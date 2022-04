Theo Daily Mail, sự việc xảy ra vào ngày 6/4 vừa qua tại trường East Orange Community Charter (thành phố East Orange, bang New Jersey, Mỹ). Toàn bộ sự việc đã được một camera giám sát của nhà trường ghi lại.



Học sinh nghẹt thở vì hóc nắp chai, phản ứng “nhanh như cắt” của cô giáo cứu em thoát chết

Có thể thấy, bé trai tên Robert Stonaker (9 tuổi, học sinh lớp 3) cố gắng mở nắp chai nước để uống trong giờ học toán. Do không mở được nắp chai bằng tay nên Robert cố gắng dùng miệng nhưng sự cố không may đã xảy ra.

“Cháu dùng răng để mở nắp chai nước, trong lúc đó cháu bóp chai nước một chút và nước đã đẩy nắp chai thẳng vào cổ họng của cháu”, Robert kể lại với WABC.

Ngay lập tức, nam sinh lớp 3 đã chạy về phía bồn rửa mặt ở cuối lớp học và cố ho để chiếc nắp chai đang mắc kẹt trong cổ họng bắn ra nhưng không được. Lúc này, cậu bé vội vàng chạy lên phía trên cầu cứu cô giáo.

Robert nhớ lại: “Cháu chạy nhanh đến bồn rửa mặt để khạc chiếc nắp chai ra nhưng không được nên lập tức đến chỗ cô giáo”.

Đoạn video trích xuất từ camera cho thấy Robert lao về phía bàn giáo viên và ôm chặt cổ họng với gương mặt đầy hoảng sợ và lo lắng. Ngay khi thấy Robert chỉ vào cổ họng, cô giáo JaNeice Jenkins lập tức hiểu ra tình hình và thực hiện một loạt động tác cứu nguy. Chỉ vài giây sau đó, chiếc nắp chai đã bật ra khỏi miệng Robert, giúp em thở bình thường.

“Robert chạy đến chỗ tôi, chỉ vào cổ họng của mình và tỏ ra bối rối. Thằng bé không thể nói chuyện nên tôi đã xoay người Robert lại rồi bắt đầu áp dụng thủ thuật Heimlich. Lúc đó tôi thực sự không nghĩ nhiều, chỉ nhanh chóng hành động. Robert không thở nổi, mặt tái nhợt và đầy tuyệt vọng. Tôi thấy học sinh của mình cần giúp đỡ nên bắt đầu hành động ngay”, JaNeice Jenkins chia sẻ với NJ.com.

Nữ giáo viên cho biết thêm: “Sau khi Robert đã an toàn, tôi đã đưa cậu bé đến gặp y tá để kiểm tra lại. Tới lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên tôi thực hiện phương pháp sơ cứu Heimlich nhưng rất may đã thành công”.

Được biết, Jenkins đã công tác tại trường East Orange Community Charter 5 năm. Trước đó, cô đã được đào tạo về hô hấp nhân tạo và sơ cứu cơ bản khi còn là giáo viên mầm non. Gần đây, nữ giáo viên còn tham gia một khóa học bồi dưỡng. Do đó, khi phát hiện Robert bị nghẹt thở do hóc nắp chai, Jenkins lập tức biểu mình phải làm những gì.

Sau sự việc, nữ giáo viên được ca ngợi như một người hùng vi đã giúp học sinh vượt qua tình huống nguy hiểm. Robert vốn hâm mộ các siêu anh hùng nên với nam sinh này, Jenkins hiện là anh hùng mà cậu bé yêu thích nhất.

“Tình huống nguy hiểm đó có thể dẫn đến một kết cục không ai mong muốn. Chúng tôi rất biết ơn và tự hào về cô Jenkins. Thay vì hoảng sợ và luống cuống, cô ấy đã nhớ lại những gì mình học được trong khóa huấn luyện hô hấp nhân tạo rồi dùng các kỹ năng đó để cứu sống học sinh của mình”, Tracey Watkins – Hiệu trưởng trường East Orange Community Charter nói.

Được biết, nhà trường và thành phố East Orange có kế hoạch ghi nhận hành động dũng cảm của Jenkins trong vài ngày tới.