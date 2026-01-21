Trong vài năm trở lại đây, câu hỏi “Học tiếng Nhật, tiếng Trung hay tiếng Hàn thì tương lai sẽ sáng hơn?” xuất hiện ngày càng nhiều, đặc biệt là trong các group định hướng nghề nghiệp, chọn ngành chọn trường hay đơn giản là những buổi tám chuyện của Gen Z. Giữa lúc tiếng Anh dần trở thành kỹ năng gần như bắt buộc, việc sở hữu thêm một ngoại ngữ châu Á đang được xem như “vũ khí phụ” giúp hồ sơ học tập và sự nghiệp trông sáng sủa hơn hẳn. Nhưng giữa ba lựa chọn Nhật, Trung, Hàn, đâu mới là con đường dễ mở ra nhiều cơ hội nhất?

Tiếng Nhật thường được nhắc đến đầu tiên khi nói về cơ hội việc làm ổn định và thu nhập tốt. Nhật Bản là một trong những quốc gia đầu tư mạnh mẽ vào Việt Nam suốt nhiều thập kỷ, từ sản xuất, công nghiệp phụ trợ, công nghệ cho tới giáo dục và y tế. Điều này đồng nghĩa với việc nhu cầu nhân sự biết tiếng Nhật luôn ở mức cao, đặc biệt trong các công ty Nhật hoặc doanh nghiệp Việt làm việc với đối tác Nhật.

Một điểm cộng lớn của tiếng Nhật là mức lương khá cạnh tranh, nhất là khi đạt trình độ N2 trở lên. Tuy nhiên, con đường học tiếng Nhật không hề “dễ thở”. Hệ thống chữ viết phức tạp, kính ngữ rắc rối và văn hóa làm việc kỷ luật cao khiến nhiều người bỏ cuộc giữa chừng. Đổi lại, nếu đã theo được đến cùng, tiếng Nhật thường mang đến cảm giác an toàn và bền vững cho tương lai.

Trong khi đó, tiếng Trung lại đại diện cho sự bùng nổ về quy mô và cơ hội. Trung Quốc là nền kinh tế lớn, có quan hệ thương mại sâu rộng với Việt Nam và ảnh hưởng mạnh mẽ đến chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc biết tiếng Trung không chỉ giới hạn trong làm việc với doanh nghiệp Trung Quốc, mà còn mở ra cơ hội trong các lĩnh vực như logistics, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, marketing xuyên biên giới hay du lịch.

Một lợi thế rõ ràng của tiếng Trung là tốc độ học giao tiếp khá nhanh nếu có môi trường luyện tập tốt. Tuy nhiên, chữ Hán lại là rào cản lớn với nhiều người, đòi hỏi sự kiên trì và kỷ luật không kém tiếng Nhật. Ngoài ra, vì số lượng người học tiếng Trung ngày càng đông, sự cạnh tranh cũng cao hơn, buộc người học phải giỏi thật sự hoặc có thêm kỹ năng chuyên môn để tạo khác biệt.

Học thêm 1 ngôn ngữ mới, sống thêm 1 cuộc đời mới. (Ảnh: carnegiestout.org)

Tiếng Hàn thì lại mang một màu sắc rất khác. Nếu Nhật gắn với sự bền vững, Trung gắn với quy mô, thì Hàn Quốc gắn với tốc độ và sự linh hoạt. Làn sóng văn hóa Hàn Quốc, từ K-pop, phim ảnh cho đến mỹ phẩm và thời trang, đã tạo ra sức hút mạnh mẽ với giới trẻ Việt Nam. Nhờ đó, số lượng doanh nghiệp Hàn đầu tư vào Việt Nam tăng nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về nhân sự biết tiếng Hàn trong các lĩnh vực như sản xuất, bán lẻ, truyền thông, giải trí.

Tiếng Hàn được nhiều người đánh giá là dễ tiếp cận hơn ở giai đoạn đầu, bảng chữ cái rõ ràng, phát âm không quá phức tạp. Tuy nhiên, để đạt trình độ chuyên nghiệp, đặc biệt là trong môi trường công sở, tiếng Hàn vẫn đòi hỏi sự chăm chỉ và khả năng thích nghi văn hóa rất cao.

Vậy rốt cuộc, học ngôn ngữ nào thì tương lai sáng hơn? Câu trả lời thật ra không nằm ở bản thân ngôn ngữ, mà nằm ở người học. Một người học tiếng Nhật nhưng chỉ dừng ở mức giao tiếp cơ bản sẽ khó cạnh tranh với người học tiếng Trung nhưng giỏi chuyên môn xuất nhập khẩu. Tương tự, một người biết tiếng Hàn nhưng không hiểu ngành nghề mình theo đuổi cũng sẽ gặp giới hạn trong cơ hội thăng tiến. Ngoại ngữ chỉ thực sự phát huy sức mạnh khi đi kèm với kỹ năng chuyên môn, tư duy làm việc và khả năng thích nghi.

Ở góc nhìn thực tế hơn, tiếng Nhật phù hợp với những ai thích sự ổn định, làm việc lâu dài trong môi trường kỷ luật cao. Tiếng Trung hợp với những người năng động, nhạy bén với kinh doanh và sẵn sàng cạnh tranh. Còn tiếng Hàn lại là lựa chọn thú vị cho những ai trẻ trung, linh hoạt, yêu thích môi trường làm việc nhanh và nhiều biến động. Không có ngôn ngữ nào “sáng” hơn tuyệt đối, chỉ có lựa chọn phù hợp hơn với định hướng cá nhân.

Trong bối cảnh hội nhập sâu và thị trường lao động biến đổi nhanh chóng, việc học thêm một ngoại ngữ châu Á rõ ràng là lợi thế lớn. Nhưng thay vì chạy theo xu hướng, chọn ngôn ngữ “đang hot”, có lẽ điều quan trọng nhất là hiểu rõ mình muốn đi con đường nào. Khi ngôn ngữ bạn học phù hợp với cá tính và mục tiêu dài hạn, tương lai tự nhiên sẽ sáng hơn, theo cách rất riêng.