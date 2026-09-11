Không cần quá nhiều tủ, cũng không cần mua hàng loạt hộp đựng đồ, ngôi nhà của một bà nội trợ toàn thời gian vẫn khiến nhiều người chú ý bởi cảm giác sạch sẽ, rộng rãi và gần như không có đồ thừa. Điều đáng nói là gia đình cô có hai con nhỏ – nhóm “đối tượng” vốn thường được xem là nguyên nhân khiến nhà cửa khó giữ gọn lâu.

Nhắc tới một ngôi nhà có trẻ nhỏ, nhiều người sẽ lập tức nghĩ đến đồ chơi vương trên sàn, quần áo chưa kịp gấp, sách vở để lẫn với đồ dùng sinh hoạt và vô số món nhỏ xuất hiện ở mọi góc nhà.

Bởi vậy, căn nhà của một bà nội trợ toàn thời gian từng nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội lại khiến không ít người bất ngờ. Gia đình có hai con nhưng từ phòng khách, bếp, bàn ăn cho tới các khu vực sinh hoạt chung đều giữ được trạng thái ngăn nắp, thoáng mắt.

Điều đáng học hỏi nhất không nằm ở việc cô dành bao nhiêu giờ mỗi ngày để lau dọn, mà là cách cô tổ chức căn nhà ngay từ đầu: giảm lượng đồ cần quản lý, xác định rõ chức năng từng không gian và hạn chế tối đa việc tích trữ.

Nhà có trẻ nhỏ vẫn có thể gọn nếu sàn nhà không bị biến thành nơi chứa đồ

Ấn tượng rõ nhất khi bước vào phòng khách là cảm giác trống và thoáng. Không có quá nhiều bàn phụ, kệ trang trí hay đồ decor nhỏ. Phần lớn diện tích sàn được để trống, chỉ có một tấm thảm đủ rộng để các con ngồi chơi.

Cách bố trí này tưởng đơn giản nhưng lại giải quyết một vấn đề rất phổ biến trong nhiều gia đình: càng nhiều đồ đặt trên sàn, việc vệ sinh càng mất thời gian.

Muốn hút bụi phải nhấc đồ lên. Muốn lau sàn phải dọn một lượt. Đồ chơi của trẻ lại dễ bị trộn lẫn với vật dụng của người lớn. Chỉ sau vài ngày, phòng khách rất dễ trở thành một "kho tạm".

Ngược lại, khi sàn nhà được giữ thông thoáng, việc dọn dẹp hàng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn đáng kể. Trẻ vẫn có không gian chơi, nhưng khi kết thúc, đồ dùng có thể được đưa trở lại đúng vị trí thay vì nằm rải rác trong phòng.

Đây cũng là một trong những nguyên tắc dễ áp dụng nhất với các gia đình có con nhỏ: đừng cố tạo thêm thật nhiều chỗ chứa trong phòng khách, hãy giảm bớt những thứ buộc phải chứa ở đó.

Phòng khách, bàn ăn và bếp được nối liền để giảm cảm giác chật

Không gian sinh hoạt chung của gia đình được thiết kế mở, kết nối phòng khách, khu ăn uống và nhà bếp. Nhờ đó, toàn bộ khu vực trông rộng và sáng hơn dù không cần sử dụng quá nhiều đồ nội thất.

Thiết kế mở còn có một lợi thế với gia đình có trẻ nhỏ: người lớn có thể nấu ăn, dọn bàn hoặc làm việc trong bếp nhưng vẫn dễ dàng quan sát các con ở phòng khách.

Thay vì chia nhỏ ngôi nhà bằng quá nhiều vách ngăn và tủ kệ, gia chủ ưu tiên một mặt bằng liên tục, ít vật cản. Chính việc giảm các điểm chia cắt giúp không gian có cảm giác "thở" hơn.

Tuy nhiên, bí quyết khiến căn nhà trông rộng không chỉ nằm ở thiết kế. Nếu không gian mở nhưng bàn ăn, quầy bếp và phòng khách đều chất đầy đồ, hiệu quả thị giác gần như biến mất.

Vì thế, nguyên tắc xuyên suốt của gia chủ vẫn là: các bề mặt sử dụng thường xuyên phải được giữ càng trống càng tốt.

Căn bếp gọn không phải vì có nhiều tủ, mà vì đồ dùng được giới hạn

Nhà bếp là khu vực dễ lộn xộn nhất trong hầu hết gia đình. Chỉ cần vài chiếc cốc chưa cất, một số chai gia vị, máy làm bánh, nồi chiên, hộp thực phẩm và túi đồ vừa mua về là mặt bếp có thể kín trong vài phút.

Trong căn nhà này, bếp được tổ chức theo hướng ngược lại. Những vật dụng sử dụng thường xuyên có vị trí cố định, đồ ít dùng không xuất hiện trên mặt bàn.

Quầy bếp kết hợp cùng đảo bếp trung tâm vừa bổ sung diện tích sơ chế, vừa đóng vai trò kết nối khu bếp với bàn ăn. Nhờ đó, không cần thêm nhiều bàn phụ hay kệ di động.

Một chi tiết đáng chú ý khác là gia chủ không xem việc mua thêm hộp đựng đồ là giải pháp đầu tiên.

Bởi trên thực tế, không ít người gặp một vòng luẩn quẩn rất quen: nhà nhiều đồ nên mua hộp; có hộp lại thấy còn chỗ nên tiếp tục mua đồ; cuối cùng tủ và hộp đều đầy nhưng căn nhà vẫn chật.

Gia chủ lại áp dụng một cách đơn giản hơn: trước khi tìm chỗ chứa, hãy xem món đồ đó có thực sự cần tồn tại trong nhà hay không.

Muốn biết nên giữ gì, trước tiên hãy hỏi: "Tôi muốn làm gì trong căn phòng này?"

Đây có lẽ là nguyên tắc đáng học nhất trong cách tổ chức của gia đình.

Thay vì bắt đầu bằng câu hỏi "món đồ này nên cất ở đâu?", cô bắt đầu bằng câu hỏi: "Tôi muốn sử dụng không gian này để làm gì?".

Ví dụ, nếu phòng khách chủ yếu dùng để cả nhà nghỉ ngơi và trẻ chơi, căn phòng không cần quá nhiều tủ trưng bày, bàn phụ hay đồ trang trí.

Nếu bàn ăn được dùng để ăn uống mỗi ngày, bề mặt bàn không nên kiêm luôn nơi để hóa đơn, túi xách, đồ chơi và đồ mua sắm.

Nếu mặt bếp là nơi sơ chế thực phẩm, càng ít thiết bị nằm thường trực trên đó, việc nấu nướng và vệ sinh càng dễ dàng.

Khi chức năng được xác định rõ, việc quyết định giữ hay bỏ đồ cũng trở nên đơn giản hơn.

Một căn phòng càng phải đảm nhiệm nhiều chức năng không liên quan, nó càng dễ trở thành nơi chứa đồ hỗn hợp.

"Mỗi loại một món" giúp giảm đáng kể lượng đồ phải quản lý

Một nguyên tắc khác được gia chủ áp dụng là hạn chế việc sở hữu nhiều món có cùng chức năng.

Không nhất thiết mọi thứ trong nhà đều phải tuân thủ cứng nhắc quy tắc "một loại một chiếc", nhưng tư duy phía sau rất đáng tham khảo: nếu một vật dụng đã đáp ứng đủ nhu cầu, không nhất thiết phải mua thêm chỉ vì mẫu mới đẹp hơn hoặc đang giảm giá.

Hai chiếc máy làm cùng một việc, năm bộ cốc ít dùng, hàng chục hộp thực phẩm dư thừa hay nhiều dụng cụ bếp cùng công năng đều làm tăng lượng đồ phải rửa, cất và bảo quản.

Càng ít món trùng chức năng, gia đình càng dễ biết mình đang sở hữu gì và thiếu gì.

Đây cũng là lý do nhiều ngôi nhà trông gọn không phải vì chủ nhà giỏi "nhét đồ" mà đơn giản vì họ có ít thứ phải cất hơn.

Bàn ăn được giữ đúng chức năng: Một nơi để cả nhà ngồi xuống

Giữa một căn nhà gọn gàng, bàn ăn lại là nơi mang nhiều cảm giác đời sống nhất.

Không gian này không được trang trí cầu kỳ. Những bữa cơm gia đình mới là phần tạo nên sự ấm áp cho căn nhà.

Điều đáng chú ý là bàn ăn được giữ tương đối trống khi không sử dụng. Nhờ đó, mỗi khi đến bữa, gia đình gần như không phải dọn một đống đồ linh tinh trước khi có thể ngồi xuống.

Đây là thói quen rất nhỏ nhưng lại có tác động lớn đến cảm giác gọn gàng.

Trong nhiều gia đình, bàn ăn dần biến thành nơi trung chuyển: chìa khóa, túi mua sắm, giấy tờ, thuốc, đồ chơi của con, quần áo vừa lấy xuống… tất cả đều được đặt tạm lên đó. "Đặt tạm" vài lần rồi thành nơi chứa cố định lúc nào không hay.

Giữ bàn ăn đúng chức năng không chỉ giúp nhà đẹp hơn mà còn khiến sinh hoạt hàng ngày nhẹ nhàng hơn.

Nhà sạch không nhất thiết phải lau dọn cả ngày

Nhìn căn nhà này, rất dễ nghĩ rằng một bà nội trợ toàn thời gian chắc hẳn phải dành phần lớn thời gian để dọn dẹp.

Nhưng chính cách tổ chức không gian mới là yếu tố quan trọng hơn.

Một căn nhà có ít đồ trên mặt bàn, ít vật dụng trên sàn, ít món trùng chức năng và mỗi món đều có vị trí cụ thể sẽ mất ít thời gian dọn hơn rất nhiều so với một căn nhà đầy tủ nhưng liên tục quá tải.

Nói cách khác, dọn nhà hiệu quả không bắt đầu từ cây lau nhà mà bắt đầu từ số lượng đồ bạn đưa vào nhà.

Mỗi món đồ mới đều kéo theo một chuỗi công việc: tìm chỗ đặt, vệ sinh, bảo quản, sửa chữa và cuối cùng là tìm cách thanh lý hoặc vứt bỏ.

Bởi vậy, muốn nhà luôn gọn, đôi khi giải pháp không phải là học thêm một kỹ thuật sắp xếp mới mà là chậm lại trước khi mua thêm đồ.

Điều đáng học nhất không phải một ngôi nhà "không có dấu vết sinh hoạt"

Căn nhà này không hấp dẫn vì trông giống phòng trưng bày. Ngược lại, vẫn có đồ chơi của trẻ, những bữa cơm gia đình và nhiều dấu hiệu của cuộc sống thường ngày.

Khác biệt nằm ở việc mọi thứ không bị tích tụ vượt quá nhu cầu.

Một ngôi nhà có trẻ nhỏ rất khó duy trì trạng thái hoàn hảo suốt 24 giờ. Và thực ra cũng không cần như vậy.

Điều đáng hướng tới hơn là một căn nhà dễ trả về trạng thái gọn gàng sau khi sử dụng.

Nếu phải mất cả buổi mới dọn xong phòng khách, rất có thể vấn đề không nằm ở khả năng dọn dẹp mà ở lượng đồ trong phòng. Nếu tủ đã kín nhưng vẫn cần thêm hộp đựng, có lẽ đã đến lúc xem lại thứ cần giữ chứ không phải tiếp tục mua thêm hộp.

Sau cùng, một căn nhà dễ chịu không nhất thiết phải thật rộng, thật đắt tiền hay được trang trí cầu kỳ. Đôi khi chỉ cần ít đồ hơn một chút, bề mặt trống hơn một chút và mọi khu vực đều được sử dụng đúng chức năng, cảm giác sống đã khác đi rất nhiều.

Và đó có lẽ cũng là lý do căn nhà có hai đứa trẻ này khiến nhiều người "ghen tị": không phải vì nó sạch đến mức không giống một ngôi nhà đang được sử dụng, mà vì mọi thứ trong đó đều vừa đủ để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn.