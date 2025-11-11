HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hoàng Thị Thảo đầu thú ở Công an Hà Nội

Chi Chi |

Hoàng Thị Thảo là đối tượng đã trốn truy nã sang Trung Quốc thời gian qua.

Theo điều tra, lợi dụng chính sách cho vay ưu đãi của ngân hàng, Hoàng Thị Thảo (SN: 1988; thường trú tại: xã Ba Vì, TP Hà Nội) đã làm giả hồ sơ xác nhận mình là giáo viên để ký hợp đồng vay tiền. 

Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/8/2025, Cơ quan CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Thảo về tội Sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và trốn sang Trung Quốc. 

Hoàng Thị Thảo đầu thú ở Công an Hà Nội- Ảnh 1.

Chân dung Hoàng Thị Thảo. Ảnh: CA Hà Nội

Ngày 10/10/2025, CSĐT Công an Thành phố đã ra quyết định truy nã bị can đối với Hoàng Thị Thảo. Đến ngày 31/10/2025, sau khi được cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội vận động, thuyết phục, đối tượng đã về Việt Nam và đến cơ quan Công an đầu thú.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định.

