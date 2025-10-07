Học kinh nghiệm Nga đưa pháo AK-630 lên bờ tác chiến

Ấn Độ có kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái dựa trên hệ thống phòng không hạm tàu AK-630. Bài phân tích này được viết bởi nhà nghiên cứu xe bọc thép Andriy Tarasenko.

Quân đội Ấn Độ được cho là đã đưa ra yêu cầu đề xuất mua 6 hệ thống phòng không tầm gần dựa trên pháo AK-630 để sử dụng trong dự án Sudarshan Chakra.

Việc phát hiện mục tiêu sẽ được thực hiện bằng hệ thống dẫn đường quang điện tử. Nhiệm vụ chính của dự án là chống lại UAV ở các khu vực giáp biên giới Pakistan.

Hiện vẫn chưa biết phiên bản cuối cùng của hệ thống này sẽ như thế nào, nhưng nhiều khả năng đó sẽ là Hệ thống pháo dựa trên AK-630, do công ty BEML tại địa phương phát triển.

Cần lưu ý rằng người Nga hiện đang sử dụng giải pháp tương tự để chống lại máy bay không người lái của Ukraine. Cụ thể vào tháng 6, có thông tin cho rằng Quân đội Nga đang sử dụng tổ hợp pháo phòng không AK-306 (bản giản lược) cho mục đích này.

Tổ hợp AK-306 được sử dụng trên các tàu của Hải quân Nga, nhưng trong năm qua, việc di chuyển tổ hợp này bằng xe tải quân sự của Nga trên bán đảo Crimea đã nhiều lần được ghi nhận.

Tổ hợp pháo phòng không trên tàu AK-306 của Nga tại vùng lãnh thổ Crimea.

AK-630 là hệ thống pháo chống hạm tự động 6 nòng cỡ 30 mm của Liên Xô được thiết kế để đánh chặn tên lửa chống hạm tầm thấp.

Nền tảng của tổ hợp là pháo tự động sáu nòng AO-18, sử dụng dây đạn thép. Hệ thống dẫn đường và điều khiển hỏa lực của AK-630 được thực hiện từ xa thông qua tổ hợp radar MR-123.

Tổ hợp này bao gồm một radar để phát hiện và theo dõi mục tiêu, và có khả năng điều khiển hỏa lực của hai khẩu pháo 30 mm cùng lúc - hoặc kết hợp cả hai loại pháo 30 mm và 57 mm.

Trong trường hợp radar bị hỏng hoặc khi bắn vào thủy lôi hay mục tiêu ven biển, một bộ điều khiển từ xa có kính ngắm quang học sẽ được trang bị.

Hệ thống dẫn hướng theo phương ngang cho phép xoay hoàn toàn (360°) và dẫn hướng theo phương thẳng đứng - trong phạm vi từ -12° đến +88°.

Tầm bắn hiệu quả tối đa khoảng 4 km (thấp hơn một chút so với tầm bắn mục tiêu), với giới hạn đạn đạo lên tới 8,1 km. Độ cao tiêu diệt mục tiêu lớn nhất đạt 4.000 m.