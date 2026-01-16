"Hoàng tử lai" Vbiz từng là Ủy viên được cả nước nhớ mặt, 20 năm vẫn đẹp trai sáng ngời

Tối 13/1, MV Mình Yêu Nhau Xong Rồi chính thức ra mắt trên các nền tảng, đánh dấu sự trở lại Vpop của Chí Thiện và Thanh Ngọc. Đây cũng là màn collab đầu tiên giữa 2 nghệ sĩ sau 4 năm kể từ ca khúc Yên Lòng. Từng là 2 gương mặt vô cùng được yêu thích ở thập niên 2000, Mình Yêu Nhau Xong Rồi khơi dậy trí tò mò từ khán giả bởi cả Chí Thiện lẫn Thanh Ngọc hiện đều không xuất hiện trên truyền thông quá nhiều.

MV Mình Yêu Nhau Xong Rồi lấy bối cảnh quen thuộc là nhà ga tàu điện trên cao, dàn dựng đơn giản. Chủ yếu được ghi hình vào buổi tối, từng thước phim phần nào lột tả sự cô đơn, quạnh hiu của một mối tình tan vỡ - đúng tựa đề bài hát. Chính địa điểm quay MV đã nói lên về sự tạm thời trong tình yêu: không ai đến để ở lại, mà chỉ để chờ và rời đi. Chí Thiện và Thanh Ngọc dù tựa vào nhau nhưng cũng không còn chung một hành trình.

Mình Yêu Nhau Xong Rồi - Chí Thiện x Thanh Ngọc

Lyrics bài hát kể về một cuộc chia tay không ồn ào, không trách móc hay níu kéo. Mối quan hệ khép lại bằng sự tỉnh táo và tôn trọng: chia tay là để mỗi người tiếp tục cuộc đời riêng, giữ lại ký ức đẹp thay vì gieo thêm hy vọng. Từng câu từ góp vào nỗi buồn nhẹ nhưng dứt khoát của những người trưởng thành.

Mình Yêu Nhau Xong Rồi thấp thoáng nét thẩm mỹ của nhạc Hoa ngày xưa. Bản nhạc pop-ballad được xây dựng với lớp hoà âm không phức tạp, điểm nhấn là tiếng đàn guitar mộc mạc và hoài niệm ở phần post-chorus (sau điệp khúc). Hiệu ứng MV hầu như slow-motion cảnh vật đằng sau, tạo cảm giác thời gian trôi lệch nhịp.

Dù lượt xem khá khiêm tốn nhưng người hâm mộ nhận xét đây là một sản phẩm âm nhạc ổn áp, dễ ngấm và mang đến sự bồi hồi. Sau gần 30 năm, Thanh Ngọc được khen ngợi vẫn giữ vững phong độ ca hát, kỹ năng thanh nhạc thuộc top đầu thế hệ. Nữ ca sĩ xứng đáng được ghi nhận rộng rãi hơn.

Về Chí Thiện, anh chàng gây ấn tượng với giọng hát giàu cảm xúc và sáng, phù hợp với giai điệu bài hát. Mỹ nam một thời vẫn điển trai, sáng ngời như thời cuối thập niên 2000. Nếu có khác, trên khuôn mặt có chút dấu vết thời gian nhưng vẫn trẻ trung hơn tuổi. Da dẻ mịn màng, nhan sắc lai Thái vẫn sắc nét, không ít người đã quên rằng Chí Thiện đã ngấp nghé tuổi tứ tuần.

Chí Thiện, tên đầy đủ Trần Chí Thiện, sinh ngày 5/4/1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh mang hai dòng máu Việt - Thái khi cha là người Việt, mẹ là người Thái. Nhờ ngoại hình lai cuốn hút cùng vai diễn chính trong bộ phim Hoàng Tử Xấu Trai, Chí Thiện từng được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “Hoàng tử lai”. Đáng chú ý, cha của anh là nghệ sĩ từng giành Huy chương Vàng Hội diễn Văn nghệ Toàn quốc, và cái tên Chí Thiện cũng chính là nghệ danh mà ông sử dụng trước đây.

Là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt, đặc biệt là thế hệ 8X-9X, Chí Thiện ghi dấu ấn nhờ ngoại hình điển trai, giọng hát ấm áp cùng khả năng hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Anh bắt đầu con đường ca hát vào năm 2007 với vai trò thành viên nhóm La Thăng, trước khi tách ra hoạt động solo và nhanh chóng tạo được chỗ đứng riêng với loạt ca khúc được yêu thích như Forever Alone, Vẫn, Giấc Mơ Không Thể Đánh Thức, Một Lần Thôi…

Sở hữu vẻ ngoài thư sinh và sức hút riêng, Chí Thiện từng có lượng người hâm mộ đông đảo, không hề thua kém nhiều tên tuổi nổi bật của Vpop thời điểm đó. Bên cạnh âm nhạc và vai trò MC, anh còn ghi dấu trong lĩnh vực diễn xuất qua nhiều dự án ăn khách một thời như Đẹp Từng Centimet, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Giải Cứu Thần Chết 2. Tác phẩm điện ảnh gần nhất mà anh tham gia là Tạp Hoá Năm Châu (2022).

Ngoài ca hát và diễn xuất, Chí Thiện cũng từng thử sức với vai trò người dẫn chương trình và gặt hái được những thành công nhất định. Anh từng đảm nhiệm vị trí Ủy viên Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VIII (2019-2024) và được vinh danh là Công dân tiêu biểu Thành phố Hồ Chí Minh 2018. Hiện tại, dù không còn xuất hiện dày đặc như trước, Chí Thiện vẫn thỉnh thoảng ra mắt các sản phẩm âm nhạc cá nhân và đi hát, cũng như hoạt động trên TikTok khá thường xuyên.