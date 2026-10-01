"Học đòi" Lê Bống lè lưỡi, diễn trò, nữ TikToker khiến MXH bất bình, đồng loạt chỉ trích content "bẩn"

Bất chấp sự phản cảm và làn sóng chỉ trích gay gắt từ dư luận, một nữ TikToker mới đây vẫn liên tục "học đòi" trào lưu lè lưỡi, diễn trò lố bịch để câu tương tác.

Thêm một TikToker lè lưỡi, diễn trò bậy bạ trên MXH

Trên các nền tảng video ngắn hiện nay, cuộc đua giành giật lượt xem và tương tác diễn ra vô cùng khốc liệt. Để đạt được mục tiêu viral chỉ sau một đêm, không ít người sáng tạo nội dung sẵn sàng bất chấp mọi chuẩn mực văn hóa ứng xử, liên tục tung ra những dạng content "bẩn", mang tính giật gân hoặc gây tranh cãi gay gắt. Thay vì đầu tư chất xám vào kịch bản, thông điệp tích cực hay kỹ năng chuyên môn, một bộ phận bạn trẻ lại chọn con đường tắt: biến bản thân thành trò cười và tạo sự phẫn nộ để thu hút thuật toán đề xuất.

Điển hình mới đây là trường hợp của một nữ TikToker đang trở thành tâm điểm bàn tán của cư dân mạng. Ghé thăm trang cá nhân của cô nàng, người xem dễ dàng bắt gặp hàng loạt video với phong cách kỳ quặc, lặp đi lặp lại những biểu cảm lố lăng, trợn mắt, chu môi và đặc biệt là hành động lè lưỡi dí sát vào ống kính. Không dừng lại ở việc tạo dáng kém duyên, cô còn liên tục thực hiện những hành vi, điệu bộ mang tính chất khêu gợi, dung tục và thiếu tế nhị nhằm câu kéo sự tò mò của người lướt web. Nội dung nghèo nàn, hình ảnh phản cảm khiến phần đông khán giả cảm thấy khó chịu, thậm chí là "bội thực" trước những trò lố bịch diễn ra công khai.

Điều khiến cộng đồng mạng bất bình hơn cả không chỉ dừng lại ở chất lượng nội dung tệ hại, mà nằm ở chính thái độ tiếp nhận ý kiến của nữ TikToker này. Dưới phần bình luận của các video, rất nhiều tài khoản đã để lại những lời khuyên chân thành lẫn nhắc nhở nghiêm túc, hy vọng cô nàng tiết chế hành vi và xây dựng hình ảnh văn minh hơn. Thế nhưng đáp lại sự góp ý đó lại là một thái độ nhởn nhơ, bất cần và thờ ơ đến khó hiểu. Cô nàng không những không nhìn nhận thiếu sót mà còn thản nhiên đăng tải thêm những video mới mang tính chất thách thức ngược dư luận, coi việc bị chỉ trích như một cách để tiếp tục duy trì nhiệt độ tương tác cho kênh của mình.

Thêm một "Lê Bống" phiên bản 2026?

Chứng kiến chuỗi video tràn ngập biểu cảm lè lưỡi và diễn trò quá đà này, đông đảo người dùng mạng xã hội ngay lập tức liên tưởng đến hình ảnh của hot girl Lê Bống thuở mới nổi tiếng. Trước đây, Lê Bống cũng từng vướng vào làn sóng tranh cãi dữ dội và nhận về vô số "gạch đá" từ dư luận cũng chỉ vì thói quen lè lưỡi liên tục trong các khung hình, tạo dáng phản cảm trước ống kính bất kể hoàn cảnh hay sự kiện công cộng. Khi ấy, phong cách của cô từng bị xem là biểu tượng của trào lưu câu view độc hại, gây mất thiện cảm sâu sắc trong mắt công chúng.

Tuy nhiên, trải qua thời gian và những bài học đắt giá từ áp lực dư luận, Lê Bống đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Cô dần lắng nghe khán giả, thay đổi phong cách thời trang, tiết chế biểu cảm và nỗ lực hoàn thiện bản thân ở những vai trò nghiêm túc hơn như MC truyền hình hay diễn viên. Trái ngược hoàn toàn với sự cầu thị ấy, trường hợp của nữ TikToker mới nổi dường như vẫn chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Thay vì rút kinh nghiệm từ những tiền lệ đi trước để xây dựng một con đường phát triển bền vững, cô lại chọn cách giẫm lên vết xe đổ, xem thường thị hiếu thẩm mỹ và sự tôn trọng tối thiểu dành cho người xem.

Rất nhiều ý kiến đánh giá, chê bai thẳng thắn đã xuất hiện trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Đa số đều nhận định rằng đây là dạng nội dung rác rưởi, làm vấy bẩn môi trường mạng và tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ - những đối tượng khán giả chiếm số đông trên nền tảng này. Việc bất chấp tự trọng để đánh đổi lấy vài trăm ngàn lượt xem ảo không thể coi là sự sáng tạo hay cá tính khác biệt, mà thực chất chỉ là hành vi suy thoái về nhận thức văn hóa truyền thông.

Tóm lại, sự nổi tiếng đến từ tai tiếng và chiêu trò phản cảm chỉ là bong bóng xà phòng nhất thời. Khi sự phẫn nộ của cộng đồng mạng chuyển thành làn sóng tẩy chay mạnh mẽ, những nhà sáng tạo nội dung như nữ TikToker nói trên chắc chắn sẽ phải trả giá bằng chính sự nghiệp và hình ảnh cá nhân của mình. Đã đến lúc các nền tảng mạng xã hội cần siết chặt hơn nữa các biện pháp kiểm duyệt, đồng thời người dùng cũng cần kiên quyết nói không với các content "bẩn" để trả lại không gian mạng trong sạch, lành mạnh và văn minh.