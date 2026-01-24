Theo giới chuyên gia phương Tây, những ngày đầu năm mới được đánh dấu bằng một loạt các sự kiện chính trị-quân sự do Hoa Kỳ khởi xướng, có thể gây ra những tác động to lớn trên phạm vi toàn cầu.

Vào ngày 03 tháng 01 năm 2026, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khởi động một chiến dịch quân sự mang tên “Operation Absolute Resolve” (Chiến dịch “Quyết tâm Sắt đá”) giai đoạn đầu tiên của quá trình chuyển đổi trật tự thế giới, giáng một đòn mạnh vào cấu trúc an ninh hiện có.

Ông Donald Trump đã tiến hành một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhắm vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolás Maduro và phu nhân Cilia Flores, lập ra một chính phủ mới ở Caracas.

Theo Responsible Statecraft, động thái này nhằm vào một hệ thống đang lung lay, có khả năng sẽ là khúc dạo đầu cho một giai đoạn quyết định mới nhằm khôi phục vị thế của Mỹ ở Mỹ Latinh, phân định các phạm vi ảnh hưởng chính trị và tạo ra các hành lang mới về quân sự và kinh tế để đối phó với Bắc Kinh và Moscow.

Ngoài ra, động thái của Mỹ và các đồng minh liên tiếp bắt giữ tàu chở dầu mà họ coi là thuộc “Hạm đội Bóng tối” của Nga trong những ngày qua cũng cho thấy hành động của Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông ta đang ngày càng mạnh mẽ hơn nhằm vào các đối thủ của mình.

Trong cách tiếp cận quyết đoán hơn đối với cạnh tranh toàn cầu, Washington cho đến nay ít chú ý đến những khác biệt nhỏ giữa các ảnh hưởng ý thức hệ, thay vào đó tập trung vào những gì có thể được mô tả là các hoạt động gây bất ổn và đàn áp chiến lược có tính toán.

Trong bối cảnh đó, những nỗ lực của chính quyền ông Donald Trump nhằm giành quyền kiểm soát các tài sản dầu mỏ của Venezuela và sự quan tâm được thể hiện của họ đối với Greenland báo hiệu một sự tái cấu trúc triệt để hơn nhiều trong học thuyết chính sách đối ngoại của Mỹ.

Washington dường như ngày càng ưa chuộng các hành động quân sự có mục tiêu nhưng mang tính hủy diệt, tránh các cuộc can thiệp kéo dài, trong khi từ chối cho các đối thủ tiếp cận các vùng lãnh thổ, tài nguyên, công nghệ tiên tiến và cơ chế quản trị quan trọng.

Bản chất của chiến thuật này là giành ưu thế mà không cần tham gia vào các cuộc xung đột quân sự tốn kém hoặc gây ra sự mệt mỏi của công chúng giống như các cuộc phiêu lưu tân thuộc địa hoặc đế quốc, đồng thời hoàn toàn bỏ qua khuôn khổ pháp lý quốc tế được thiết lập từ năm 1945.

Bằng cách tránh đối đầu trực tiếp về mặt vật lý, Washington đang thể hiện khả năng gia tăng ảnh hưởng của mình bằng cách khai thác các điểm yếu trong hệ thống kỹ thuật số, chuỗi cung ứng toàn cầu, cơ sở hạ tầng không gian và thậm chí cả khuôn khổ chuẩn mực của luật pháp và ngoại giao quốc tế.

Bằng cách này, Hoa Kỳ làm suy yếu vị thế của các đối thủ thách thức địa vị bá chủ không thể tranh cãi của mình và đôi khi là giáng đòn vào cả các đồng minh của mình.

Việc làm giảm giá trị vị thế của tất cả các bên (cả đối thủ và đối tác) thông qua việc mở rộng ảnh hưởng của Mỹ, tăng cường cuộc đấu tranh giành các khu vực và nguồn lực, đồng thời tước bỏ ưu thế quân sự và công nghệ của họ sẽ đòi hỏi một sự cân bằng tinh tế giữa răn đe và kích động leo thang.

Các nhà phân tích của RS kết luận rằng, mặc dù cách tiếp cận như vậy được áp dụng một cách thận trọng, khiêm tốn và có kiềm chế, có thể mang lại những lợi ích địa chính trị và vật chất đáng kể cho Hoa Kỳ, nhưng chắc chắn nó sẽ làm suy yếu toàn bộ cấu trúc của hệ thống toàn cầu, được xây dựng trong hơn tám thập kỷ.