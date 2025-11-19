Hoàng Ku làm cố vấn sáng tạo triển lãm "Sắc"

Mới đây, stylist Hoàng Ku đã xuất hiện với vai trò cố vấn sáng tạo trong triển lãm “Sắc”, sự kiện nghệ thuật – thiết kế vừa diễn ra tại Hà Nội nhân kỷ niệm 10 năm của một thương hiệu pha lê châu Âu.

Trong dự án này, Hoàng Ku đưa vào các thiết kế tinh thần văn hoá Việt thông qua bảng màu gợi nhớ trang phục truyền thống, sắc đỏ lễ hội, cảm hứng từ lụa tơ tằm và chất liệu thủ công bản địa. Anh cũng trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên hợp tác cùng thương hiệu, với bộ sưu tập phát hành giới hạn 10 phiên bản trên toàn thế giới.

Hoàng Ku tại sự kiện.

Anh chia sẻ về ý tưởng.

Hoàng Ku đồng thời tham gia xây dựng câu chuyện xuyên suốt triển lãm, giúp phát triển không gian trưng bày theo hướng giao thoa giữa tinh thần Bắc Âu và bản sắc Á Đông. Anh cho biết mong muốn của mình là lan tỏa văn hóa Việt Nam thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại. “Tôi khao khát lan tỏa văn hóa Việt Nam ra thế giới” - Hoàng Ku chia sẻ.

Hoàng Ku là một trong những stylist hàng đầu Việt Nam. Anh đã đồng hành cùng gần 100 nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ trong đó có Thanh Hằng, Hoàng Thuỳ Linh, Chi Pu… và góp phần định hình phong cách cho nhiều gương mặt nổi bật của V-pop. Anh cũng là cái tên được nhiều tạp chí thời trang uy tín như tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” cho các ấn phẩm bìa và những chuyên đề mang tính nhận diện.

Không chỉ dừng lại ở thời trang, Hoàng Ku còn là người ấp ủ và phát triển nhiều dự án sáng tạo, đưa tinh thần văn hoá Việt đương đại vào trong sản phẩm âm nhạc của các nghệ sĩ, góp phần tạo nên những hình ảnh vừa hiện đại vừa giàu bản sắc. Năm 2023, dấu ấn này càng được khẳng định mạnh mẽ khi anh đưa thời trang Việt Nam bước ra quốc tế thông qua hành trình xây dựng phong cách cho Chi Pu tại chương trình “Tỷ Tỷ Đạp Gió” ở Trung Quốc.

Toàn bộ trang phục "Made in Vietnam" mà anh chọn lựa đã giúp Chi Pu trở thành một trong những nghệ sĩ được yêu thích nhất, gây ấn tượng mạnh với khán giả châu Á nhờ tạo hình chỉn chu và hiệu ứng truyền thông vượt trội.

Với nhiều giải thưởng trong nước và dấu ấn chuyên môn rõ nét, Hoàng Ku tiếp tục được ghi nhận ở phạm vi quốc tế khi góp mặt trong Top 15 Nhà tạo mẫu - Stylist - Makeup xuất sắc tại Weibo Beauty Awards 2023, khẳng định vị thế của một stylist Việt Nam có tầm ảnh hưởng khu vực.