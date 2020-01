Học cách chế tạo pháo, một học sinh lớp 7 bị nổ cháy sém mặt

Ngày 15/1, Đại úy Nguyễn Thanh Sửu – Trưởng Công an xã Pơng Drang (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phát hiện việc hai học sinh lớp 7 học chế tạo pháo từ youtube và đang củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.



Theo kết quả điều tra ban đầu, em U.H.P (SN 2006, học sinh lớp 7, trường THCS Lê Hồng Phong, xã Pơng Drang) đã vay tiền của bạn lên mạng tìm mua 1 kg chất KCLO3; 0,5kg bột lưu huỳnh; ống nhựa PVC rồi lên youtube học cách chế tạo pháo.

Sau đó, em P. đã cắt các ống nhựa thành đoạn nhỏ khoảng 5cm rồi tiến hành trộn hỗn hợp trên cùng với bột than đen bỏ vào trong các ống nhựa để làm pháo nổ, sau đó gắn một dây làm ngòi.

Tổng cộng, em P. đã làm được 23 quả pháo, em này đã đốt 1 quả và bán 22 quả pháo với giá 7.000 đồng/quả cho một người ở thị xã Buôn Hồ.

Sau khi làm xong 23 quả pháo còn dư hỗn hợp trên, em P. đã cho em P.N.H (SN 2006, học cùng lớp). Theo đó, em H. cũng học làm pháo trên youtube nhưng không may khi đang tiến hành làm thì bị phát nổ khiến mặt bị cháy sém và bỏng nên được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình (thị xã Buôn Hồ).

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, cơ quan Công an đã tiến hành thu hồi được 22 quả pháo (0,9kg hỗn hợp) do em P. đã bán. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với Ban giám hiệu trường THCS Lê Hồng Phong thực hiện tuyên truyền, giáo dục và thu được 10 bịch pháo bùi nhùi do các em học sinh giao nộp.