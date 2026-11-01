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Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng

Minh Ngọc
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Những hình ảnh quy tụ đông đảo gương mặt quen thuộc của showbiz Việt nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Trấn Thành có hội bạn thân gồm nhiều nghệ sĩ trong showbiz Việt. Những buổi tụ họp của nam MC cùng hội bạn thường thu hút sự chú ý bởi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc. Trên trang cá nhân, Trấn Thành mới đây đăng tải loạt ảnh chụp cùng hội bạn thân tụ họp trong dịp mừng sinh nhật Anh Đức và Lê Giang.

Nam MC viết: "Hôm qua vui cười xỉu lên xỉu xuống!!! Happy Birthday ANH ĐỨC và chị LÊ GIANG!". Trong bức hình, mọi người cùng quây quần bên bàn tiệc, thoải mái tạo dáng trước ống kính và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Điều khiến khán giả chú ý là đội hình xuất hiện trong loạt ảnh gồm nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt như Anh Đức, Lê Giang, Thu Minh, Anh Phạm, Trương Quỳnh Anh, Ali Hoàng Dương... Dàn nghệ sĩ xuất hiện trong trang phục đời thường, không khí gần gũi, thoải mái khác hẳn hình ảnh chỉn chu thường thấy trên sân khấu hay thảm đỏ.

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng - Ảnh 1.

Trên trang cá nhân, Trấn Thành mới đây đăng tải loạt ảnh chụp cùng hội bạn thân tụ họp trong dịp mừng sinh nhật Anh Đức và Lê Giang. Ảnh: FBNV

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng - Ảnh 2.

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng - Ảnh 3.

Nhiều gương mặt quen thuộc trong showbiz Việt tụ họp như Anh Đức, Lê Giang, Thu Minh, Anh Phạm, Trương Quỳnh Anh... Ảnh: FBNV

Hội bạn thân của Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã thu hút sự chú ý bởi quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt như Ali Hoàng Dương, Thu Minh, Hoa hậu Thu Hoài, Anh Đức, Lê Giang, Quang Trung... Không chỉ thường xuyên tụ họp, đi du lịch cùng nhau, nhóm còn có những quy tắc riêng để duy trì sự gắn bó và tạo nên dấu ấn mỗi lần xuất hiện chung.

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Một trong những quy tắc được chú ý nhất là việc tuân thủ dresscode trong mỗi chuyến đi. Những bộ ảnh cả nhóm diện trang phục đồng điệu, chỉn chu và sang chảnh thực chất đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Trấn Thành từng hài hước tiết lộ mức phạt dành cho thành viên mặc sai quy định lên tới 10 triệu đồng. Nam MC chia sẻ: "Tui thấy tui cứng rắn và khắc nghiệt là đúng! Mặc sai phạt 10 triệu mà! Đâu ai dám trật! Vậy đi cho có hình đẹp!".

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng - Ảnh 4.

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng - Ảnh 5.

Không chỉ thường xuyên tụ họp, đi du lịch cùng nhau, nhóm còn có những quy tắc riêng để duy trì sự gắn bó và tạo nên dấu ấn mỗi lần xuất hiện chung. Ảnh: FBNV

Bên cạnh quy tắc về trang phục, hội bạn của Trấn Thành còn có cách riêng để giải quyết chuyện chi tiêu trong những buổi tụ họp. Hari Won từng tiết lộ cô thường là người đứng ra thanh toán trước cho cả nhóm, sau đó đích thân thu lại phần tiền của từng thành viên. Việc phân chia chi phí rõ ràng nhận được sự đồng tình từ nhiều khán giả, bởi đây được xem là một trong những cách giúp các thành viên giữ sự thoải mái, tránh những khúc mắc không đáng có khi chơi chung.

Không chỉ vậy, nhóm còn đề cao sự thẳng thắn và tử tế trong cách đối xử với nhau. Ali Hoàng Dương từng tiết lộ quy tắc quan trọng nhất của hội bạn là không mang khuyết điểm của người thân thiết ra làm chuyện bàn tán bên ngoài. Cụ thể, anh chia sẻ: "Quy tắc duy nhất mà chúng tôi đặt ra là phải biết điều và sống tử tế. Biết điều chính là nếu thấy điểm xấu của bạn, phải nói trong nhóm để giải quyết mọi chuyện ngay lập tức. Không được biến điểm thiếu sót của bạn bè thành 'câu chuyện làm quà' với người khác".

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng - Ảnh 6.

Hội bạn thân Trấn Thành tụ họp, nhìn đội hình cả dàn sao mà choáng váng - Ảnh 7.

Hari Won từng tiết lộ cô thường là người đứng ra thanh toán trước cho cả nhóm, sau đó đích thân thu lại phần tiền của từng thành viên. Ảnh: FBNV

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