe chở khách Granvia. Ảnh: Toyota

Toyota Fortuner có giá rẻ hơn so với đối thủ trực tiếp Ford Everest - mẫu xe cũng ra mắt tại Úc năm 2015, với giá từ 54.990 AUD/945 triệu đồng. Everest được phát triển dựa trên khung gầm rời của bán tải Ranger, được định vị để cạnh tranh với Toyota Land Cruiser Prado cao cấp hơn. Chiến lược đó tỏ ra hiệu quả khi Everest vượt mặt Prado về doanh số năm 2024 với 26.494 xe bán ra.

Trong khi đó, doanh số tốt nhất mà Toyota Fortuner từng đạt được tại Úc chỉ là 4.614 xe vào năm 2022 – cùng năm Everest bán được 10.314 xe và mu-X đạt 10.987 xe. Riêng Prado khi đó vẫn dẫn đầu phân khúc với 20.710 xe.

Tính trung bình giai đoạn 2016 - 2024, doanh số hàng năm của Fortuner chỉ đạt 3.481 xe - một con số khiêm tốn. Ngay cả trong năm 2024, khi Prado bị gián đoạn nguồn cung do chuyển sang thế hệ mới, Fortuner vẫn chỉ đạt 3.042 xe, thấp hơn nhiều so với 9.802 xe Prado bán ra cùng kỳ.

Ông Hanley cho biết Toyota không xem quãng thời gian Fortuner có mặt tại thị trường Úc là một thất bại.

“Mỗi sản phẩm chúng tôi đưa ra thị trường đều có vai trò riêng. Fortuner cũng vậy, và chúng tôi hiểu rằng nó sẽ không bao giờ là mẫu Toyota bán chạy nhất. Fortuner đã hoàn thành tốt mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho mẫu xe này. Tuy nhiên, với việc dòng Hilux ngày càng được mở rộng và danh mục sản phẩm được tinh gọn, việc dừng Fortuner chỉ là một quyết định kinh doanh bình thường", ông Hanley khẳng định.