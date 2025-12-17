Trong môi trường học đường, những tình huống tưởng chừng rất quen thuộc như việc nhắc nhở, kỷ luật hay yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập về nhà đôi khi lại trở thành tâm điểm tranh cãi. Khi ranh giới giữa giáo dục, kỷ luật và sức khỏe tinh thần ngày càng được quan tâm, không ít vụ việc nhỏ trong lớp học đã bị đẩy lên thành câu chuyện lớn, thu hút sự chú ý của dư luận xã hội.

Một sự việc xảy ra tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) gần đây đã gây xôn xao khi một học sinh phải nhập viện sau khi bị giáo viên yêu cầu ra hành lang làm bù bài tập về nhà. Gia đình học sinh sau đó đã khởi kiện nhà trường, yêu cầu bồi thường 96.000 NDT (hơn 350 triệu đồng), điều này đã gây ra nhiều tranh cãi.

Được biết, học sinh này không hoàn thành bài tập về nhà và bị giáo viên yêu cầu ra hành lang làm bài trong khoảng 30 phút. Không ngờ sau đó, em này phải nhập viện.

Học sinh nhập viên sau khi giáo viên yêu cầu ra hành lang làm bù bài tập (Ảnh: Sohu)

Tại bệnh viện, học sinh được chẩn đoán mắc "rối loạn cảm xúc ở trẻ em". Phụ huynh lập tức nổi giận, kiện nhà trường và yêu cầu bồi thường 96.000 NDT.

Tuy nhiên sau quá trình xem xét, tòa án xác định nhà trường và giáo viên không có hành vi xâm hại thân thể hay vi phạm nghiêm trọng quy định giáo dục, do đó bác bỏ toàn bộ yêu cầu bồi thường của phụ huynh. Dù vậy, phía nhà trường vẫn đưa ra cảnh cáo đối với giáo viên, cho rằng việc yêu cầu học sinh làm bài tập ngoài hành lang là chưa phù hợp về mặt phương pháp giáo dục.

Nhà trường cũng đưa ra cảnh cáo đối với giáo viên (Ảnh minh hoạ: Sohu)

Phán quyết của tòa án khép lại vụ kiện nhưng lại mở ra nhiều tranh luận. Không ít ý kiến cho rằng làm bài tập về nhà vốn là trách nhiệm của học sinh, việc bị nhắc nhở hay yêu cầu làm bù là điều khó tránh. Trong khi đó, một số phụ huynh bày tỏ lo ngại về áp lực tâm lý đối với trẻ, cho rằng giáo viên cần thận trọng hơn trong cách xử lý.

Giáo dục là nỗ lực chung của nhà trường và gia đình. Khi học sinh gặp khó khăn hay có hành vi chưa phù hợp, giáo viên và phụ huynh cần thấu hiểu và chia sẻ với nhau thay vì chỉ trách móc hay phê bình. Sự trao đổi cởi mở giúp cả hai bên hiểu được hoàn cảnh và cảm xúc của trẻ, cùng đưa ra cách hỗ trợ hợp lý. Khi giáo viên và phụ huynh đồng hành, trẻ sẽ được hướng dẫn một cách tích cực, vừa hoàn thành việc học, vừa phát triển tinh thần vững vàng.

Theo Sohu