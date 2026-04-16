Theo cảnh sát địa phương, ông Kirk Moore, hiệu trưởng Trường Trung học Pauls Valley (bang Oklahoma, Mỹ), đã “cứu sống nhiều học sinh” khi dũng cảm lao vào khống chế một đối tượng mang súng ngay trong khuôn viên trường.

Theo hồ sơ, nghi phạm là Victor Lee Hawkins (20 tuổi). Người này đã mang theo hai khẩu súng ngắn bán tự động và xông vào sảnh trường, yêu cầu mọi người nằm xuống, tìm cách nổ súng vào học sinh. Tuy nhiên, phát súng đầu tiên đã xảy ra vấn đề.

Sau khi khắc phục lỗi, đối tượng tiếp tục nổ súng lần thứ hai nhưng không trúng mục tiêu. Hai học sinh sau đó đã xin tha và được rời đi, nhiều học sinh khác cũng nhanh chóng thoát khỏi khu vực.

Đúng lúc này, ông Moore lao ra từ một cánh cửa gần đó, tấn công từ phía sau, ghì đối tượng xuống ghế và tước súng. Một phó hiệu trưởng cũng hỗ trợ giữ chặt nghi phạm cho đến khi lực lượng chức năng có mặt.

Trong quá trình giằng co, ông Moore bị bắn vào chân và phải nhập viện điều trị. Tuy nhiên, trong thông báo ngày 14/4, ông cho biết tình trạng sức khỏe đã ổn định và đang hồi phục, đồng thời hy vọng sớm quay trở lại làm việc.

Cảnh sát trưởng Don May nhận định hành động quyết đoán của hiệu trưởng đã ngăn chặn một thảm kịch. “Không nghi ngờ gì nữa, ông ấy đã cứu sống nhiều học sinh,” ông nói.

Theo cơ quan điều tra, Hawkins là cựu học sinh của trường. Hắn khai nhận rằng muốn thực hiện một vụ xả súng tương tự vụ thảm sát tại Trường Trung học Columbine năm 1999. Đối tượng thừa nhận mang theo hai khẩu súng của cha mà không được phép, với ý định sát hại học sinh, giáo viên, hiệu trưởng rồi tự sát.

Hiện Hawkins đang bị tạm giam tại trại giam hạt Garvin với số tiền bảo lãnh 1 triệu USD. Đối tượng bị truy tố với các tội danh như nổ súng với ý định giết người, chĩa súng trái phép và mang vũ khí đến nơi công cộng. Phiên điều trần sơ bộ dự kiến diễn ra vào ngày 8/5 tới.

Trong chia sẻ của mình, ông Moore cho biết phản ứng nhanh chóng của ông đến từ quá trình huấn luyện ứng phó tình huống khẩn cấp trong trường học.

Nguồn: NBC News