Hội An ngày nghỉ lễ: Một góc sống ảo cả nghìn "nàng thơ", quán nước Mót "vỡ trận"

Cứ tưởng Hội An đã "đông nghẹt" người vào đợt nghỉ lễ ngày 30/4 - 1/5 vừa qua rồi, nên sang đến 2/9 sẽ bớt một chút. Nào ngờ dòng người đến Hội An vẫn không không tả xiết. Khách du lịch khắp nơi đổ xô về Hội An để khám phá vẻ đẹp của phố cổ và tận hưởng biển xanh, tạo nên một cảnh tượng sôi động của kỳ nghỉ lễ.

Miền Trung đang bước vào mùa mưa nên dù có nắng nhưng cũng không quá gắt gỏng chỉ khoảng hơn 30 độ, thời tiết cực kỳ chiều lòng khách. Chính vì vậy mà một góc sống ảo đến cả nghìn "nàng thơ" xếp hàng.

Trên sân thượng của một quán cà phê tại Hội An, địa điểm chụp ảnh "sống ảo" gần như ai đi Hội An cũng phải ghé quán để chụp hình, các "nàng thơ" cũng phải xếp hàng chờ đến lượt.

Để có những bước ảnh ảo diệu, yên bình thế này, tốt nhất các chị em nên đi từ sớm khoảng 7h sáng hoặc tránh những ngày lễ Tết ra. (Nguồn: Fanpage FaiFo Hội An)

Đến Hội An vào đợt nghỉ lễ 2/9, rất khó để chụp được những khoảnh khắc nàng thơ yên bình như thế này, bởi chỉ một góc ban công mà có tới hàng dài người xếp hàng chờ đến lượt. Chụp được 1 - 2 kiểu đã phải nhường cho người tiếp theo.

Nước Mót - món đồ uống mà ai tới Hội An cũng phải thưởng thức cho bằng được, cũng "vỡ trận" trong đợt nghỉ lễ dài ngày này. Một hàng dài đứng xếp hàng trước quán nước Mót mà không phải ai cũng có thể mua được.

Nhiều du khách xếp hàng 10 - 15 phút dưới cái nắng nóng của 3 - 4h chiều mà vẫn không mua được, nên phải lùi sang sáng hôm sau mới có cơ hội thưởng thức cốc nước mát lành này. Sáng tầm 8h là phố cổ Hội An bắt đầu đông rồi, các quán cà phê hết chỗ từ 9h sáng, Mai Ami chia sẻ.

Đợt nghỉ lễ này vào đúng cuối tuần nên khách du lịch càng đông hơn. Đặc biệt là khu vực cầu An Hội. Cầu An Hội là đoạn cầu ngắn bắt qua sông Thu Bồn, du khách tiến lại gần cầu sẽ chiêm ngưỡng được cảnh sắc nhẹ nhàng nên thơ của những con thuyền nhỏ cùng đèn hoa đăng lấp lánh trên sông.



Tuy nhiên vào những ngày lễ này, cầu An Hội cũng trở nên "quá tải". Người người đi lại đông kín, tốp này nối tiếp tốp sau lần lượt di chuyển trên cầu. Những ngày nghỉ lễ, phố cổ Hội An những ngày nghỉ lễ, đi đến đâu cũng thấy cả dàn người nối đuôi nhau qua lại.

Thu Hạnh (Hà Nội) chia sẻ, tìm mãi mới thấy một quán cà phê còn chỗ, ở ngay cầu An Hội, vừa ngồi cà phê âm nhi vừa ngắm dòng người tấp nập qua lại, thi nhau chụp ảnh check-in phố Hội.

Đương nhiên đến Hội An thì không thể bỏ qua ẩm thực phong phú ở đây. Tuy nhiên thay vì có thời gian thưởng thức, lựa chọn quán xá thì những ngày thế này chỉ mong có quán còn chỗ hoặc không quá đông để vào ăn.

Cũng vì các quán xá quá đông nên cô cũng chỉ ăn được vài món cơ bản như: Bánh bột lọc, cao lầu, hến xào... hay một vài món chè bánh ăn vặt trong khu chợ đêm của phố cổ Hội An.

Mai Anh (Hải Phòng) chia sẻ: "Đi Hội An vào ngày thường vắng vẻ thì tha hồ chụp ảnh sống ảo, nhưng ngày lễ người qua lại nhộn nhịp cũng có cái hay riêng. Đây là lần đầu mình đi chơi vào ngày lễ, cũng không ngờ Hội An lại đông như vậy".