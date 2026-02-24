Hoàng Hà Mobile ngừng hợp tác với TikToker Thắng Không Kịp: "Chúng tôi kiên quyết nói KHÔNG với mọi hành vi bạo lực"

Sáng 24/2, trên kênh TikTok hơn 470.000 người theo dõi, Hoàng Hà Angels - kênh sáng tạo nội dung của Hoàng Hà Mobile - hệ thống bán lẻ thiết bị công nghệ - thông báo chấm dứt hợp tác truyền thông với ông Phùng Văn Thắng (TikToker "Thắng không kịp/ Thắng Phỏng") là thành viên trực thuộc sau ồn ào với vợ cũ.

"Quyết định này dựa trên tôn chỉ hoạt động, giá trị cốt lõi mà chúng tôi đã và đang gìn giữ trong thời gian vừa qua.

Hoàng Hà Angels luôn đặt chuẩn mực đạo đức và sự tử tế làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động vận hành. Chúng tôi kiên quyết nói KHÔNG với mọi hành vi bạo lực về thể xác hay tinh thần", văn bản nêu.

Cũng trong ngày 24/2, TikToker Thắng Không Kịp (tên thật Ph.V.Th.), đăng chia sẻ dài trên kênh cá nhân sau khi clip đánh vợ dậy sóng trên mạng xã hội.

Trong bài đăng, nam TikToker thừa nhận "hành động bộc phát trong lúc nóng giận" của mình là sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này.

Theo anh cho biết, đã ly hôn vợ cũ từ tháng 12/2025 và không hiểu lý do khi những câu chuyện cũ bỗng được nhắc lại vào thời điểm này. Trước đó, trong quá trình chung sống, giữa anh và vợ cũ xảy ra nhiều mâu thuẫn, tổn thương.

"Có những lời lẽ xúc phạm vượt quá giới hạn, có những lần cả hai đều không giữ được bình tĩnh. Trong những lúc cãi vã, em thường là người chọn cách im lặng và đứng xa ra để cả hai có thời gian bình tĩnh lại trước những lời nói nặng nề. Em hiểu rằng khi nóng giận, ai cũng có thể nói ra những điều làm tổn thương nhau, nên em cố gắng không đẩy mọi việc đi xa hơn", Thắng viết.

TikToker cho biết cũng từng chủ động đề nghị ly hôn khi không ít lần cảm thấy mọi thứ vượt quá sức chịu đựng. Thậm chí trong bài viết anh cho rằng chính anh cũng từng bị "tác động" khi đang lái xe chở gia đình. Hay có lần trong lúc xung đột, ảnh cưới bị đập vỡ ngay trước mắt anh.

TikToker khẳng định có những video, hình ảnh và bằng chứng liên quan đến sự việc, "kể cả những lúc mọi chuyện đi quá giới hạn". Tuy nhiên, anh sẽ không công khai vì muốn tôn trọng vợ cũ.

Về chuyện ngoại tình, Thắng cho biết đã giải thích rõ ràng ngay tại thời điểm xảy ra sự việc và sẵn sàng đối chất các tin nhắn liên quan. "Sau đó, mọi việc đã được làm rõ và chúng em đã lựa chọn tiếp tục. Em cũng không phủ nhận rằng những tin nhắn của em có thể gây hiểu nhầm - và đó là điều em sai"- nam TikToker viết.

Nam TikToker cho biết đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về mình. Sau ồn ào, người này nói sẽ tạm dừng công việc một thời gian để nhìn lại bản thân và điều chỉnh lại mọi thứ.

TikToker Thắng Không Kịp "tác động vật lý" vào người vợ cũ - Ảnh cắt từ video

Trước đó, ngày 23/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video do chị P.N. - vợ cũ của TikToker Thắng Không Kịp - đăng tải trên TikTok, ghi lại cảnh hai người xảy ra tranh cãi.

Trong video, khi người phụ nữ đang bế con nhỏ, vợ chồng có lời qua tiếng lại gay gắt. Sau đó, người chồng bị cho là có hành vi vung tay tác động vào vùng mặt vợ. Cô cũng chia sẻ thêm hình ảnh cho thấy các thâm tím ở trán, tay, chân và một số vị trí khác trên cơ thể.

P.N. đăng bài cho biết cô nhẫn nhịn suốt thời gian qua, nhưng không chấp nhận bị bịa đặt. "Hãy nhớ ngày mình đuổi vợ con ra khỏi nhà, nhớ ngày anh đánh vợ sái quai hàm mà không để ai lên cứu nhé", cô viết.

Theo thông số trên video được trích xuất từ camera giám sát, sự việc xảy ra vào ngày 15/6/2025. Đoạn video thu được hàng chục triệu lượt xem cùng nhiều lời bình luận bức xúc từ cộng đồng mạng.

Đến sáng 24/2, đoạn clip do P.N. đăng tải đã được ẩn hoặc xóa khỏi nền tảng.