Học vấn đội trưởng "hot boy" vừa đi vào lịch sử của U23 Việt Nam

U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân tại vòng bảng trong khuôn khổ U23 châu Á vào tối nay (6/1) gặp U23 Jordan, đây hứa hẹn là cuộc đối đầu hấp dẫn để khẳng định vị thế bóng đá trẻ khu vực. Ở tuổi 22, tiền đạo Khuất Văn Khang không chỉ là Đội trưởng mà còn được xem là trái tim của đội, người dẫn dắt các cầu thủ cả trên sân cỏ lẫn trong phòng thay đồ.

Khuất Văn Khang là gương mặt nổi bật của bóng đá trẻ Việt Nam (Ảnh: Hữu Hà)

Ảnh: VFF

Tiền đạo này còn đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên tham dự 3 VCK U23 châu Á liên tiếp, một dấu mốc cho thấy sự ổn định hiếm có về phong độ và thể trạng. Phía sau tấm băng đội trưởng ấy là câu chuyện kết hợp đam mê sân cỏ với hành trình học tập bài bản.

Trong bối cảnh nhiều cầu thủ trẻ phải gác lại việc học vì lịch tập luyện và thi đấu dày đặc, Khuất Văn Khang lại chọn cho mình một hướng đi khác biệt. Nhằm tạo điều kiện cho vận động viên vừa thi đấu đỉnh cao vừa học tập, Trung tâm Thể thao Viettel phối hợp với Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh đã xây dựng lớp đại học dành riêng cho các tuyển thủ CLB Viettel.

Cuối năm 2023, những gương mặt triển vọng như Khuất Văn Khang và Phan Tuấn Tài khi đó đã tham dự lễ khai giảng chương trình đào tạo cử nhân Thể dục Thể thao. Đây là bước chuẩn bị lâu dài cho con đường nghề nghiệp hậu sân cỏ, nơi nhiều cầu thủ từng loay hoay vì thiếu nền tảng chuyên môn ngoài bóng đá.

Khuất Văn Khang cùng đồng đội trong ngày tựu trường (Ảnh: TT&VH)

Theo chương trình đào tạo, các cầu thủ sẽ theo học hệ đại học với thời gian 4 năm, song song giữa lịch tập luyện, thi đấu và học tập. Việc học không mang tính hình thức mà được thiết kế linh hoạt, phù hợp với lịch trình của vận động viên chuyên nghiệp. Các vận động viên theo học ngành Sư phạm Thể dục Thể thao được miễn toàn bộ học phí, giúp họ tập trung theo đuổi đam mê kép học và chơi bóng chuyên nghiệp cùng lúc.

Theo quy định hiện hành, các vận động viên đã tốt nghiệp THPT, là thành viên đội tuyển quốc gia và được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận hoàn thành nhiệm vụ thi đấu quốc tế, sẽ đủ điều kiện xét tuyển thẳng vào các trường đại học thể dục thể thao. Ngoài ra, việc xét tuyển còn dựa trên học bạ THPT kết hợp thi môn năng khiếu.

Trước Khuất Văn Khang, nhiều tiền bối Viettel như Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải, Nguyễn Đức Chiến,… cũng từng đi theo lộ trình này. Việc cân bằng giữa sân cỏ và giảng đường đòi hỏi sự kỷ luật, ý thức và quyết tâm không kém gì tập luyện chuyên nghiệp.