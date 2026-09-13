Hội bạn thân của Nhã Phương gồm những ai?

Nhã Phương có hội bạn chất lượng, toàn mỹ nhân Vbiz.

Nhã Phương bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 2009 với một vai nhỏ trong bộ phim truyền hình Những Thiên Thần Áo Trắng. Dù sớm bén duyên với màn ảnh, phải đến năm 2013, tên tuổi của nữ diễn viên mới thực sự bùng nổ trong phim ngắn Xin Lỗi, Anh Chỉ Là Thằng Bán Bánh Giò. Sau đó, nữ diễn viên liên tiếp góp mặt trong nhiều dự án đình đám như Zippo, Mù Tạt Và Em, Yêu Đi, Đừng Sợ!, Ngày Ấy Mình Đã Yêu hay Cây Táo Nở Hoa.

Trong khoảng 17 năm hoạt động nghệ thuật, Nhã Phương không chỉ có sự nghiệp đáng chú ý mà còn xây dựng được những mối quan hệ bạn bè thân thiết trong showbiz. Đáng nói, hội bạn của bà xã Trường Giang quy tụ nhiều gương mặt đình đám, hoạt động ở đủ lĩnh vực. Từ những năm đầu vào nghề, Nhã Phương đã thân thiết với ca sĩ Ái Phương, MC Hoàng Oanh, diễn viên Minh Thảo, VJ Kim Nhã cùng một số người bạn không hoạt động trong showbiz. Về sau, nhóm bạn có thêm Misoa, Khả Ngân, Thái Trinh và rapper Tiến Đạt.

Hội bạn thân từng đảm nhận vai trò dâu phụ trong tiệc cưới của Nhã Phương

Về sau này, hội bạn có thêm nhiều thành viên mới nhưng vẫn giữ mối quan hệ rất gắn bó, thân thiết

Nhã Phương còn "phá bỏ" giới hạn, lên sân khấu biểu diễn cho sự kiện của bạn thân Ái Phương

Dù gia nhập sau, nhưng Nhã Phương và Khả Ngân cũng rất thân thiết

Mỗi người theo đuổi một công việc, có người hoạt động nghệ thuật, có người chọn cuộc sống kín tiếng nhưng cả nhóm vẫn giữ mối quan hệ khăng khít. Không chỉ gặp gỡ, ăn uống hay tụ tập, hội bạn còn có chung sở thích tập luyện, chơi thể thao và chăm sóc sức khỏe. Là một trong những người bạn thân thiết lâu năm, Hoàng Oanh từng dành nhiều lời khen cho Nhã Phương.

Nữ MC nhận xét bạn mình sở hữu gương mặt xinh đẹp, vóc dáng cân đối nhưng điều cô trân trọng nhất lại là tinh thần lạc quan, hồn nhiên. Theo Hoàng Oanh, chính nguồn năng lượng tích cực ấy giúp Nhã Phương không quá bận tâm trước những thử thách trong cuộc sống. "Nhã Phương có cuộc sống luôn vui vẻ, năng lượng, đáng để các bà mẹ trẻ noi theo lắm nhé", Hoàng Oanh từng chia sẻ.

Hoàng Oanh đã có hơn 1 thập kỷ làm bạn thân của Nhã Phương, cả hai luôn có mặt trong những dịp quan trọng của nhau

Không chỉ có nhóm bạn thân gồm Ái Phương, Hoàng Oanh, Khả Ngân hay Thái Trinh, Nhã Phương còn chơi chung với một hội bạn quy tụ nhiều mỹ nhân nổi tiếng của Vbiz như Khổng Tú Quỳnh, Sĩ Thanh, Trương Quỳnh Anh, Diệu Nhi và Dương Hoàng Yến. Điểm chung của nhóm này là đều sở hữu ngoại hình nổi bật, vóc dáng gợi cảm và có phong cách riêng. Các cô gái thường xuyên cùng nhau làm đẹp, lên đồ chụp ảnh, đi du lịch và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội.

Sĩ Thanh từng tiết lộ bên cạnh sở thích du lịch, nhóm bạn còn rủ nhau tập yoga để duy trì vóc dáng và sức khỏe. Có thể thấy, dù đều bận rộn với lịch trình cá nhân, các thành viên vẫn cố gắng dành thời gian gặp gỡ, cùng nhau tận hưởng cuộc sống. Điều thú vị là Nhã Phương dù đã làm mẹ vẫn không hề "lép vế" khi đứng cạnh hội bạn toàn mỹ nhân. Sau mỗi lần xuất hiện cùng nhóm, nữ diễn viên thường nhận được lời khen bởi diện mạo ngày càng trẻ trung, vóc dáng thon gọn.

Nhã Phương có hội bạn slay toàn những mỹ nhân đình đám Vbiz

Hội bạn này có sở thích du lịch, chụp ảnh xinh đẹp

Nhã Phương luôn tham gia các chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh cùng hội này

Mỗi lần nhóm bạn slay này đăng ảnh đều khiến netizen trầm trồ

Các mỹ nhân luôn chọn dresscode, ăn ý mỗi khi chụp ảnh

Trong hội này, Nhã Phương thường xuyên xuất hiện cùng Sĩ Thanh do có chung đam mê làm đẹp, thể thao

Ngoài công việc và gia đình, Nhã Phương vẫn dành sự quan tâm đặc biệt cho những người bạn thân. Nữ diễn viên thường xuyên mời hội bạn đến nhà tụ tập, ăn uống và trò chuyện. Cô cũng được biết đến là người khá nhiệt tình, thường có mặt trong những dịp quan trọng của bạn bè. Từng chia sẻ về tình bạn trong showbiz, Nhã Phương cho biết cô tin tưởng 100% vào những mối quan hệ của mình. Có lẽ cũng nhờ sự chân thành đó mà sau nhiều năm, nữ diễn viên vẫn duy trì được một hội bạn thân đông vui, mỗi người một tính cách, một công việc nhưng luôn sẵn sàng đồng hành cùng nhau.

Nhã Phương từng chia sẻ tin tưởng vào những tình bạn trong showbiz

Ảnh: FBNV