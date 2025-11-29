Học sinh làm phép tính "3 + 5 = 8" bị gạch sai không thương tiếc, phụ huynh lên mạng kiện online rồi đỏ mặt khi biết lý do

Chuyện phụ huynh “đau đầu” vì toán tiểu học không còn là điều hiếm gặp. Nhiều bài tập tưởng đơn giản lại có cách hiểu, cách trình bày và nguyên tắc riêng dành cho học sinh lớp 1, khiến cha mẹ đôi khi bối rối hơn cả con. Việc kèm con học trở thành thử thách, không phải vì kiến thức quá khó, mà vì phụ huynh không nắm được phương pháp mà nhà trường đang áp dụng. Chính sự lệch nhịp nhỏ này đã tạo nên không ít tình huống dở khóc dở cười trong mỗi buổi học ở nhà.

Mới đây, một bài tập Toán lớp 1 bất ngờ trở thành chủ đề được quan tâm trên MXH. Đề bài yêu cầu học sinh “Viết phép tính thích hợp với tranh vẽ”, trong đó bé gái đang cầm 5 que tính để thêm vào hộp đang có sẵn 3 que. Nhìn qua, ai cũng có thể biết được rằng phép tính đúng cho bài toán này phải là phép tính cộng.

Cô bé làm bài cũng đi theo hướng đó và viết: “3 + 5 = 8”. Với nhiều người, đây rõ ràng là một phép tính hoàn toàn chính xác. Thế nhưng bài lại bị gạch sai, và giáo viên sửa thành: “5 + 3 = 8”. Sự thay đổi ngỡ như nhỏ này lại khiến không ít phụ huynh lẫn cư dân mạng cảm thấy bối rối.

Bài toán đang nhận được sự quan tâm của dân tình.

Nhiều người tỏ ra khó hiểu trước việc phép tính “3 + 5 = 8” bị gạch sai, vì kết quả rõ ràng đúng. Mọi người cũng bày tỏ thắc mắc lý do đằng sau việc cô giáo này chấm như vậy, cho rằng bài toán đơn giản nên việc đảo vị trí các số không ảnh hưởng kết quả.

Một số bình luận của dân tình:

- Ủa, cộng ra 8 là đúng rồi mà? Sao lại sai ta? Học lớp 1 giờ khó quá hay mình quên hết rồi?

- Cái này chắc do cô muốn học sinh viết theo đúng thứ tự trong tranh, nhưng nhìn vào thì người lớn dễ hiểu lầm thật.

- Không hiểu sao lại chấm sai luôn vậy?

Tuy nhiên, một số giáo viên nhanh chóng nhận ra điểm “sai sai” trong cách trình bày phép tính và hiểu vì sao cô giáo lại chấm như vậy. Theo họ, lý do rất đơn giản: học sinh lớp 1 đang được hướng dẫn viết phép tính theo đúng tình huống trong tranh và theo nguyên tắc phải đặt số lượng lớn hơn ở phía trước. Trong hình minh họa, bé đang thêm 5 que vào 3 que đã có, vì vậy phép tính được kỳ vọng là “5 + 3 = 8”.

Từ câu chuyện nhỏ này có thể thấy, học sinh lớp 1 vẫn đang ở giai đoạn làm quen với những khái niệm cơ bản nhất của toán học. Ở lứa tuổi này, các em cần được hướng dẫn theo những nguyên tắc đơn giản và nhất quán để hình dung rõ ràng về mọi thứ. Vì vậy, việc yêu cầu viết “5 + 3 = 8” thay vì “3 + 5 = 8” chỉ là một phần trong cách dạy trực quan dành cho trẻ nhỏ. Và dù đôi lúc gây bối rối cho người lớn, những nguyên tắc này lại chính là bước đệm quan trọng giúp các em xây dựng nền tảng vững vàng cho những phép tính sau này.