Nam diễn viên này hiện đã hoàn toàn thất nghiệp, bị bạn bè xa lánh và cắt đứt liên lạc.

Nam diễn viên Vương Tử - nổi tiếng với bộ phim Thơ Ngây 2 và là thành viên nhóm nhạc thần tượng Lollipop đình đám - từng được xem là "hoàng tử trong mộng" của hàng triệu thiếu nữ khắp châu Á. Thế nhưng, hình tượng đẹp đẽ ấy đã sụp đổ hoàn toàn từ cuối năm 2025. Từ bê bối ngoại tình với vợ của bạn thân đến hành vi trốn nghĩa vụ quân sự và có nguy cơ đi tù hơn 2 năm, loạt scandal liên tiếp khiến danh tiếng và sự nghiệp của nam diễn viên lao dốc không phanh.

Đến sáng 29/8, tờ Sohu đã có thông tin mới nhất về tình hình của Vương Tử. Theo các nguồn tin trong showbiz xứ Đài, mỹ nam này đang lâm cảnh thảm, sống chui nhủi, không dám ló mặt ra đường hay đăng bài lên MXH sau hàng loạt tai tiếng. Anh đã vào danh sách bị cấm sóng, khó có thể trở lại đóng phim. Chưa kể, vì tiếng xấu vụng trộm với vợ bạn, Vương Tử còn bị không ít bạn bè xa lánh, cắt đứt liên lạc. Trả lời China Times, người đại diện xác nhận Vương Tử đã hoàn toàn thất nghiệp, trước mắt không có kế hoạch trở lại showbiz và chính công ty quản lý cũng bỏ ngỏ tương lai của nam diễn viên này. Hiện tại, Vương Tử gần như không liên lạc với các nhân viên hay đồng nghiệp trong nghề.

Vương Tử thất nghiệp, bị bạn bè xa lánh, sống chui nhủi, không dám ló mặt ra đường hay đăng bài lên MXH sau hàng loạt tai tiếng. Ảnh: China Times.

Liên quan đến mối quan hệ sai trái giữa Vương Tử và nữ influencer Quả Quả, người đại diện từ chối phản hồi. Song các nguồn tin cho biết Quả Quả cũng đang vô cùng đau đầu giải quyết vụ ly hôn với Phạm Khương Ngạn Phong. Cặp đôi đang xảy ra tranh chấp tài sản gay gắt. Trong đó, Phạm Khương Ngạn Phong tố cáo Quả Quả đuổi chồng ra khỏi nhà, giở thủ đoạn chiếm đoạt bất động sản mà anh phải còng lưng trả khoản vay hàng tháng.

Cô nhân tình của Vương Tử vẫn đang giải quyết thủ tục ly dị với chồng. Ảnh: Sina.

Loạt bê bối hủy hoại Vương Tử

Tháng 11/2025, giới giải trí Đài Loan (Trung Quốc) dậy sóng trước bê bối tình cảm gây sốc với 3 nhân vật chính là nam diễn viên Vương Tử, vợ chồng Phạm Khương Ngạn Phong và Quả Quả. Người đứng ra phanh phui vụ việc là nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong - bạn thân nhiều năm của Vương Tử.

Trên trang Instagram cá nhân, Phạm Khương Ngạn Phong đăng tải đoạn video dài, kể lại hành trình phát hiện vợ mình là nữ influencer Quả Quả có mối quan hệ ngoài luồng với Vương Tử. Theo chia sẻ của nam diễn viên, cuộc hôn nhân của anh bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường sau khi Quả Quả và Vương Tử cùng sang Mỹ công tác hồi đầu năm 2025. Khi trở về Đài Loan (Trung Quốc) vào giữa tháng 3/2025, Quả Quả liên tục né tránh việc trở về nhà, đồng thời gần như không liên lạc với chồng trong hơn 3 tháng.

Phạm Khương Ngạn Phong (ảnh trái ngoài cùng) đã công khai tố cáo vợ và bạn thân trong showbiz của mình lén lút ngoại tình. Ảnh: China Times.

Những biểu hiện khác lạ của vợ khiến Phạm Khương Ngạn Phong không thể không nghi ngờ. Cuối cùng, anh quyết định thuê thám tử tư để tìm hiểu sự thật. Và kết quả điều tra được là cú sốc lớn đối với nam diễn viên: người vợ mà anh từng tin tưởng bị phát hiện có mối quan hệ tình cảm với chính người bạn thân trong giới giải trí của mình.

Sau khi chuyện dan díu với Vương Tử bị phanh phui, Quả Quả chẳng những không có ý định quay lại hàn gắn với chồng mà còn ngang nhiên chuyển đến sống tại căn hộ cao cấp có giá 62 triệu TWD (khoảng 53 tỷ đồng) của người tình. Ngày 15/11/2025, sự việc tiếp tục bị đẩy lên cao trào khi một loạt hình ảnh riêng tư được cho là của Vương Tử và Quả Quả bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội.

Đến đầu tháng 5/2026, tòa án đã xác nhận Vương Tử và Quả Quả đã có hành vi ngoại tình. Vì vậy, thẩm phán yêu cầu cặp đôi “gian phu dâm phụ” này mỗi người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Phạm Khương Ngạn Phong 1 triệu TWD (835 triệu đồng). Những tưởng sau khi nhận án phạt và bị dư luận lên án gay gắt, Vương Tử - Quả Quả sẽ chia tay nhau, đồng thời kiểm điểm bản thân. Ai dè cặp đôi này vẫn ngang nhiên dan díu với nhau tại nhà riêng hồi tháng 6/2026 trong bối cảnh Quả Quả vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn với nam diễn viên Phạm Khương Ngạn Phong. Tờ CTwant thậm chí còn tung hẳn clip bắt quả tang Quả Quả ra vào biệt thự của Vương Tử bất kể ngày đêm.

Ảnh nóng bị phát tán khắp MXH Trung Quốc của Vương Tử và Quả Quả. Ảnh: China Time

Đầu tháng 5, tòa án đã xác nhận Vương Tử và Quả Quả đã có hành vi ngoại tình, mỗi người phải bồi thường tổn thất tinh thần cho Phạm Khương Ngạn Phong 1 triệu TWD (835 triệu đồng). Ảnh: Zaobao.

Không lâu sau khi vụ ngoại tình bị đưa ra ánh sáng, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) thông báo đã bắt giữ Vương Tử vì có hành vi trốn nghĩa vụ quân sự và làm giả hồ sơ bệnh án. Phía cảnh sát cho biết Vương Tử không hợp tác, khai báo gian dối trong quá trình thẩm vấn để chối tội. Nam diễn viên này biện hộ rằng anh được miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự do có bệnh di truyền từ gia đình.

Phải đến khi điều tra viên đưa ra hàng loạt bằng chứng phạm tội của Vương Tử, anh đã thay đổi lời khai, cúi đầu thừa nhận hành vi phạm pháp. Vương Tử khai nhận cách đây khoảng 10 năm đã thông qua bạn bè và quen biết với “Hắc ca” Trần Chí Minh - kẻ cầm đầu đường dây giúp các nam nghệ sĩ xứ Đài trốn nghĩa vụ quân sự. Nam thần Thơ Ngây cho biết anh đã chi 330.000 TWD (272 triệu đồng) làm giả bệnh án cao huyết áp để trốn nghĩa vụ quân sự. Do đó, cơ quan công tố đề nghị mức án lên đến 2 năm 2 tháng tù giam đối với nam diễn viên, và xem xét không áp dụng tình tiết giảm nhẹ.

Vương Tử bị cảnh sát còng 2 tay đưa về đồn hồi tháng 4 năm nay. Ảnh: X

Nguồn: China Times, Sohu