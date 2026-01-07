Học BMW, Mercedes-Benz sắp khai tử EQS, thay bằng S-Class điện: Dáng giống hệt nhưng gầm hoàn toàn khác bản xăng, động cơ chung với AMG

Mercedes-Benz đang chuẩn bị một bước ngoặt lớn cho mẫu sedan đầu bảng của mình. Theo đó, Mercedes-Benz EQS - dòng sedan thuần điện từng được kỳ vọng dẫn dắt kỷ nguyên xe điện của hãng - sẽ dần bị khai tử và nhường chỗ cho S-Class thế hệ mới, có cả bản động cơ đốt trong lẫn bản thuần điện.

Điểm đáng chú ý là dù cùng mang tên S-Class, hai phiên bản này không dùng chung nền tảng. Mercedes xác nhận S-Class động cơ đốt trong và S-Class điện sẽ được phát triển trên hai kiến trúc hoàn toàn khác nhau, thể hiện sự tách bạch rõ ràng về mặt kỹ thuật.

Hình dung của nghệ sĩ CGI về thiết kế của Mercedes-Benz S-Class thuần điện. Ảnh: Carscoops

Chiến lược mới học theo BMW

Thay vì duy trì các dòng xe điện riêng biệt như EQS song song với S-Class, Mercedes đang chuyển hướng sang chiến lược giống BMW: gộp phiên bản điện vào các dòng xe chủ lực. Thực tế, hãng đã áp dụng cách làm này với GLC EQ, mẫu SUV điện ra đời để thay thế EQC không thành công về mặt thương mại.

Tuy vậy, S-Class thuần điện sẽ chưa xuất hiện ngay. Mercedes hiện mới chuẩn bị bản nâng cấp giữa vòng đời cho S-Class động cơ đốt trong, còn bản điện chỉ ra mắt khi thế hệ S-Class hoàn toàn mới trình làng, dự kiến cuối thập kỷ này (2030).

Một kiểu dáng, hai nền tảng

Theo Auto Express, Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới - cả bản điện lẫn bản động cơ đốt trong - sẽ có ngoại hình gần như giống hệt nhau. Mercedes muốn giữ lại dáng sedan cổ điển, sang trọng, qua đó tạo sự khác biệt rõ ràng với EQS.

Bản điện và bản xăng sẽ có hình dáng giống nhau nhưng khác khung gầm. Ảnh: Mercedes-Benz

CEO Mercedes-Benz, ông Ola Källenius, cho biết việc bán song song hai phiên bản là điều bắt buộc: "Nếu bạn không tin rằng khi S-Class mới ra mắt, thị trường đã hoàn toàn chuyển sang xe điện, thì bạn phải mang đến lựa chọn cho cả hai. Đây là bài học lớn từ thế hệ xe điện đầu tiên - cần cung cấp bản điện và bản động cơ đốt trong mà không phải đánh đổi".

Công nghệ điện hoàn toàn mới

Dù thông số kỹ thuật vẫn chưa được tiết lộ, Mercedes-Benz S-Class điện nhiều khả năng sẽ có tên gọi S-Class with EQ Technology và sử dụng nền tảng MB.EA, kiến trúc xe điện mới của Mercedes.

Do còn vài năm phát triển, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ sở hữu pin và mô-tơ điện tiên tiến hơn hẳn các mẫu EQ hiện tại, bao gồm mô tơ điện từ thông dọc trục (axial flux) do công ty con Yasa phát triển. Đây là loại mô tơ nhỏ gọn nhưng cho công suất cao, dự kiến sẽ xuất hiện đầu tiên trên các mẫu AMG hiệu năng cao, trước khi được ứng dụng rộng rãi.

Mercedes-Benz EQS thất bại vì thiết kế?

Khi Mercedes-Benz S-Class điện ra mắt, mẫu xe này sẽ thay thế hoàn toàn vai trò của EQS. Thực tế, EQS chưa bao giờ đạt được doanh số như Mercedes mong đợi. Nguyên nhân lớn đến từ thiết kế quá bo tròn, thường bị ví như “quả trứng”, không phù hợp với hình ảnh sang trọng, uy nghi vốn gắn liền với S-Class.

Mercedes-Benz EQS có doanh số không được như kỳ vọng. Ảnh: Mercedes-Benz

Ban đầu, EQS được xem là trụ cột trong chiến lược phát triển các dòng xe điện độc lập của Mercedes. Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy khách hàng cao cấp vẫn ưu ái kiểu dáng sedan truyền thống hơn là phong cách tương lai quá khác biệt.

Với sự thay đổi trên, Mercedes cho thấy hãng đang điều chỉnh chiến lược xe điện một cách thực tế hơn, đặt S-Class - biểu tượng thương hiệu - làm trung tâm cho cả kỷ nguyên động cơ đốt trong lẫn xe điện.