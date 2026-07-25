Hoảng hồn thân hình gầy trơ xương của ngọc nữ showbiz cưới phải chồng lông bông thất nghiệp

Ngoại hình hiện tại của nàng ngọc nữ showbiz này khiến cho công chúng không khỏi giật mình.

Sáng 24/7, tờ Starnews đưa tin, nữ người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc Choi Joon Hee (con gái cố minh tinh Choi Jin Sil) vừa cùng ông xã ngoài ngành giải trí tới Đà Nẵng tận hưởng chuyến du lịch hạnh phúc sau hôn lễ. Trên trang cá nhân, ngọc nữ họ Choi mới đây đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến nghỉ dưỡng, đồng thời dành lời khen ngợi hết lời cho ẩm thực tại Việt Nam. Choi Joon Hee cho biết dù trời nắng nóng nhưng cô vẫn đi ăn uống thả ga khắp nơi vì không thể cưỡng lại nổi sức hút từ những món ăn ngon ở Đà Nẵng.

Đặc biệt, công chúng đã đổ dồn sự chú ý vào vóc dáng gầy trơ xương đáng báo động của Choi Joon Hee trong loạt ảnh được chụp trong chuyến du lịch mới đây. Trước ống kính, con gái cố minh tinh Choi Jin Sil còn khiến netizen hoảng hốt khi để lộ rõ xương quai xanh 1 cách đáng sợ do thể trạng quá đỗi gầy gò hậu giảm cân. Chưa hết, hình ảnh cánh tay gầy tong teo, nổi rõ gân và xương của Choi Joon Hee cũng làm cho công chúng không khỏi giật mình.

Choi Joon Hee cùng ông xã tới Đà Nẵng tận hưởng chuyến du lịch 2 người. Ảnh: IGNV

Ngọc nữ xứ Hàn đi ăn uống khắp nơi, dành nhiều lời khen ngợi cho ẩm thực Việt Nam. Ảnh: IGNV

Đáng chú ý, Choi Joon Hee để lộ vóc dáng gầy tong teo đáng báo động trong chuyến du lịch mới đây. Ảnh: IGNV

Công chúng xót xa khi chứng kiến cánh tay gầy nhẳng “như que tăm” của Choi Joon Hee. Ảnh: IGNV

Nữ người mẫu họ Choi còn xuất hiện với vóc dáng gầy gò thiếu sức sống ở hồ bơi. Ảnh: IGNV

Trước đó, con gái Choi Jin Sil cũng từng gây lo lắng khi lộ diện với thân hình gầy gò, héo hon, thiếu sức sống. Thậm chí, 1 bộ phận khán giả còn để lại những bình luận chê bai, miệt thị ngoại hình Choi Joon Hee 1 cách nặng nề. Trước luồng dư luận tiêu cực nhắm vào mình, ngọc nữ sinh năm 2003 đã không ngại “đốp chát”: “Mọi người nhận xét rằng vẻ ngoài gầy trơ xương của tôi trông kỳ dị, rồi ‘ném đá’ tơi bời, nhưng vậy thì sao chứ? Việc thiếu cân như này lại khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn là đằng khác”.

Trước đó, Choi Joon Hee từng gây xôn xao khi xuất hiện với thân hình héo hon chỉ còn “da bọc xương”. Trước những lời chê bai, cô tỏ ra không quan tâm và dường như cũng chẳng có ý định tăng cân. Ảnh: IGNV

Choi Joon Hee sinh năm 2003, là người con thứ 2 của nữ diễn viên đình đám 1 thời Choi Jin Sil và vận động viên bóng chày Jo Sung Min. Choi Joon Hee từng tuyên bố debut làng giải trí Hàn Quốc bằng việc ký hợp đồng độc quyền với công ty giải trí Y Bloom vào tháng 2/2022. Thế nhưng, cô đã chấm dứt hợp đồng chỉ sau 3 tháng và từ đó tới nay chuyển sang hoạt động với tư cách người mẫu kiêm influencer.

Choi Joon Hee là con gái cố minh tinh Choi Jin Sil (bên phải). Ảnh: Naver

Tới tháng 5, Choi Joon Hee chính thức tổ chức đám cưới với ông xã ngoài ngành giải trí hơn cô 11 tuổi sau nhiều năm hẹn hò. Dù trông khá đẹp đôi bất chấp tuổi tác song mối quan hệ giữa Choi Joon Hee và ông xã (anh Kim) lại vấp phải làn sóng tranh cãi gay gắt từ khá đông khán giả. Âu cũng là bởi chồng của nữ người mẫu họ Choi có lý lịch đời tư khá rối ren. Được biết, Choi Joon Hee và anh Kim quyết định tiến tới hôn nhân sau 5 năm hẹn hò. Đáng nói, năm nay sao nữ họ Choi mới 23 tuổi. Từ đây, nghi vấn anh Kim hẹn hò với Choi Joon Hee khi cô còn đang ở độ tuổi vị thành niên đã gây xôn xao bàn tán trên diện rộng.

Chưa dừng lại ở đó, anh Kim cũng xuất hiện tại nhà Choi Joon Hee vào hôm cô này báo cảnh sát bắt giữ bà ngoại (bà Jung Ok Sook) với cáo buộc xâm nhập gia cư bất hợp pháp hồi tháng 7/2023. Thậm chí, anh Kim còn la lối, đuổi bà ngoại của Choi Joon Hee ra khỏi nhà, đồng thời tỏ thái độ hỗn láo với bậc bề trên: “Bà không có quyền gì ở ngôi nhà này nhé”. Qua đây, công chúng nhận định, nhân cách của chồng Choi Joon Hee vốn chẳng tốt đẹp gì.

Chồng Choi Joon Hee dính nhiều tai tiếng. Ảnh: Naver

Chưa hết, chồng Choi Joon Hee còn bị tố liên quan tới 1 vụ tai nạn giao thông. Theo đó trong 1 cuộc phỏng vấn trước đây, bà Jung Ok Sook (bà ngoại Choi Joon Hee) tiết lộ chuyện Choi Joon Hee hồi học cấp 3 từng bị gãy mắt cá chân khi đang đi xe máy cùng 1 người đàn ông. Dựa vào các mốc thời gian, người đàn ông đi cùng Choi Joon Hee lúc đó được cho là anh Kim và rất có thể anh này đã cầm lái gây ra vụ tai nạn giao thông. Bà Jung Ok Sook cho biết thêm khi ấy bà đã phải chi trả khoảng 7 triệu won (126 triệu đồng) viện phí cho cả cháu gái lẫn người đàn ông đi cùng bằng hình thức trả góp trong vòng 10 tháng.

Việc anh Kim khi ấy khoảng 30 tuổi nhưng không có tiền chi trả viện phí đã khiến dư luận dấy lên nhiều nghi ngờ. Lúc trước, truyền thông giới thiệu Kim đang làm nhân viên văn phòng, song công chúng không mấy tin vào điều đó sau khi lộ ra chuyện anh này không có đủ khả năng chi trả viện phí cho mình và Choi Joon Hee.

Cuối cùng, ký giả tờ Sports Chosun đào sâu tìm hiểu và phát hiện ra nhiều thông tin đáng chú ý liên quan tới nghề nghiệp của chồng Choi Joon Hee. Hóa ra, anh Kim từng thất nghiệp lông bông trong thời gian dài và hiện được cho là không phải nhân viên văn phòng. Nguồn tin thân cận hé lộ: “Trên thực tế, ngay cả những người quen biết cũng không biết chính xác hiện tại anh Kim đang làm công việc gì. Thời niên thiếu, Kim từng chơi trong 1 đội bóng đá. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh ấy có 1 khoảng thời gian làm thợ sửa chữa ô tô. Tuy nhiên, kể từ khi bắt đầu hẹn hò với Choi Joon Hee, anh Kim dường như cũng đã nghỉ việc luôn rồi. Sau khi yêu Choi Joon Hee, có 1 khoảng thời gian Kim không đi làm”.