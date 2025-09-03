HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hoành tráng, hào hùng trong ngày lịch sử

HOÀNG TRIỀU - HỮU THẮNG |

Tết Độc lập sẽ còn đọng mãi trong lòng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Ngày hội lớn của đất nước đã chính thức khép lại sau lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9 nhưng âm vang hào hùng của những ngày Tết Độc lập sẽ còn đọng mãi trong lòng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân...

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam: Hoành tráng và hào hùng ngày Độc lập - Ảnh 1.

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam: Hoành tráng và hào hùng ngày Độc lập - Ảnh 2.

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam: Hoành tráng và hào hùng ngày Độc lập - Ảnh 3.

Lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm lần này có sự tham gia của hơn 40.000 người, bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời... Ảnh: HỮU THẮNG

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam: Hoành tráng và hào hùng ngày Độc lập - Ảnh 4.

Người dân cùng các cán bộ chiến sĩ chào cờ trong giây phút thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam: Hoành tráng và hào hùng ngày Độc lập - Ảnh 5.

Khối nữ Cảnh sát giao thông để lại ấn tượng đẹp bởi phong thái đĩnh đạc, rạng ngời tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HỮU THẮNG

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam: Hoành tráng và hào hùng ngày Độc lập - Ảnh 6.

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển sở hữu nhiều tính năng chiến đấu hiện đại, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách lên đến 80 km. Ảnh: HỮU THẮNG

Lễ kỷ niệm Quốc khánh Việt Nam: Hoành tráng và hào hùng ngày Độc lập - Ảnh 7.

Lần đầu tiên Quân chủng Hải quân chủ trì tổ chức diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển, với sự tham gia của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng, Hải đội Dân quân thường trực cùng nhiều phương tiện, khí tài hiện đại. Ảnh: KỲ NAM

