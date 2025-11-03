Đơn vị lực lượng đặc nhiệm Liên Xô triển khai cho một chiến dịch chiến đấu ở Afghanistan.

Sự xuất hiện của tên lửa vác vai Stinger của Mỹ được cho là sẽ thay đổi mọi thứ, nhưng lực lượng đặc nhiệm thuộc Tình báo quân đội Liên Xô (GRU) đã can thiệp. Hãng Novosti đưa tin về cuộc săn lùng vũ khí tối tân này.

Đau đầu cho phi công

Trong Chiến tranh Afghanistan, một trong những lợi thế chính của quân đội Liên Xô là sức mạnh không quân, giúp họ truy tìm và giao tranh với lực lượng Mujahideen. Tuy nhiên, vào mùa thu năm 1986, các cơ quan tình báo Mỹ bắt đầu cung cấp cho các chiến binh vũ khí hiện đại - tên lửa vác vai Stinger.

Washington hy vọng làm suy yếu đáng kể vị thế của Moscow trong khu vực. Và họ đã đạt được một số thành công. Stinger, nhẹ và dễ vận hành, đã giao chiến đáng tin cậy với máy bay Liên Xô ở độ cao từ 180 đến 3.800 mét.

Không quân đã mất 23 máy bay và trực thăng. Để đối phó hiệu quả, cần phải có được một mẫu vũ khí này.

Lực lượng đặc biệt tham gia trò chơi

Chỉ huy Tập đoàn quân số 40 hoạt động tại Afghanistan, Tướng Gromov, đã ra lệnh nhanh chóng truyền đạt tới các đơn vị quân đội: phải thu giữ ít nhất một tên lửa Stinger bằng mọi giá.

Tuy nhiên, các chiến binh tại Afghanistan đã bảo vệ MANPADS như bảo vệ con ngươi của mắt mình. Và rồi ông Gromov lại ra lệnh: toàn bộ nhóm chiếm được chiến lợi phẩm quý giá sẽ được đề cử danh hiệu Anh hùng.

Người ta đặt nhiều kỳ vọng vào lực lượng đặc nhiệm GRU. Và họ đã không làm mọi người thất vọng.

Đụng độ với những kẻ khủng bố

Vào tháng 1 năm 1987, các chiến binh thuộc Đội Đặc nhiệm 186 của GRU đã tiến hành một cuộc "săn lùng" tự do các đoàn xe mujahideen ở tỉnh Kandahar. Họ rà soát các tuyến đường tiếp tế khả thi và các vị trí ẩn náu gần đường.

Một lực lượng đặc nhiệm dưới sự chỉ huy của Thiếu tá Evgeny Sergeyev và Trung úy Vladimir Kovtun, lái hai chiếc trực thăng Mi-8 trong khi kiểm tra khu vực ở độ cao cực thấp, đã phát hiện ba chiến binh mujahideen đi xe máy.

Các chiến binh Mujahideen xuống ngựa và nổ súng bằng súng tự động. Sau đó, họ bắn hai phát đạn từ chính những khẩu Stinger đó. May mắn thay, chúng đã bắn trượt.

Lực lượng đặc nhiệm xuống khỏi trực thăng, tản ra và tiến vào trận chiến. Quân tiếp viện đã nhanh chóng chạy đến hỗ trợ quân Mujahideen.

Một cú đánh chính xác vào đầu

Các binh sĩ Liên Xô buộc phải tấn công một ngọn đồi nơi những tay súng chiến binh đã củng cố lực lượng. Cuộc giao tranh diễn ra vô cùng ác liệt, mặc dù chỉ kéo dài không quá mười phút. Các chiến sĩ đã tiêu diệt được 16 chiến binh Mujahideen.

Giữa lúc giao tranh ác liệt, Thượng úy Kovtun nhận thấy một chiến binh chạy ra khỏi chỗ ẩn nấp. Hắn ta mang theo một loại ống điếu và một chiếc cặp trông giống như cặp tài liệu. Viên sĩ quan đuổi theo, nhưng tên Mujahideen đã ở rất xa.

Sau đó, Kovtun nổ súng bằng khẩu AKS. Từ khoảng cách hơn 200 mét, anh ta bắn trúng đầu một cách chính xác. Người lính đặc nhiệm đã nhận chiến lợi phẩm. Ống phóng hóa ra là một hệ thống tên lửa vác vai (MANPADS) của Mỹ.

Vỏ hộp có đầy đủ tài liệu về Stinger, có địa chỉ nhà cung cấp tại Mỹ và hướng dẫn chi tiết.

Tại sao họ không trao ngôi sao Anh hùng như đã hứa?

Nhờ lòng anh hùng của lực lượng đặc nhiệm GRU, Liên Xô đã đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về sự can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ của Afghanistan.

Tuy nhiên, các sĩ quan tình báo đã không nhận được danh hiệu Anh hùng Liên Xô như đã hứa. Bản thân lực lượng đặc nhiệm cho rằng điều này là do mâu thuẫn với cấp trên.

Công lý chỉ được thực thi một phần tư thế kỷ sau đó. Năm 2012, Trung tá Yevgeny Sergeyev, chỉ huy đơn vị, đã được truy tặng danh hiệu Anh hùng Nga. Ông đã qua đời chỉ vài năm trước đó.

Và vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày rút quân khỏi Afghanistan, Tổng thống Vladimir Putin đã trao tặng Huân chương Sao vàng Anh hùng Liên Xô cho Đại tá Vladimir Kovtun, một cựu chiến binh của cuộc chiến đó.