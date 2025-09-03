Trân trọng nghĩa tình sâu nặng

Ngày 2/9, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tổ chức cuộc "Gặp mặt tri ân bạn bè quốc tế nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam". Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ.

Tham dự cuộc gặp mặt có Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và một số tổ chức thành viên cùng hơn 100 đại biểu quốc tế là các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến (giữa), Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung (bìa trái) và Chủ tịch VUFO Phan Anh Sơn tại cuộc gặp mặt. (Ảnh: ĐĐK)

Tại sự kiện, các đại biểu quốc tế bày tỏ tình cảm trân quý đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam; chia sẻ những kỷ niệm trong suốt quá trình hoạt động, ủng hộ nhân dân Việt Nam trong hai cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước; khẳng định ý nghĩa to lớn của Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9 đối với phong trào giải phóng dân tộc vì hòa bình và công lý trên thế giới.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, ông Đỗ Văn Chiến gửi lời tri ân sâu sắc bạn bè quốc tế đã ủng hộ, đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến khẳng định, trong mọi thời kỳ cách mạng, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng, tri ân nghĩa tình sâu nặng, sự ủng hộ quý báu của bạn bè, Nhân dân quốc tế.

Vị khách đặc biệt

Trở lại Việt Nam vào dịp kỷ niệm đặc biệt này, bà Elisabeth Helfer Aubrac - người con gái nuôi mà Bác Hồ trìu mến gọi là "Babette", mang theo một món quà đặc biệt.

Ở tuổi 80, bà vẫn nhớ như in những câu chuyện gắn bó của gia đình bà với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, với lịch sử đấu tranh giành độc lập của đất nước Việt Nam.

“Ngày 15/8/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh bế tôi trên tay và nhận lời làm cha đỡ đầu cho tôi cũng là lúc Người đã gắn kết gia đình chúng tôi vào trang sử kỳ diệu của Việt Nam. Một trang sử của lòng dũng cảm, khát vọng tự do và phẩm giá con người”, bà Elisabeth Aubrac chia sẻ tại buổi gặp mặt.

Chủ tịch Hồ Chí Minh bế con gái nuôi Babette. Ảnh tư liệu

Tháng 7/1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Paris, Người mong muốn gặp gỡ những người Pháp từng giúp đỡ người Đông Dương sống ở Pháp trong Thế chiến 2.

Cha của bà – ông Raymond Aubrac – là một người trong số đó. Ngày 27/7/1946, trong sự kiện diễn ra ở Paris, Chủ tịch Hồ Chí Minh và cha của bà đã gặp gỡ và quen biết nhau. Ngay lập tức, hai người đã tìm thấy sự đồng điệu trong lý tưởng và nhân cách.

Ông Raymond Aubrac trân trọng mời Người về sống tại ngôi nhà lớn của gia đình ở Soisy-sous-Montmorency, ngoại ô thủ đô Paris.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở đó trong vài tuần. Mỗi sáng, Người đọc báo trong vườn; buổi chiều, sau giờ nghỉ ngắn, Người tiếp các phái đoàn hoặc đi dự những cuộc gặp tại Paris; buổi tối, Người lại trở về gặp gỡ các đại biểu đang họp ở Fontainebleau. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời người bạn của mình, một đầu bếp tên là Thi đến để chuẩn bị những món ăn giản dị, gồm cơm và rau.

“Những kỷ niệm ấy đã vượt qua bao năm tháng. Gia đình tôi vẫn thường nhắc lại những khoảnh khắc đặc biệt đó, như một phần gắn liền với cuộc sống và cuộc đấu tranh của nhân dân Việt Nam”, bà Elisabeth Aubrac chia sẻ.

Lần cuối cùng cha của bà gặp Bác Hồ là vào năm 1967. Khi ấy, bà gửi tặng cha đỡ đầu món quà là quả trứng bằng đá, tượng trưng cho tương lai tươi sáng của đất nước. Người đã gửi cho con gái nuôi một tấm lụa để may áo cưới.

“Cho đến nay, tôi vẫn giữ gìn món quà ấy như một báu vật vô giá. Hôm nay, cha tôi và cha đỡ đầu kính yêu đều không còn nữa. Nhưng con cháu chúng tôi vẫn tiếp tục gắn bó với Việt Nam”, bà nói.

Chồng của bà Elisabeth Aubrac giảng dạy cho sinh viên Việt Nam suốt hơn 40 năm qua tại Trung tâm Pháp – Việt về Quản lý ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

“Khi các sinh viên sang Pháp, chúng tôi luôn đón tiếp các em với tấm chân tình lớn lao ở nhà chúng tôi, trong gia đình tôi. Các em biết rằng đó cũng là mái nhà của mình, nơi có cô giáo và cũng là con gái đỡ đầu của Chủ tịch Hồ Chí Minh”, bà cho biết.

Đến dự lễ kỷ niệm hôm nay, bà Elisabeth Aubrac mang theo một món quà để trao tận tay ông Đỗ Văn Chiến, với mong muốn món quà sẽ được đưa vào những bộ sưu tập lịch sử của Việt Nam.

Đó là một trong những bản ghi âm đầu tiên của hai ca khúc được lưu trên đĩa than 78 vòng từ đầu những năm 1950: một mặt là “Bài ca kính dâng Chủ tịch Hồ Chí Minh”, mặt kia là “Hành khúc thanh niên ra tiền tuyến”.

Bà Elisabeth Aubrac cho biết bà đã tìm thấy chiếc đĩa này cách đây ít ngày trong tủ lưu giữ những món quà quý giá mà cha của bà nhận được. Vì đĩa đã quá cũ, một số người bạn làm kỹ thuật âm nhạc đã giúp làm sạch và thu lại để bà có thể mang đến Việt Nam.