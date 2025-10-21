Hoàng Tùng vận hành TUNG Dining ra sao trước khi bị truy tố vì trốn thuế?

Ngày 20/10, Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Hoàng Tùng (34 tuổi, ở phường Từ Liêm - Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dinning) và Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh (SN 1992, ở phường Phúc Lợi) cùng về tội “Trốn thuế”.

Trước khi vướng vòng pháp lý, hành trình kinh doanh của Hoàng Tùng và TUNG Dining từng đề cao những giới hạn giữa đam mê sáng tạo và nguyên tắc minh bạch trong quản trị. Đặc biệt ở lĩnh vực dịch vụ cao cấp vốn yêu cầu sự chính xác, kỷ luật và niềm tin tuyệt đối của khách hàng.

Bởi vậy, thông tin Hoàng Tùng bị truy tố đã khiến giới kinh doanh ẩm thực tại Việt Nam xôn xao. Người từng được xem là biểu tượng của thế hệ đầu bếp trẻ sáng tạo, nay phải đối diện với cáo buộc liên quan đến tài chính, điều vốn ít ai ngờ tới trong ngành tưởng như chỉ xoay quanh “hương vị và trải nghiệm”.

Hoàng Tùng vận hành TUNG Dining ra sao?

Hoàng Tùng từng học ngành Quản trị Kinh doanh Quốc tế tại Đại học Hà Nội trước khi du học châu Âu và theo đuổi ẩm thực chuyên nghiệp. Anh từng có thời gian thực tập và làm việc tại các nhà hàng đạt sao Michelin ở Đan Mạch và Na Uy – nền tảng giúp anh xây dựng phong cách ẩm thực “Tái cấu trúc món Việt” (Modern Vietnamese Cuisine).

Việc bếp trưởng Hoàng Tùng bị truy tố về tội trốn thuế gây nhiều tiếc nuối cho những ai yêu ẩm thực

Năm 2018, Tùng trở về Việt Nam và sáng lập nhà hàng TUNG Dining tại Hà Nội, tập trung vào trải nghiệm fine dining với thực đơn degustation (thực đơn nếm). Mỗi thực khách chi khoảng 2,5–3 triệu đồng cho một bữa ăn gồm nhiều món nhỏ được sắp xếp theo hành trình vị giác.

TUNG Dining nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật trong giới fine dining Việt Nam, hướng đến nhóm khách hàng thượng lưu và người nước ngoài. Nhà hàng từng được các ấn phẩm như VietnamNews, Vietcetera, CNN, South China Morning Post nhắc tới như một đại diện của thế hệ ẩm thực Việt Nam mới.

Tuy nhiên, chính sự phát triển nhanh và tập trung quá mức vào hình ảnh đã khiến hoạt động kinh doanh của TUNG Dining thiếu nền tảng quản trị tài chính vững chắc.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội, trong giai đoạn 2019–2023, Công ty TNHH Nhà hàng TUNG Dining có doanh thu thực tế hơn 53 tỷ đồng, nhưng chỉ kê khai thuế với doanh thu hơn 29,4 tỷ đồng – chênh lệch hơn 23 tỷ đồng. Số tiền thuế bị xác định trốn là hơn 2,4 tỷ đồng (gồm hơn 2,1 tỷ thuế GTGT và hơn 335 triệu thuế TNDN).

Thủ đoạn được xác định là công ty sử dụng tài khoản cá nhân của Hoàng Tùng và cổ đông Nguyễn Đỗ Ánh Nguyệt để nhận tiền thanh toán từ khách hàng, thay vì qua tài khoản doanh nghiệp. Việc này khiến doanh thu không được ghi nhận trong sổ sách kế toán và không xuất hóa đơn VAT.

Hành vi này được cơ quan điều tra xác định là vi phạm khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự – tội trốn thuế, với khung hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.

Trước khi bị truy tố, Hoàng Tùng từng nhiều lần xuất hiện trên truyền thông với tư cách “đầu bếp trẻ tiên phong” – người muốn đưa ẩm thực Việt vươn ra thế giới. Tuy nhiên, đằng sau hình ảnh sáng tạo đó là những lỗ hổng trong quản trị, đặc biệt khi doanh nghiệp phát triển nhanh nhưng thiếu nền tảng pháp lý và kế toán rõ ràng.

Khác với các nhà hàng thông thường, mô hình fine dining của TUNG Dining vận hành với biên lợi nhuận thấp nhưng chi phí đầu vào rất cao, từ nguyên liệu nhập khẩu, rượu vang, đến nhân sự phục vụ. Theo một bài phỏng vấn trên Vietcetera, Tùng từng chia sẻ rằng “chi phí cho nguyên liệu của một thực đơn có thể chiếm tới 50% giá thành.” Điều đó đồng nghĩa, để duy trì chất lượng và hình ảnh, nhà hàng phải đảm bảo công suất bàn đặt cao và dòng tiền liên tục.

Trong ngành nhà hàng cao cấp, dòng tiền là yếu tố sống còn. Các nhà hàng fine dining ở Singapore, Thái Lan hay Hong Kong thường vận hành dưới mô hình cổ phần hóa, có bộ phận kế toán – kiểm toán độc lập để đảm bảo tính minh bạch. Việc cá nhân hóa hoạt động tài chính, như trong trường hợp của Hoàng Tùng, thể hiện cách vận hành thiếu chuyên nghiệp và là rủi ro lớn nhất của doanh nghiệp nhỏ trong lĩnh vực dịch vụ cao cấp.

Ngoài ra, TUNG Dining chọn hướng marketing dựa trên danh tiếng cá nhân của đầu bếp Hoàng Tùng, thay vì quảng cáo truyền thống. Hệ thống đặt bàn online, trải nghiệm thử món qua workshop và chương trình “Chef’s Table” từng giúp nhà hàng đạt tỉ lệ lấp bàn gần như tuyệt đối trong giai đoạn 2019–2022. Tuy nhiên, cũng vì phụ thuộc quá lớn vào hình ảnh cá nhân, toàn bộ hệ thống vận hành bị gắn chặt với quyết định của người sáng lập – cả trong khâu chuyên môn lẫn tài chính.

Ranh giới mong manh giữa sáng tạo và kỷ luật tài chính

Câu chuyện của Hoàng Tùng phản ánh bài học cũ nhưng chưa bao giờ lỗi thời: sáng tạo là điều kiện cần, nhưng minh bạch và tuân thủ pháp luật là điều kiện đủ để một doanh nghiệp tồn tại lâu dài. Dù xuất phát điểm là một đầu bếp có năng lực chuyên môn và ý tưởng độc đáo, việc thiếu hệ thống kiểm soát nội bộ đã biến thành rủi ro pháp lý.

Vụ việc TUNG Dining cho thấy, trong bối cảnh kinh doanh ẩm thực cao cấp tại Việt Nam đang mở rộng, quản trị tài chính không thể là “phần phụ” sau cùng. Nó là xương sống của sự phát triển bền vững – đặc biệt khi thương hiệu gắn liền với cá nhân. Một quyết định sai trong quản lý dòng tiền có thể khiến cả mô hình sụp đổ, bất kể thương hiệu từng danh tiếng đến đâu.

Hoàng Tùng từng đại diện cho hình ảnh doanh nhân trẻ trong ngành ẩm thực Việt: học hành bài bản, sáng tạo, dám mơ lớn. Nhưng cũng chính vì đặt toàn bộ niềm tin vào cá nhân mà bỏ qua nền tảng quản trị, TUNG Dining rơi vào vòng xoáy pháp lý. Khi đam mê không song hành cùng minh bạch, cái giá phải trả không chỉ là uy tín mà còn là sự nghiệp.

Câu chuyện TUNG Dining vì thế không chỉ là vụ việc pháp lý, mà là một bài học điển hình về trách nhiệm trong kinh doanh – nơi mọi sáng tạo đều cần được đặt trên nền tảng của sự trung thực và tuân thủ.