Leo thang bạo lực ở biên giới Pakistan - Afghanistan, nhiều người thiệt mạng

Binh lính Pakistan đứng gác tại đồn Ikram ở Chaman, tại biên giới Pakistan - Afghanistan (Ảnh: EPA)

Kênh Al Jazeera dẫn lời các quan chức Afghanistan cho biết khoảng 58 binh sĩ Pakistan đã thiệt mạng trong khi Pakistan cho biết 200 phiến quân Taliban và các "kẻ khủng bố" có liên hệ đã chết trong các cuộc đụng độ biên giới từ hôm 10/10.

Đây được xem là vụ bạo lực nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ khi Taliban lên nắm quyền tại Kabul, Afghanistan năm 2021.

Nguồn tin quân sự từ Islamabad cho biết Pakistan đã tiến hành không kích vào thủ đô Kabul và một khu chợ ở miền Đông Afghanistan vào hôm 8/10, nhằm đáp trả loạt tấn công do Taliban thực hiện. Dù Pakistan chưa thừa nhận chính thức, các cuộc không kích này được cho là đã kích động Taliban mở các đợt phản công dữ dội. Quân đội Afghanistan nã pháo vào các đồn biên giới Pakistan tối 10/10, buộc Islamabad đáp trả bằng hỏa lực pháo binh. Cả hai bên đều tuyên bố đã phá hủy các chốt biên giới của đối phương, song chưa có bằng chứng độc lập xác nhận.

Người dân Afghanistan mang cờ Taliban xuống đường để ủng hộ chính quyền Taliban của Afghanistan trong một cuộc biểu tình ở Khost vào ngày 13/10/2025, trong bối cảnh xảy ra các cuộc đụng độ xuyên biên giới dữ dội giữa Afghanistan và Pakistan (Ảnh: AFP)

Tính đến ngày 14/10, các cửa khẩu chính tại Torkham và Chaman, cùng ít nhất 3 lối qua lại nhỏ hơn gồm Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan, vẫn bị phong tỏa dọc tuyến biên giới dài 2.600 km - đường phân định được người Anh vẽ ra năm 1893, nay vẫn là nguồn gốc của nhiều tranh chấp. Việc đóng cửa này khiến hàng trăm người dân và xe chở hàng hóa bị mắc kẹt, đồng thời làm trầm trọng thêm tình hình của hàng nghìn người tị nạn Afghanistan đang chờ rời khỏi Pakistan trong bối cảnh chính quyền Islamabad tăng cường trục xuất người nhập cư bất hợp pháp.

Người dân khu vực hiện đang lo ngại xung đột có thể bùng phát và lan rộng bất cứ lúc nào, đặc biệt khi Islamabad tiếp tục yêu cầu Taliban trấn áp các tay súng thuộc phong trào Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP) mà họ cho rằng đang ẩn náu trong lãnh thổ Afghanistan - cáo buộc mà Kabul kiên quyết bác bỏ.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, Trung Quốc đã lên tiếng bày tỏ "quan ngại sâu sắc" và kêu gọi hai nước kiềm chế. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh mong muốn Islamabad và Kabul "giải quyết bất đồng thông qua đối thoại" và tránh để xung đột lan rộng, đồng thời sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò trung gian, thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa hai quốc gia láng giềng, trên cơ sở các cơ chế hợp tác ba bên đã được thiết lập trước đây.