Ngày hội lớn của đất nước đã chính thức khép lại sau lễ diễu binh, diễu hành sáng 2-9 nhưng âm vang hào hùng của những ngày Tết Độc lập sẽ còn đọng mãi trong lòng các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân...

Toàn cảnh Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Lễ diễu binh, diễu hành Lễ kỷ niệm lần này có sự tham gia của hơn 40.000 người, bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời... Ảnh: HỮU THẮNG

Người dân cùng các cán bộ chiến sĩ chào cờ trong giây phút thiêng liêng của Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Khối nữ Cảnh sát giao thông để lại ấn tượng đẹp bởi phong thái đĩnh đạc, rạng ngời tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: HỮU THẮNG

Tổ hợp tên lửa Trường Sơn do Tập đoàn Viettel nghiên cứu sản xuất. Đây là hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển sở hữu nhiều tính năng chiến đấu hiện đại, có khả năng tiêu diệt các mục tiêu trên biển từ khoảng cách lên đến 80 km. Ảnh: HỮU THẮNG