Em gái Hoa hậu Mai Phương Thuý xinh chẳng kém chị



Mai Phương Thuý là Hoa hậu Việt Nam 2006, gần 2 thập kỷ đăng quang nhưng vẫn được người hâm mộ dành sự quan tâm đặc biệt. Thế nhưng, ít ai biết được Mai Phương Thuý có cô em gái tên Mai Ngọc Phượng. Em của Hoa hậu Mai Phương Thuý sinh năm 1993, cô theo con đường làm kinh doanh chứ không lấn sân vào làng giải trí.

Mai Ngọc Phượng có chiều cao 1,78m, vóc dáng cân đối và phong cách thời trang cá tính. Em gái Mai Phương Thuý từng tốt nghiệp Đại học British Columbia, Vancouver, Canada sau đó về nước phát triển công việc trong ngành mỹ phẩm. Nếu cô chị vẫn chưa lập gia đình thì ngược lại, Mai Ngọc Phượng đã kết hôn và trở thành mẹ bỉm. Dù đã qua một lần sinh nở nhưng em gái Mai Phương Thuý vẫn rất trẻ trung, sành điệu. Những khoảnh khắc đọ sắc của Mai Phương Thuý và Mai Ngọc Phượng đều thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Trong một lần nói về gia đình, Hoa hậu Việt Nam 2006 thổ lộ: "Tất cả thứ khác, như danh tiếng, thành công, tôi cầm lên được nhưng cũng đặt xuống được. Nhưng những người thân yêu thì không phải lúc nào cũng ở bên mình mãi. Tôi yêu gia đình đến mức nhắc đến thôi là có thể khóc".

Mai Phương Thuý và em gái xuất hiện chung một khung ảnh gây bão

Dù là mẹ bỉm nhưng nhan sắc em gái Mai Phương Thuý vẫn rất "đỉnh chóp"

Em gái Ông Cao Thắng như nữ "idol" Hàn Quốc

Ông Thoại Liên - mỹ nhân có gần 50 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội là em gái ruột của ca sĩ Ông Cao Thắng. Được biết, ái nữ của tập đoàn nhựa Tân Hiệp Hưng sinh năm 1989, không theo con đường nghệ thuật mà tập trung vào việc kinh doanh và hiện tại đang định cư tại Úc. Ông Thoại Liên vô cùng kín tiếng trên mạng xã hội, cô chỉ lộ diện trong những buổi tiệc đặc biệt của gia đình. Lần gần nhất Ông Thoại Liên xuất hiện là trong hôn lễ của Đông Nhi - Ông Cao Thắng.

Ở tuổi 33, em gái Ông Cao Thắng được khen ngày càng nhuận sắc. Thậm chí, Ông Thoại Liên còn nhiều lần bị nhầm lẫn là sao Hàn Quốc vì cô sở hữu làn da trắng, đôi môi hồng và thần thái kiêu sa. Trong suốt hơn 10 năm Ông Cao Thắng và Đông Nhi bên nhau, Ông Thoại Liên có mối quan hệ cực thân thiết với chị dâu. Đôi lúc, người hâm mộ bị nhầm lẫn Ông Thoại Liên là em ruột của Đông Nhi bởi nhan sắc cặp "chị dâu - em chồng" hao hao nhau.

Em gái Ông Cao Thắng có cuộc sống thoải mái ở nước ngoài

Ông Thoại Liên vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư

Thoại Liên rất thân thiết với chị dâu Đông Nhi

Em trai Huyền My học giỏi, điển trai

Huyền My và em trai kém nhau 8 tuổi, cả hai gắn bó với nhau từ bé đến lớn. Sau khi Huyền My đăng quang, Việt Anh thường xuyên tháp tùng chị gái đến nhiều sự kiện. Em Huyền My nhiều lần gây sốt vì sở hữu chiều cao vượt trội 1m74, ngoại hình điển trai.

Em trai Huyền My từng theo học cấp 3 tại 1 ngôi trường quốc tế tại Hà Nội với mức học phí tầm 150 triệu/ năm. Sau đó, Việt Anh trúng tuyển vào trường Đại học Ngoại thương - đây là một trong những ngôi trường danh tiếng tại Việt Nam và có điểm đầu vào rất cao. Á hậu Hoa hậu Việt Nam 2014 từng tiết lộ gia đình đã lên kế hoạch cho Việt Anh đi du học tại Anh vào cuối năm.

Em trai Huyền My sánh đôi cùng chị trong nhiều sự kiện

Càng lớn, em trai Huyền My càng bảnh bao và nổi bật bên cạnh chị gái Á hậu

Em út của Sơn Tùng là ca sĩ MONO

Những ai theo dõi Sơn Tùng nhiều năm qua điều biết nam ca sĩ có cậu em điển trai sinh năm 2000 tên Nguyễn Việt Hoàng. Trên sân khấu, Sơn Tùng nhiều lần thể hiện sự tự hào khi nhắc đến em trai và gia đình. Không chỉ sở hữu ngoại hình cao ráo như "soái ca", Việt Hoàng còn có thành tích học tập rất tốt ở trường.

Cho đến tháng 8/2022, Việt Hoàng chính thức xác nhận sẽ nối nghiệp anh và lấy nghệ danh là MONO. Em trai Sơn Tùng không đầu quân vào công ty anh trai mà hoạt động riêng. Sơn Tùng từng gây xúc động khi nhắn nhủ đến em trai rằng trên sân khấu có thể là MONO nhưng khi trở về nhà thì vẫn là Việt Hoàng. "Em trai bé bỏng của anh, anh thương em rất nhiều", Sơn Tùng nhấn mạnh.

Thời gian gần đây, MOMO trở thành cái tên thu hút sự chú ý của khán giả tại các sự kiện. Điều này một phần chứng minh tài năng của em trai Sơn Tùng đang dần được công nhận.Trước đó, nam ca sĩ từng thẳng thắn khẳng định sẽ tự chứng minh bản thân chứ không dựa vào bất kì ai: "Em và anh trai em (Sơn Tùng), có cùng bố cùng mẹ và cùng có một chất giọng này. Khi bố mẹ em mắng em, em còn phải núp sau anh trai, vậy thì tại sao? Em sẽ dùng sự cố gắng của mình để chứng minh 'I am MONO', và em sẽ khác anh mình cái gì trong âm nhạc".

Sơn Tùng và em trai nhiều lần thể hiện tình cảm dành cho nhau trên sân khấu

Em trai Sơn Tùng nay cũng đã là ca sĩ được nhiều người yêu thích

Ảnh: NVCC