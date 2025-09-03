Hoành tráng, hào hùng trong ngày lịch sử HOÀNG TRIỀU - HỮU THẮNG | 03/09/2025 08:13 Báo lỗi cho Soha Tết Độc lập sẽ còn đọng mãi trong lòng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Ngày hội lớn của đất nước đã chính thức khép lại sau lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9 nhưng âm vang hào hùng của những ngày Tết Độc lập sẽ còn đọng mãi trong lòng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân...Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVNChủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ảnh: HOÀNG TRIỀULễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm lần này có sự tham gia của hơn 40.000 người, bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời... Ảnh: HỮU THẮNGNgười dân cùng các cán bộ chiến sĩ chào cờ trong giây phút thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: HOÀNG TRIỀUKhối nữ Cảnh sát giao thông để lại ấn tượng đẹp bởi phong thái đĩnh đạc, rạng ngời tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HỮU THẮNGTổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển sở hữu nhiều tính năng chiến đấu hiện đại, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách lên đến 80 km. Ảnh: HỮU THẮNGLần đầu tiên Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại. Ảnh: KỲ NAMCon gái nuôi của Bác Hồ mang món quà đặc biệt đến Việt Nam Tags Quân chủng Hải quân diễu hành Bác Hồ Chiến sĩ lực lượng Theo Người lao động Copy link Link bài gốc Lấy link https://nld.com.vn/hoanh-trang-hao-hung-trong-ngay-lich-su-19625090222013178.htm Đường dây nóng: 0943 113 999 Soha