Hoàng Thùy được dát vàng lên người khi trình diễn trang phục của Bùi Thanh Hương ở Thượng Hải

Chiều ngày 13/10, Thanh Hương Bùi đã mang bộ sưu tập (BST) Manifeste đến sàn diễn Shanghai Fashion Week SS26 khiến giới mộ điệu Trung Quốc vô cùng bất ngờ và liên tục trầm trồ.

Vẫn giữ nguyên phong cách sáng tạo đầy tinh tế của mình thông qua các bộ trang phục, Thanh Hương Bùi đã khéo léo mang những giá trị truyền thống của dân gian Việt Nam cùng những kỹ thuật tiên tiến vào BST để giới thiệu cùng bạn bè quốc tế thông qua ngôn ngữ thời trang.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương.

Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2023 – Lê Hoàng Phương mở màn bộ sưu tập Manifeste cùng bộ trang phục vô cùng ấn tượng. Lấy ý tưởng từ nghệ thuật chúc chỉ kết hợp nghệ thuật làm giấy truyền thống cùng với cách dựng phom 3D, đính hoa nổi bằng cườm và dát vàng tỉ mỉ, khiến bộ trang phục mang đậm hồn Việt mà vẫn sang trọng, tinh tế.

Một số mẫu ấn tượng trong bộ sưu tập Manifeste.

Ở bộ sưu tập này, Thanh Hương Bùi chủ yếu sử dụng gam màu chủ đạo vàng, đỏ và đen không chỉ thể hiện vẻ kiêu sa của người phụ nữ mà còn mang ý nghĩa của sự thịnh vượng, nhiệt huyết và chiều sâu văn hóa vươn tầm quốc tế. Mỗi chi tiết cầu kỳ, tỉ mỉ là một lời khẳng định về tài năng và sự kiên trì của người thợ thủ công, đưa giá trị của họ lên một tầm cao mới, hòa quyện giữa truyền thống và tinh thần hiện đại.

Trong đó, hiết kế với điểm nhấn là chiếc áo dài Việt trên nền tranh sơn mài của bộ sưu tập lần này đã tạo được sự chú ý mạnh mẽ của khán giả tại Shanghai Fashion Week SS26. Sự kết hợp khéo léo giữa áo yếm của người phụ nữ xưa cùng cổ áo dài tạo sự giao thoa vừa hiện đại vừa cổ điển thu hút giới mộ điệu. Bên cạnh đó, chiếc nón lá chính là nét chấm phá đặc biệt đầy tinh tế, ghi dấu ấn mạnh mẽ của nhà thiết kế và thương hiệu Việt trên sàn diễn quốc tế.

Ngoài ra, BST lần này của Thanh Hương Bùi còn có những trang phục hết sức độc đáo lấy cảm hứng từ tre Việt Nam cùng kỹ thuật kéo sợi thủ công thu hút thị giác người xem.

Các người mẫu lộng lẫy trong từng thiết kế.

Bên cạnh dàn mẫu châu Á chuẩn quốc tế, các người mẫu da màu tạo màu sắc độc đáo cho BST. Đặc biệt, chiếc đầm dạ hội với những đường cắt tinh tế với gàn viên đá được đính kết tỉ mỉ thu hút sự quan tâm của khán giả thưởng thức show diễn.

Á hậu Hoàng Thuỳ giữ vai trò vedette của bộ sưu tập. Cô diện bộ trang phục vô cùng độc đáo lấy ý tưởng từ chính cái tên của BST Manifeste. Đặc biệt, Hoàng Thùy phải đứng 1 tiếng để dát vàng lên người, trước khi mặc lên bộ trang phục. Bộ trang phục được thiết kế bất nguyên tắc trên phom kẽm đàn hồi với hàng trăm bông hoa được cắt 3D thủ công, tinh xảo.

Hoàng Thùy được dát vàng lên người trước khi diện đầm trình diễn.

Thanh Hương Bùi và dàn mẫu.

Thanh Hương Bùi cho biết: “Manifeste không chỉ là một bộ sưu tập thời trang mà còn là một bản tuyên ngôn nghệ thuật đầy cảm xúc, đưa người xem vào một hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua dòng chảy của thời gian. Đó là câu chuyện về sự hồi sinh của những giá trị truyền thống, từ cội nguồn mộc mạc đến một tương lai rực rỡ”.

Sau thành công của việc giới thiệu BST tới giới mộ điệu tại Shanghai Fashion Week SS26, Thanh Hương Bùi cho biết chị và ekip đang nỗ lực để tiếp tục phát triển nguồn cảm hứng từ những tín đồ thời trang với phong các sành điệu nhưng không kém phần sang trọng, quý phái ở các kinh đô thời trang lớn. Thanh Hương Bùi muốn khơi dậy nét cá tính độc đáo bên trong những người phụ nữ, tạo dấu ấn đặc biệt của họ cùng những trang phục nổi bật vượt xa những khuôn khổ thông thường trên hành trình thời trang của mình.